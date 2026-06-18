La recta final del torneo Apertura “José Luis Burtovoy” de la Liga Santafesina de Fútbol promete emociones fuertes y una definición apasionante. Los adelantos de la decimocuarta fecha dejaron un mensaje claro: los candidatos no están dispuestos a ceder terreno y la lucha por el campeonato continúa tan ajustada como apasionante.
Los de arriba no aflojan y la pelea por el Apertura sigue al rojo vivo
Comenzó la fecha 14 del torneo Apertura “José Luis Burtovoy” con triunfos de La Perla del Oeste, Colón de San Justo y Sanjustino, los tres principales aspirantes al título. El líder goleó a El Quillá en el Parque del Sur y mantuvo la ventaja sobre los equipos sanjustinos, que también sumaron de a tres. Este sábado se completará la jornada con siete encuentros.
Con apenas seis fechas por delante para el cierre del certamen, La Perla del Oeste, Colón de San Justo y Sanjustino volvieron a responder con victorias y sostienen una batalla deportiva que mantiene en vilo a todos los seguidores del fútbol liguista.
Los tres equipos que ocupan la parte más alta de la tabla dieron muestras de carácter y contundencia para seguir alimentando la ilusión de coronarse campeones.
El puntero llegaba golpeado luego de la derrota sufrida la semana pasada ante Unión, pero reaccionó con autoridad en uno de los escenarios más complicados de la categoría. Los equipos de San Justo, por su parte, no dejaron pasar la oportunidad y continúan al acecho, separados apenas por dos unidades del líder.
La Perla recuperó la memoria y volvió a mostrar credenciales
En el estadio Eduardo Roteta, ubicado en el Parque del Sur, La Perla del Oeste dio una clara muestra de personalidad. El conjunto de Recreo visitó a Náutico El Quillá con la necesidad de volver al triunfo y respondió con una actuación convincente para imponerse por 3 a 0.
La figura excluyente de la noche fue Fernando “Cuqui” Márquez. El experimentado delantero volvió a demostrar toda su jerarquía y capacidad goleadora al marcar dos de los tres tantos de su equipo. Con inteligencia para moverse dentro del área y eficacia para definir, fue determinante en el desarrollo del encuentro.
El restante gol llegó por intermedio de Nahuel Mar, quien selló definitivamente el resultado y permitió que el líder cerrara una noche sin sobresaltos. El conjunto azulgrana controló las acciones, manejó los tiempos del partido y aprovechó sus momentos para golpear con contundencia.
El triunfo le permite a La Perla alcanzar los 35 puntos y mantenerse una semana más en la cima de las posiciones. Más allá del resultado, el valor principal para el equipo recreíno pasa por haber recuperado rápidamente la confianza tras el traspié sufrido en la fecha anterior.
Para El Quillá, en cambio, la derrota significa continuar en la zona media de la tabla. El conjunto dirigido por su cuerpo técnico venía mostrando una campaña irregular y no logró encontrar respuestas ante uno de los equipos más sólidos del campeonato.
San Justo no pierde la esperanza y sigue de cerca al líder
Si hubo una ciudad que celebró durante los adelantos de la fecha 14 fue San Justo. Tanto Colón SJ como Sanjustino consiguieron victorias importantes y continúan compartiendo la segunda posición con 33 unidades.
En el estadio Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la temporada. El equipo dirigido por Mauricio Chiementín goleó 6 a 0 a Ciclón Norte de Cayastá y ratificó su enorme potencial ofensivo.
Desde el inicio, el conjunto rojiblanco dominó el trámite del encuentro y fue construyendo una victoria sin discusión. Maximiliano Osurak y Joaquín Pérez marcaron dos goles cada uno, mientras que Osvaldo Arroyo y Matías Fantín completaron la goleada.
La amplitud del marcador refleja no sólo la diferencia futbolística observada en el campo de juego, sino también el gran momento que atraviesa Colón de San Justo, uno de los equipos más regulares del certamen y firme candidato a quedarse con el título.
A pocas cuadras de allí, en barrio Mataderos, Sanjustino también cumplió con su objetivo. El Verde derrotó por 2 a 1 a Colón de Santa Fe en un partido mucho más equilibrado y disputado.
El conjunto santafesino comenzó mejor y logró ponerse en ventaja gracias al gol de Mateo Lizondo. Sin embargo, los dirigidos por Sanjustino mostraron reacción, fortaleza anímica y eficacia para revertir el marcador. Matías Benegas y Nehemías González marcaron los tantos que permitieron dar vuelta la historia y sumar tres puntos fundamentales.
La victoria mantiene a Sanjustino plenamente involucrado en la pelea por el campeonato. Con 33 unidades, comparte el segundo puesto junto a su clásico rival ciudadano y continúa presionando a La Perla del Oeste.
Por el lado de Colón de Santa Fe, la derrota representa un golpe importante para sus aspiraciones. El Sabalero quedó con 23 puntos y se aleja considerablemente de los primeros puestos cuando el torneo comienza a ingresar en su etapa decisiva.
En el restante adelanto de la jornada, Ciclón Racing consiguió una valiosa victoria en Recreo. El conjunto albiceleste derrotó por 2 a 1 a Deportivo Santa Rosa en un encuentro atractivo y cambiante.
Santa Rosa se había puesto en ventaja gracias a la conquista de Nahir Cáceres y parecía encaminarse hacia un resultado positivo. Sin embargo, apareció toda la capacidad goleadora de Leonardo Iorlano, quien convirtió los dos tantos de Ciclón Racing para revertir el marcador.
El triunfo le permite al conjunto de barrio Guadalupe alcanzar los 19 puntos y seguir escalando posiciones en la tabla, además de llegar con confianza a su próximo compromiso por la Copa Santa Fe.
Con estos resultados, La Perla del Oeste continúa liderando con 35 unidades, mientras que Colón de San Justo y Sanjustino lo siguen muy de cerca con 33. Más atrás aparecen Sportivo Guadalupe y La Salle con 24 puntos, en una zona que también promete una intensa lucha por los puestos de privilegio.
La fecha 14 tendrá continuidad este sábado desde las 15.30 con los encuentros entre Juventud Unida y Gimnasia y Esgrima, La Salle frente a Sportivo Guadalupe, UNL ante Ateneo Inmaculada, Las Flores II contra Nobleza, Unión frente a Newell's, Cosmos FC ante Academia Cabrera y Nacional recibiendo a Independiente de Santo Tomé.
El Apertura entra en terreno de definiciones y cada jornada adquiere una importancia determinante. Los candidatos siguen firmes, ninguno afloja y la carrera por el título continúa abierta, prometiendo un desenlace apasionante para el fútbol grande de la Liga Santafesina.