Santa Fe se apresta a vivir tres días en los cuales la música en todas sus posibilidades, el teatro y las experiencias colectivas casi desbordan la agenda.
La Sinfónica, Tan Biónica y una agenda cultural con más de 20 propuestas
Del viernes al domingo, la ciudad ofrece conciertos de toda índole, obras de teatro locales y festivales. Las opciones van desde grandes escenarios y convocatorias masivas hasta propuestas en espacios más reducidos y cercanos.
Entre el pulso de la Orquesta Sinfónica Provincial, el eco de Charly y Fito expresado en Plan Divino, el fenómeno popular de Tan Biónica y una escena independiente que no deja de reinventarse desde hace muchos años, la ciudad confirma su condición de lugar de encuentro.
Del viernes 10 al domingo 12 de abril, la capital santafesina despliega una programación que incluye conciertos pequeños y otros masivos, obras que interpelan desde lo cotidiano, festivales que cruzan lenguajes y noches donde la nostalgia se convierte en celebración.
En un contexto donde salir también es resistir y encontrarse con los demás, esta agenda es una invitación a vivir la cultura en primera persona. En las líneas que siguen todos los detalles, una brújula para no perderse nada.
Viernes 10 de abril
Orquesta Sinfónica Provincial a las 21 en el Centro Cultural Provincial
La Sinfónica presentará un concierto lleno de virtuosismo. El podio estará ocupado por Rodrigo Naffa como director invitado, siendo su primera vez frente a la Sinfónica en una presentación de temporada y también participará como convocado el instrumentista Agustín Reyna, ejecutando un concierto dedicado al contrabajo.
"Abriendo las manos" a las 21 en Luz y Fuerza
Lucho Miranda llega a Santa Fe con su nuevo show. El comediante chileno que conquistó la Quinta Vergara y se llevó la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro en el Festival de Viña del Mar llega por primera vez a la ciudad con un espectáculo de humor basado en sus experiencias, con una mirada auténtica, cercana y profundamente humana que ya agotó funciones en toda Argentina.
Divas a las 21 en Fundación Cauces
Divas es el primer homenaje a grandes cantantes internacionales como Whitney Houston, Celine Dion y Christina Aguilera, entre otras. En esta oportunidad, presentarán un show íntimo y acústico dedicado a las canciones más conocidas de películas como "El guardaespaldas", "Titanic", "Wicked" y "Los miserables".
"Bajo terapia" a las 21 en Valeri Montrul
Tres parejas concurren a un consultorio para realizar terapia de pareja y se encuentran con seis sobres que contienen consignas a resolver en conjunto.
Nora Sarmoria y Susana Ratcliff a las 21 en El Solar de las Artes
Sarmoria es una reconocida pianista, compositora, arregladora y directora de orquesta. Ratcliff es cantautora, bandoneonista y compositora. Ambas harán un repertorio de temas propios y de otros autores sudamericanos, compartiendo una noche de recorrido por sus vastas trayectorias.
"Jardín del Infierno" a las 20 en La Casa de Adelante
El espacio de Saavedra 2248 da apertura a la programación anual con música en vivo, visuales, performance y una feria con emprendedores de la ciudad. Junto al artista Zuvege, La Casa invita a disfrutar de un espectáculo que coquetea con diversas expresiones artísticas generando una nueva poética para el encuentro y la conexión.
Plan Divino a las 21 en Demos
Luego de una exitosa gira con funciones a sala llena, Plan Divino llega a Santa Fe para ofrecer un recorrido intenso por el cancionero de Charly García y Fito Páez. No se trata solamente de un tributo, sino de una experiencia viva que combina una ejecución musical de alto nivel con la sensibilidad necesaria para interpretar himnos que forman parte del ADN cultural de nuestro país.
"Un alma no es chacota" a las 21 en el Foro Cultural UNL
La obra cuenta con la autoría de Edgardo Dib, quien también asume la dirección de la puesta, llevando a escena su propio texto y guiando el desarrollo escénico de la obra, con la asistencia de Marcos Álvarez. Marta Defeis es quien lleva adelante la actuación.
Mixtureros a las 21 en Stanley
Es una propuesta musical que recorre distintos géneros musicales ofreciendo al oyente un espectáculo variado de música en vivo. En esta ocasión los artistas y músicos invitados son: Liliana Copparo, Sonia Rojas, Cristian Calello, Leonel Vanrrell, Marcelo Huser, Marcelo Viglianco, Marcelo Cantero, dirección musical: Leonardo Vanrrell.
Cerati infinito a las 21 en Tribus
Verde Musgo presenta un show a banda completa con el acompañamiento del Cuarteto de Cuerdas de Esperanza como invitado. Bajo un formato sinfónico que incluye, violines, bajos y contrabajos, engalanarán la velada en varias canciones de Soda Stereo y Gustavo Cerati.
Sábado 11 de abril
Tan Biónica a las 21 en Club Unión
El show forma parte de la presentación oficial de su nuevo álbum, un trabajo que reafirma la identidad de la banda y renueva el vínculo con una generación que sigue cantando cada canción como un himno. Con una puesta en escena a gran escala y un repertorio que combinará material nuevo con sus clásicos, la noche promete ser una celebración masiva.
La Re Fiesta a las 23.59 en Hub
“Es la fiesta donde está prohibida la música moderna. Donde vas a escuchar los mejores temas de cumbia, reggaetón, pop y etcéteras de 1990 al 2015 sin excepciones, y transportarte a las fiestas que ibas en esa época”, dijeron los organizadores.
Juan Candioti e Itatí Barrionuevo a las 21 en El Solar de las Artes
Juan e Itatí invitan a compartir un repertorio que refleja el camino recorrido juntos a través de tantos años con la música. Sonarán autores argentinos y latinoamericanos en una noche de sonidos con memoria. Músico invitado: Dylan Villanueva.
"Dos en el camino" a las 21 en El Retablo
Guillermo "Topo" Gervasoni y Juan Rivoira interpretarán temas de Atahualpa Yupanqui, Carlos Pino, Tránsito Cocomarola y Carlos di Fulvio entre otros autores.
"Ensalada de risas" a las 21 en La Blanca
Se presentará la obra teatral de Silvia Paredes. Los sábados 11 y 18 de abril a las 21 en el espacio ubicado en Alberdi 5452.
"Algo tenemos que hacer" a las 21 en Valeri Montrul
Dos amigas sin dinero con distintas estrategias para salir de la crisis. Es una desopilante comedia para reír y reír.
Cementerio Indy Festival Vol. 8 a las 20.30 en Demos
Las "puertas del cementerio" se abren para una octava edición con Bestia Bebé, Quilmes Verano y Lixir de Rosas.
Show sorpresa a las 21 en Tribus
“Vení a disfrutar de las mejores bandas locales con un show sorpresa”, invitaron los organizadores. La entrada es libre y gratuita.
Carina Fissore a las 21 en Stanley
Carina es periodista y locutora y durante muchos años se ha desempeñado en medios de la ciudad de Santa Fe, siendo “Retromanía” su último programa radial que tantos oyentes ha conquistado a lo largo de muchos años. Desde hace mucho tiempo también se dedica a cantar, haciendo encuentros donde prima la buena energía y la gente realmente lo pasa bien.
"Las cosas maravillosas" a las 21 en Loa
La obra es interpretada por Mariano Rubiolo, bajo la dirección de Mey Scapola y la asistencia de dirección es de Luis Cicero. La dirección local es de Desiderio Ángel Penza y la asistencia es de Jerónimo Rubiolo. Es una coproducción entre Marita Blanc, Mariano Rubiolo y Desiderio Penza, por Santa Fe, y Eloísa Canton, Bruno Pedemontti, Tomas Rottemberg y Miami New Drama, por Buenos Aires.
The Capuchons a las 20 en el Centro Cultural Provincial
El CCP da inicio a la tercera edición de su ciclo CCP CLUB 360 On-Stage, que rompe con el formato tradicional de concierto para ofrecer al público una experiencia 360°. La primera fecha estará protagonizada por The Capuchons, la banda santafesina que desde 2016 explora los límites del post-punk y la electrónica con una impronta performática.
Domingo 12 de abril
Marcos Castelló a las 22 en Club Villa Dora
Marcos Castello "Kaniche" se presenta en la noche de cumples en Villa Dora, el "templo" de la movida tropical en Santa Fe.
La Factoría a las 17 en Tribus
La Factoría te invita a vivir un domingo distinto con curaduría de prendas vintage, diseño local y accesorios, compe de graffiti, DJ Sets, escucha de vinilos, pegatinas y el show en vivo de Los Últimos Rogelios. Entrada libre y gratuita y alimento no perecedero a conciencia.