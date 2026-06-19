Una noche especial para comenzar a soñar. La cuenta regresiva ya está en marcha. Ciclón Racing vive horas de entusiasmo y expectativa ante el inicio de una nueva participación en la Copa Santa Fe y, como parte de ese camino, presentó oficialmente la camiseta que lucirá el plantel en el certamen provincial.
Ciclón Racing presentó su nueva camiseta y alimenta la ilusión provincial
El club lagunero realizó la presentación oficial de la indumentaria que utilizará en la Copa Santa Fe de Fútbol. Dirigentes, jugadores, cuerpo técnico, representantes de la Liga Santafesina e invitados especiales participaron de una noche cargada de emociones, reconocimientos y expectativas de cara al debut frente a Colón de San Justo.
El encuentro se desarrolló en Foxy y reunió a dirigentes, futbolistas, integrantes del cuerpo técnico, representantes de la Liga Santafesina de Fútbol, periodistas e invitados especiales.
La ceremonia tuvo un clima festivo y emotivo, acorde a la importancia que representa para la institución volver a ser protagonista de una competencia que año tras año continúa creciendo y consolidándose como uno de los torneos más importantes de la provincia.
La nueva indumentaria fue diseñada especialmente para esta participación y será estrenada el próximo domingo cuando el conjunto lagunero visite a Colón de San Justo en el encuentro de ida correspondiente a una nueva etapa de la Copa Santa Fe.
La presentación estuvo encabezada por directivos del club junto a representantes de Kalcomax, empresa encargada de la confección de la camiseta. También estuvieron presentes los planteles de Primera División y Reserva, quienes compartieron la velada con dirigentes, allegados e hinchas.
Durante la ceremonia hubo espacio para reconocer a distintas personas vinculadas al crecimiento institucional y deportivo de la entidad. Uno de los homenajes estuvo destinado al equipo de Pasión Liga de Diario El Litoral por la permanente difusión de la actividad de la Liga Santafesina.
También recibieron reconocimientos el entrenador Carlos García, el capitán Carlos Bogao y el histórico relator Ricardo Porta, distinguido por su trayectoria y su aporte a la difusión del fútbol regional.
Ariel Gomila fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes, mientras que Liria Salemi tomó la palabra para brindar detalles de la iniciativa y agradecer el acompañamiento de quienes forman parte del día a día de la institución.
"Agradecemos la presencia de todos. Con Juan Gervasoni diseñamos esta camiseta que utilizará el primer equipo en la participación en la Copa Santa Fe.
Como siempre agradecemos la presencia de los principales medios de comunicación, especialmente a Diario El Litoral, a Rubén Perret, a Leandro Birollo y parte de la Mesa Directiva de la Liga Santafesina, a los nuevos directivos que sumó Ciclón Racing para seguir avanzando en obras y proyectos deportivos.
Hoy estamos a dos días de comenzar con esta nueva ilusión y sabemos lo que significa para nuestro club. Estamos convencidos del destacado papel que llevaremos a cabo", expresó Salemi.
Sus palabras reflejaron el sentimiento general de una institución que ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos años y que encuentra en la Copa Santa Fe una oportunidad ideal para mostrar su trabajo dentro y fuera de la cancha.
Reconocimientos, compromiso y respaldo institucional
La noche también sirvió para escuchar a los protagonistas que tendrán la responsabilidad de representar a la entidad en el campo de juego. Carlos García, entrenador del equipo superior, destacó el esfuerzo realizado por jugadores y cuerpo técnico para alcanzar este presente.
"Trabajamos cada día para superarnos y estar en esta Copa Santa Fe. No fue obra de la casualidad. El plantel de Primera y Reserva sabe que es una muy linda oportunidad para llevar con altura los colores de esta camiseta.
Todos los allegados a Ciclón Racing deben sentirse orgullosos de este gran momento que comenzaremos a disfrutar el domingo ante Colón de San Justo", manifestó el director técnico.
Las palabras del entrenador reflejan el compromiso de un grupo que llega con expectativas renovadas y con la intención de competir de igual a igual frente a rivales de toda la provincia.
Otro de los oradores fue Fabián Mazzi, reconocido relator de LT10, quien recordó momentos históricos vividos por la institución y expresó sus deseos de éxito para esta nueva experiencia deportiva. Su participación aportó una mirada vinculada a la historia y al crecimiento que ha experimentado la entidad lagunera a lo largo de los años.
En la misma línea se expresó Darío Pignata, presentador oficial de los eventos de la Copa Santa Fe en todas sus disciplinas, quien destacó el esfuerzo de los dirigentes para sostener proyectos deportivos ambiciosos y valoró la decisión de participar en una competencia que exige una importante inversión organizativa y económica.
Birollo, presente
Otro de los discursos de la noche fue el del presidente de la Liga Santafesina de Fútbol, Leandro Birollo, quien mantiene una relación muy especial con la institución por su pasado como jugador y entrenador del club.
"Este es un club en el que participé como jugador y luego como entrenador. Acá se respira fútbol y como presidente de la Liga me siento orgulloso de todos nuestros representantes.
Hoy es el turno de la presentación de la camiseta, pero vale destacar a cada institución que hace el gran esfuerzo de participar en un torneo que sigue creciendo con el paso de los años", señaló.
Birollo también recordó momentos compartidos con dirigentes históricos de la entidad y remarcó la importancia del acompañamiento de los hinchas.
"Con Liria y Juan hemos vivido grandes momentos y ellos saben muy bien lo que significa este club a título personal. A todos los hinchas y allegados los invito a acompañar a los clubes que hoy nos representan porque el esfuerzo que hicieron es importante", agregó.
La presentación culminó con las palabras de Juan Gervasoni, quien hizo referencia al trabajo desarrollado junto a Kalcomax en la confección de la nueva camiseta.
El responsable del diseño destacó el compromiso de la empresa con las instituciones deportivas de la región y valoró el esfuerzo que realizan los clubes para presentarse de la mejor manera posible en cada competencia.
Además, remarcó que detrás de cada prenda existe el trabajo de una familia y de un equipo comprometido con brindar soluciones a las necesidades de las entidades deportivas, respetando siempre los procesos de producción y calidad establecidos.
Con la presentación ya concretada, la atención de Ciclón Racing se traslada ahora al terreno deportivo. El debut frente a Colón de San Justo aparece en el horizonte inmediato y representa el comienzo de un nuevo desafío para una institución que ha sabido ganarse un lugar de respeto dentro del fútbol santafesino.
La nueva camiseta simboliza mucho más que un cambio de indumentaria. Representa el esfuerzo de dirigentes, jugadores, colaboradores e hinchas que trabajan diariamente para sostener el crecimiento del club. También refleja la ilusión de una comunidad que sueña con dejar su huella en la Copa Santa Fe.
El próximo domingo comenzará a rodar la pelota y llegará el momento de demostrar dentro de la cancha todo aquello que se expresó durante la presentación.
Mientras tanto, la familia lagunera disfruta de una noche que quedará grabada como el punto de partida de una nueva aventura provincial, con una camiseta renovada, objetivos claros y la esperanza intacta de escribir otra página importante en la historia de Ciclón Racing.