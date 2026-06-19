En la tarde de este viernes, se conoció el trágico desenlace de Lautaro Fagioli, el joven futbolista de apenas 22 años de edad que vestía la camiseta de Colón de San Justo y que permanecía internado en grave estado en el Hospital José María Cullen de la capital provincial desde el lunes 2 de junio.
El fútbol santafesino, de luto: Falleció Lautaro Fagioli
El jugador de Colón de San Justo de apenas 22 años murió este viernes tras luchar por su vida durante 17 días. Sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico el pasado 2 de junio y estaba internado en el Hospital Cullen de Santa Fe. La institución del portón del norte suspendió todas sus actividades.
En aquel día, horas después de jugar un partido por la Copa Santa Fe, “Lauti” se descompensó y sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico que obligó su urgente traslado al nosocomio santafesino.
Tras pelear por su vida durante casi 3 semanas, y con el apoyo de sus compañeros, la institución a la que pertenecía y toda la comunidad de San Justo, Fagioli perdió la vida este viernes, causando una profunda conmoción en todo el ámbito de la Liga Santafesina y del fútbol de la región.
Inmediatamente después de conocer la noticia, desde Colón de San Justo anunciaron la suspensión de todas las actividades previstas para este fin de semana, incluyendo el partido del domingo frente a Ciclón Racing por la tercera fase de la Copa Santa Fe.
En sus redes sociales, el club del portón del norte emitió el siguiente comunicado: "Estamos sumergidos en la tristeza y abrazando con fuerza a toda tu familia. Fuiste un ejemplo de respeto, compromiso y profesionalismo en ésta, nuestra casa, que también se convirtió en tu lugar, un lugar en donde disfrutaste mucho de eso que tanto te gustaba hacer, jugar a la pelota. Lautaro, no tenemos palabras. La familia Colonista, te quiere y te guardará por siempre en su memoria.Hasta siempre, Lau”.
En el mismo sentido se expresaron desde la Liga Santafesina de Fútbol: “En este día que venía cargado de tristeza la Liga Santafesina envía sus condolencias y los deseos de fuerzas y ánimos a la familia de Lautaro Fagioli, jugador de nuestro fútbol que hoy nos deja físicamente. Expresamos nuestro más sentido pésame a sus amistades y a la comunidad del club Colón de San Justo”.