La ciudad de Santa Fe se prepara para recibir a Tan Biónica este sábado en el Estadio 15 de Abril, en lo que promete ser uno de los eventos musicales más masivos del año.
Tan Biónica en Santa Fe: todo lo que hay que saber sobre el operativo de seguridad y los cortes de calle
Con más de 20.000 personas esperadas, la Municipalidad y la Provincia diagramaron un despliegue de 86 efectivos policiales y 200 agentes municipales. Los cortes totales de tránsito comenzarán este sábado a las 13, mientras que este viernes habrá una reducción de calzada preventiva.
En diálogo con CyD Litoral, autoridades provinciales, municipales y los organizadores brindaron detalles sobre el complejo operativo de seguridad y logística que busca garantizar que la jornada sea "una fiesta" para las más de 20.000 personas que asistirán al show.
Seguridad: efectivos y control
El Director Provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, precisó que el operativo contará con 86 efectivos policiales destinados exclusivamente a las adyacencias del estadio.
"Nosotros nos encargamos de la parte de afuera en colaboración con la seguridad privada, que cubre el interior del club. Estaremos en los ingresos y con mucha presencia disuasiva respecto al tema de los cuidacoches", explicó.
Sobre este último punto, Peverengo hizo un pedido especial a los asistentes: "Es fundamental que el vecino llame al 911 ante cualquier situación anómala con los cuidacoches. Ese llamado genera la carta de incidencia, que es la herramienta formal para que la policía pueda actuar y no sea algo meramente disuasivo".
Víctor Hadad destacó que la Municipalidad de Santa Fe acompaña y colabora activamente para impulsar este tipo de iniciativas de gran escala.
El funcionario subrayó que, desde el inicio de la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, se han registrado casi 3.500 eventos en la ciudad, y para este show en particular se dispuso un voluntariado de empleados y funcionarios junto a un operativo de casi 200 personas.
Este despliegue abarca áreas como atención ciudadana, limpieza y control, con el objetivo de recibir a los visitantes de otras localidades de la mejor manera y consolidar a Santa Fe como un referente de eventos masivos.
Cronograma de cortes y desvíos de tránsito
Por su parte, el Director de Tránsito municipal, Javier Escobio, detalló el esquema de restricciones vehiculares que afectará al macrocentro:
- Viernes (desde las 20:00): corte preventivo en la intersección de Cándido Pujato y Avenida López y Planes.
- Sábado (desde las 08:00): comienzan los cortes parciales y el armado de vallados.
- Sábado (desde las 13:00): se activará el corte total de tránsito en el cuadrante del estadio.
Desde el municipio informaron que habrá desvíos en las líneas de colectivos que transitan habitualmente por la zona, los cuales serán comunicados por los canales oficiales.
Horarios y accesos al show
Esteban Sabbione, uno de los productores del evento, confirmó que el armado del escenario comenzó hace una semana y que el campo de juego de Unión ya cuenta con la protección tecnológica necesaria.
- Apertura de puertas: 17:00 horas.
- Inicio del show: 21:00 horas (puntual).
- Ingresos: se realizarán dos controles. Un primer anillo donde se lee el ticket y un segundo punto donde se valida definitivamente la entrada.
- Recomendación: se pide a los fanáticos no acampar en las inmediaciones. Las filas oficiales comenzarán a organizarse a partir de las 15:00 del sábado.
El orgullo de Unión como sede
El presidente del Club Atlético Unión, Luis Spahn, expresó su satisfacción por albergar un espectáculo de esta magnitud tras 10 años sin shows de este tipo en la institución. "El club tiene el orgullo de ser un referente artístico y deportivo. Tenemos la voluntad de potenciar a Santa Fe para que los santafesinos no tengan que viajar a Buenos Aires o Rosario para ver eventos de calidad", afirmó.
Spahn también enfatizó que el cuidado del campo de juego es "prioritario" y que se utilizaron cobertores de última generación para asegurar que la actividad futbolística profesional no se vea afectada tras el desarmado del escenario.