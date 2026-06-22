Copa Santa Fe 2026

Sanjustino ganó en San Justo y El Quillá sumó un valioso empate en Tostado

La tercera etapa de la Copa Santa Fe comenzó a disputarse con emociones fuertes. Sanjustino derrotó 1 a 0 a Brown de San Vicente y sacó una mínima ventaja de cara a la revancha. En tanto, Náutico El Quillá igualó 1 a 1 como visitante ante Atlético Tostado y definirá la serie en Santa Fe. Colón de San Justo y Ciclón Racing cerrarán la participación de los representantes liguistas el próximo sábado.