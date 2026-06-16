“Global Padel” de Rosario se quedó con el primer puesto de la etapa regional de la Copa Santa Fe. Se impuso 7-5 ante “Schwank Tennis y Pádel Center”, de Roldán. Ambos equipos clasificaron a la próxima instancia del certamen que está haciendo su estreno este 2026.
Copa Santa Fe: “Global Pádel” se quedó con el titulo regional y junto a “Schwank” disputarán la gran final provincial
En una peleada final, Global se impuso 7-5 y ambos clubes clasificaron a la próxima instancia y representarán a la cuarta región. La etapa decisiva de una de las disciplinas que se sumó esta temporada será en julio.
Tras tres días a pura pelota y paleta, este lunes en Rosario se definió al ganador definitivo de la segunda etapa del torneo provincial, y la correspondiente a la regional.
Representantes definidos
Por la cuarta región, integrada por los departamentos Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Castellanos, Constitución y Belgrano, los equipos que pasaron a la próxima instancia, se definieron tras las semifinales disputadas el domingo. Global Pádel y Schwank serán los representantes en la próxima instancia del torneo organizado por el gobierno provincial.
Por el título, y para definir como se disponía la clasificación a la próxima fase, desde la tarde de este lunes en el complejo “Pádel Way” se disputó la instancia final.
5 horas de competencia
En cuatro canchas, y en simultáneo, la acción comenzó a las 17.30 y finalizó sobre las 22. Caracterizada por lo peleado de los puntos, el campeón terminó definiéndose en los últimos dos partidos, ambos también parejos.
El ganador fue Global, equipo que también se había consagrado en la etapa local disputada hace apenas unas semanas.
Tanto el campeón como el subcampeón, junto a los representantes de las diferentes regiones de la provincia, disputarán la gran final en julio para definir al club que levantará la Copa Santa Fe por primera vez.