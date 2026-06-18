El titular de la LRF, Marcos Ibáñez, dijo públicamente que existen sospechas sobre posibles irregularidades en algunos arbitrajes y confirmó que se realizará una revisión del desempeño de nueve árbitros que fueron señalados por dirigentes de los clubes.
Liga Reconquistense de Fútbol: investigan a nueve árbitros por sospechas de corrupción
El presidente de la institución, Marcos Ibáñez, confirmó que analiza audios y capturas de pantalla comprometedores. Advirtió que la lupa está puesta sobre una quinta parte del plantel de jueces y apuntó también contra dirigentes de los clubes.
En una entrevista concedida a este medio, Ibáñez sostuvo que se trata de una problemática que históricamente circuló en los comentarios del ambiente futbolístico, aunque pocas veces fue abordada de manera abierta.
“Esto existe. No solamente hay árbitros involucrados si ocurre algo así; también hay dirigentes. Es una situación de dos partes. Todo el mundo lo sabe, pero nadie quiere hablar del tema”, afirmó.
El dirigente aclaró que no cuenta con pruebas concluyentes para realizar una denuncia formal, aunque admitió haber recibido capturas de pantalla y audios que despertaron sospechas.
“Me han llegado capturas y audios. No son contundentes como para denunciar, pero lo estoy siguiendo muy de cerca”, señaló.
Nueve árbitros bajo observación
Ibáñez explicó que la preocupación se centra en nueve árbitros de Primera División, algunos de los cuales también se desempeñan en fútbol infantil, juvenil y femenino. La cifra representa aproximadamente una quinta parte de la plantilla arbitral total de la liga, integrada por 42 jueces.
“Los delegados de los clubes votaron cuáles eran los árbitros que había que revisar y hacerles un seguimiento. Ahora vamos a analizar todo el Torneo Apertura y evaluar cada actuación”, indicó.
Según explicó, el estudio será realizado junto al Colegio de Árbitros y al instructor designado para esa tarea, con el objetivo de determinar si corresponde adoptar medidas disciplinarias.
Advertencia
El presidente de la Liga remarcó que ya se comunicó personalmente con algunos árbitros para advertirles que la institución está monitoreando las situaciones denunciadas. “Les hice llegar la información que me enviaron. Les dije: ‘Estoy atrás tuyo. Donde pises el palito, no vas a dirigir más en nuestra liga’”, expresó.
Sin embargo, insistió en que el problema no puede atribuirse exclusivamente a los jueces. “También hay dirigentes que llaman y hacen ofrecimientos. No podemos echar toda la culpa solamente a los árbitros”, agregó.
Transparencia
Ibáñez defendió la gestión que encabeza y recordó que se impulsaron cambios en organismos clave de la estructura liguista, como el Tribunal de Penas y el Colegio de Árbitros.
“Queremos una liga transparente. Vinimos a hacer las cosas de manera diferente. Hay cuestiones que nunca nadie se animó a tocar y nosotros las estamos enfrentando”, sostuvo.
En los próximos días se realizará una reunión con presidentes y delegados de los clubes para abordar la problemática y exigir el compromiso de todas las instituciones en el proceso de saneamiento.
Eje de preocupación
El dirigente vinculó además los cuestionamientos arbitrales con los episodios de violencia que se registran dentro y fuera de las canchas.“Queremos un fútbol sin violencia. La gente tiene que ir a disfrutar, no a insultar árbitros o jugadores”, manifestó.
También advirtió sobre situaciones preocupantes en divisiones infantiles y juveniles. “Estamos viendo violencia de padres en las canchas. Eso también hay que corregirlo. Si es necesario, se aplicará derecho de admisión a dirigentes o espectadores”, afirmó.
Finalmente, aseguró que la Liga mantendrá una postura firme frente a cualquier irregularidad. “La vara será la misma para todos. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que cuidarnos entre todos y respetar el reglamento”, concluyó.