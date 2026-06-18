Denuncia

Liga Reconquistense de Fútbol: investigan a nueve árbitros por sospechas de corrupción

El presidente de la institución, Marcos Ibáñez, confirmó que analiza audios y capturas de pantalla comprometedores. Advirtió que la lupa está puesta sobre una quinta parte del plantel de jueces y apuntó también contra dirigentes de los clubes.