Liga Santafesina

Los de arriba no aflojan y la pelea por el Apertura sigue al rojo vivo

Comenzó la fecha 14 del torneo Apertura “José Luis Burtovoy” con triunfos de La Perla del Oeste, Colón de San Justo y Sanjustino, los tres principales aspirantes al título. El líder goleó a El Quillá en el Parque del Sur y mantuvo la ventaja sobre los equipos sanjustinos, que también sumaron de a tres. Este sábado se completará la jornada con siete encuentros.