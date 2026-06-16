En Rosario

Copa Santa Fe: “Global Pádel” se quedó con el titulo regional y junto a “Schwank” disputarán la gran final provincial

En una peleada final, Global se impuso 7-5 y ambos clubes clasificaron a la próxima instancia y representarán a la cuarta región. La etapa decisiva de una de las disciplinas que se sumó esta temporada será en julio.