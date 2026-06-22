La tercera fase de la Copa Santa Fe, en su rama masculina, comenzó a entregar las primeras emociones y dejó buenas sensaciones para los equipos de la Liga Santafesina de Fútbol.
Sanjustino ganó en San Justo y El Quillá sumó un valioso empate en Tostado
La tercera etapa de la Copa Santa Fe comenzó a disputarse con emociones fuertes. Sanjustino derrotó 1 a 0 a Brown de San Vicente y sacó una mínima ventaja de cara a la revancha. En tanto, Náutico El Quillá igualó 1 a 1 como visitante ante Atlético Tostado y definirá la serie en Santa Fe. Colón de San Justo y Ciclón Racing cerrarán la participación de los representantes liguistas el próximo sábado.
En San Justo, Sanjustino consiguió un triunfo ajustado pero muy importante al derrotar por 1 a 0 a Brown de San Vicente en el encuentro de ida de la serie.
El conjunto dirigido por Molina supo afrontar un partido complejo, típico de instancia eliminatoria, donde cada detalle puede resultar determinante. Con oficio, experiencia y serenidad, el "Matador" logró atravesar el portal de la victoria y quedarse con una diferencia que, aunque mínima, puede resultar decisiva pensando en el compromiso de vuelta.
El único gol del encuentro llegó a través de Matías Benegas, quien volvió a transformarse en pieza clave para el equipo sanjustino. El delantero aprovechó su oportunidad y estableció el 1 a 0 que desató la alegría de los simpatizantes locales, conscientes de la importancia de comenzar la serie con un triunfo.
Más allá de la ventaja obtenida, en Sanjustino saben que la clasificación aún está abierta y que deberán sostener el rendimiento en la revancha para asegurar el pasaje a una nueva instancia del certamen provincial.
El próximo fin de semana será el momento de la verdad, cuando el elenco de San Justo visite a Brown con el objetivo de defender la diferencia conseguida en casa.
Mientras tanto, el plantel no tendrá demasiado tiempo para descansar, ya que entre semana deberá afrontar otro compromiso de relevancia cuando se mida ante Newell's Old Boys, en una agenda cargada de desafíos deportivos.
El Quillá definirá la serie en casa
En el norte provincial, Atlético Tostado y Náutico El Quillá protagonizaron un atractivo empate 1 a 1 en el encuentro de ida correspondiente a la tercera etapa de la Copa Santa Fe.
El conjunto local comenzó mejor y logró abrir el marcador mediante Santiago Velozo, quien ejecutó magistralmente un tiro libre para poner en ventaja a Atlético Tostado y hacer estallar de alegría a los hinchas presentes.
Sin embargo, el "Tiburón" santafesino mostró carácter y personalidad para reaccionar en un escenario siempre difícil. El Quillá no se desesperó, mantuvo su idea futbolística y encontró la igualdad gracias al tanto anotado por Vernia, que estableció el definitivo 1 a 1 y dejó la serie completamente abierta.
El empate adquiere un valor especial para el conjunto de la capital provincial, ya que definirá la llave el próximo domingo en condición de local, ante su gente y en un escenario que conoce perfectamente.
De acuerdo al reglamento, el equipo que consiga una victoria en el partido revancha avanzará directamente a la próxima instancia de la Copa Santa Fe. En caso de registrarse una nueva igualdad, la clasificación se resolverá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.
Lo que viene
Por otra parte, la actividad de los representantes liguistas continuará el próximo sábado, cuando Colón de San Justo reciba a Ciclón Racing desde las 21 en la ciudad de San Justo.
El encuentro que promete grandes emociones y que marcará el cierre de la participación de los representantes de la Liga Santafesina de Fútbol en esta fase inicial de la competencia provincial.
La Copa Santa Fe sigue entregando partidos intensos, estadios colmados y la ilusión intacta de los clubes de toda la provincia, que buscan seguir escribiendo su propia historia en uno de los torneos más federales y apasionantes del fútbol santafesino.