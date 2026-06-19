Este sábado, desde las 20

D.F. Sarmiento y 9 de Julio de Rafaela abren la tercera fase de la Copa Santa Fe

El representante de la Liga Esperancina y el León juegan el partido de ida en la localidad del Departamento Las Colonias. El domingo salen a la cancha los 4 elencos de la Liga Santafesina que siguen en competencia y debuta Leones FC, el equipo de la familia Messi. El miércoles se completa la tanda de partidos en Alcorta.