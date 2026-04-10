Se oficializó un aumento de los taxis en la ciudad de Santa Fe: cuánto subirá la bajada

La Municipalidad de Santa Fe informa que, a partir de la cero hora de este sábado 11 de abril, comenzarán a regir los nuevos valores actualizados en las tarifas del servicio de taxis. La medida responde a lo establecido en la Resolución Municipal N° 217/2026, que busca mantener un equilibrio tarifario acorde a las condiciones actuales del mercado y garantizar la sustentabilidad del sistema de transporte público.
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La Municipalidad anuncia los nuevos montos de las tarifas del servicio. La actualización se aplicará en dos tramos, conforme a la Resolución N° 217/2026.
La actualización total es del 29,71% sobre los valores vigentes y fue consensuada con el sector tras el pedido de la entidad que los nuclea. Para minimizar el impacto en el bolsillo de los usuarios, se dispuso una implementación en dos etapas: un primer ajuste del 15,94% en abril y un segundo tramo del 13,77% en julio.
La tarifa diurna de 6 a 22 que abonarán los usuarios del servicio será de $1.600 pesos en concepto de bajada de bandera, mientras que la ficha cada 130 metros costará $160 pesos.
En tanto, la tarifa nocturna 22 a 6 se estableció en $1.840 para la bajada de bandera y en $184 pesos la ficha cada 130 metros.
Asimismo, ya se encuentran definidos los valores que entrarán en vigencia a partir del mes de julio para completar el esquema acordado:
- Bajada de bandera diurna: $ 1790
- Ficha cada 130mts. : $ 179
- Bajada de bandera nocturna: $ 2059
- Ficha cada 130mts. : $ 205
Vale remarcar que esta actualización busca sostener la equidad del sistema, evitando distorsiones que afecten la prestación del servicio. Al tratarse de un transporte público regulado, resulta fundamental que las tarifas mantengan una coherencia que permita tanto la operatividad de los móviles como el acceso de la ciudadanía al servicio.