El pasado lunes, en Rosario, se definieron los clubes que continúan en carrera en la Copa Santa Fe de Pádel 2026. En su primera edición de competencia, la disciplina tendrá en julio su etapa final y se conocerá al primer campeón.
Eduardo Schwank, ex tenista profesional: “Siempre fui muy pro Copa Davis y esto es algo parecido”
El lunes se definieron los clubes que disputarán la etapa final del torneo que tiene su estreno. “Global Pádel” se coronó campeón y junto al club del ex tenista representarán a la cuarta región
En ese sentido, tras tres días de competencia en Rosario, dos clubes se consagraron en la etapa regional y hubo presencia de lujo en las finales.
“Global Pádel” y “Schwank” fueron quienes disputaron las finales el lunes y el primero se consagró campeón tras terminar arriba 7-5.
En uno de los partidos disputados en el completo Pádel Way, hubo una dupla que se robó las miradas. Renzo Olivo y Eduardo Schwank, reconocidos atletas rosarinos formaron parte de la competencia provincial.
Del tenis al pádel
Olivo, actual tenista argentino, supo formar parte del equipo campeón de la Copa Davis 2016 y tiene en su haber una gran cantidad de títulos correspondientes al ATP Challenger Tour. En ese recorrido, conoció a Schwank, dueño del complejo ubicado en Roldán, que cuenta con canchas de tenis y de Pádel. Juntos formaron dupla en las finales de la región cuatro de la Copa Santa Fe.
El ex tenista, que en el 2007 ganó la medalla de oro en dobles en los Juegos Panamericanos de Rio de Janeiro, destacó la importancia de la organización de la Copa Santa Fe.
“El pádel está creciendo muy rápido y esto es una forma más para que siga avanzando”, destacó Schwank en diálogo con El Litoral.
“Cuando me retiré en el tenis empecé a ver qué hacer, me empecé a meter y lo agregué en el club. Me divierte jugar y seguir aprendiendo”, contó sobre su acercamiento a la disciplina.
En relación al crecimiento del pádel, el ex tenista profesional destacó: “Al desarrollarse eventos más grandes en todo el mundo eso ayuda que la gente se motive. El cambio de superficie y el blindex también ayudo”.
En relación a la inclusión del pádel a la Copa Santa Fe, Schwank afirmó: “Siempre fui muy pro Copa Davis y esto es algo parecido, el competir en grupo, compartir”. “Ayuda mucho a los clubes y ojalá que perdure en el tiempo”, continuó.
Campeones por duplicado
Tras quedarse con la etapa local hace apenas unas semanas, “Global Pádel” volvió a gritar campeón, esta vez de la etapa regional.
“Estamos muy comprometidos tanto con los torneos a nivel local, provincial y nacional”, declaró Fabricio Cabrera, uno de los fundadores del club, en diálogo con El Litoral.
“Está bueno porque es por equipo, un partido es un punto y nos vemos obligadísimos a competir. Tiene un sabor especial”, sentenció.
Al mismo tiempo, destacó la apuesta del gobierno de Santa Fe en la inclusión de la disciplina a la competencia: “Aporta muchísimo porque es algo nuevo, algo innovador”.