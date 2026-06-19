Copa Santa Fe 2026

Ciclón Racing presentó su nueva camiseta y alimenta la ilusión provincial

El club lagunero realizó la presentación oficial de la indumentaria que utilizará en la Copa Santa Fe de Fútbol. Dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, representantes de la Liga Santafesina e invitados especiales participaron de una noche cargada de emociones, reconocimientos y expectativas de cara al debut frente a Colón de San Justo.