Evento masivo

Tan Biónica en Santa Fe: todo lo que hay que saber sobre el operativo de seguridad y los cortes de calle

Con más de 20.000 personas esperadas, la Municipalidad y la Provincia diagramaron un despliegue de 86 efectivos policiales y 200 agentes municipales. Los cortes totales de tránsito comenzarán este sábado a las 13, mientras que este viernes habrá una reducción de calzada preventiva.