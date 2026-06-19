Trágica noticia

El fútbol santafesino, de luto: Falleció Lautaro Fagioli

El jugador de Colón de San Justo de apenas 22 años murió este viernes tras luchar por su vida durante 17 días. Sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico el pasado 2 de junio y estaba internado en el Hospital Cullen de Santa Fe. La institución del portón del norte suspendió todas sus actividades.