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Este sábado, desde las 20

D.F. Sarmiento y 9 de Julio de Rafaela abren la tercera fase de la Copa Santa Fe

El representante de la Liga Esperancina y el León juegan el partido de ida en la localidad del Departamento Las Colonias. El domingo salen a la cancha los 4 elencos de la Liga Santafesina que siguen en competencia y debuta Leones FC, el equipo de la familia Messi. El miércoles se completa la tanda de partidos en Alcorta.

Con 11 series, se juega la tercera fase de la Copa. Foto: Prensa Copa Santa Fe.Con 11 series, se juega la tercera fase de la Copa. Foto: Prensa Copa Santa Fe.
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En la noche de este sábado 20 de junio, a partir de las 20 y en la localidad de Sarmiento, se pondrán en marcha los partidos de ida de la tercera fase de la Copa Santa Fe de fútbol masculino.

En el Departamento Las Colonias, el local, D.F. Sarmiento, será anfitrión de 9 de Julio en el primero de los 11 cotejos que darán inicio a una nueva etapa del certamen provincial. El local hace su debut en la Copa Santa Fe y se ganó su lugar a partir de la histórica actuación que tuvo a principio de temporada en la Copa Federación, donde accedió a la etapa de cuartos de final.

Atlético San Jorge será anfitrión del Leones FC de la familia Messi. Foto: Prensa Copa Santa Fe.Atlético San Jorge será anfitrión del Leones FC de la familia Messi. Foto: Prensa Copa Santa Fe.

Enfrente estará uno de los equipos más populares que tiene la perla del oeste y la región, actualmente participando del Torneo Federal A que organiza la Asociación del fútbol argentino.

Esta llave, como las 10 restantes, se disputará en cotejos de ida y vuelta y en caso de igualdad en el marcador tras los 180 minutos, el pasaje a los octavos de final se resolverá mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.

Las revanchas de esta fase de la Copa están programadas para el próximo fin de semana y en la próxima ronda harán su ingreso a la competencia tanto el vigente campeón Unión como Colón, Newell’s y Rosario Central.

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8 partidos el domingo

Pasando a la acción del domingo, la actividad dará inicio a las 15 con dos partidos en simultáneo. En Fighiera, Argentino espera por Central Córdoba de Rosario mientras que en Arroyo Seco Unión será anfitrión de Argentino de Rosario.

Media hora más tarde comenzarán otros dos partidos: en San Justo Colón recibirá a Ciclón Racing en duelo de representantes de la Liga Santafesina mientras que Atlético Tostado recibirá a El Quillá.

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Siguiendo con el programa de partidos de este domingo 21, a partir de las 16 Sanjustino será anfitrión de Brown de San Vicente al tiempo que Atlético San Jorge espera en su estadio a Leones FC, el equipo de la familia Messi que milita en Primera C y que tendrá su histórico debut en la Copa Santa Fe.

Cerrando la jornada, a las 17 comenzarán dos partidos más: Sportivo será local de Atlético Rafaela en Suardi y Arteaga FC espera al vigente campeón de la Copa Federación, Centenario de San José de la Esquina.

Sportivo Suardi recibirá el domingo a Atlético Rafaela. Foto: Prensa Copa Santa Fe.Sportivo Suardi recibirá el domingo a Atlético Rafaela. Foto: Prensa Copa Santa Fe.

El miércoles, en Alcorta

La penúltima de las llaves de esta tercera fase de la Copa Santa Fe tendrá su inicio en la noche del miércoles, cuando Los Andes de Alcorta y Godeken se vean las caras desde las 21.

Por cuestiones de calendario de ambos equipos, el primer cruce entre Timbuense y Sportivo Las Parejas quedó reprogramado y se jugará en la noche del miércoles 1º de julio a partir de las 21.

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