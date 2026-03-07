La Liga Reconquistense de Fútbol lanzó la temporada 2026

Este viernes 6 de marzo, en Casa del Bicentenario, el intendente Vallejos participó del lanzamiento oficial del Torneo Masculino 2026 de la Liga Reconquistense de Fútbol y convocó a dirigentes y clubes de la región a avanzar de manera conjunta en un proyecto estratégico para el deporte local: la construcción del Estadio Único Municipal.
Durante el encuentro, que reunió a representantes de los 16 clubes que integran la liga, autoridades deportivas y dirigentes de distintas localidades de la región, el intendente destacó el rol fundamental que cumplen los clubes en la formación de niños y jóvenes, y reafirmó el acompañamiento del municipio para seguir fortaleciendo el desarrollo del fútbol regional.
En ese marco, Vallejos planteó la importancia de pensar el crecimiento del deporte con infraestructura adecuada y propuso avanzar en la consolidación de un polideportivo en el Camping Municipal, donde se proyecta destinar dos manzanas para la práctica del fútbol y la construcción de un estadio que permita a equipos de la región competir en categorías nacionales.
“Queremos que este proyecto sea un desafío compartido entre el municipio, la liga y los clubes. El fútbol forma parte de nuestra identidad y tenemos que seguir generando condiciones para que siga creciendo”, expresó el intendente.
16 clubes participantes
Durante la presentación, el presidente de la Liga Reconquistense de Fútbol, Marcos Ibáñez, destacó la participación de 16 clubes de Reconquista, Avellaneda, Romang, Malabrigo y La Sarita, que disputarán el torneo en formato Apertura y Clausura bajo modalidad todos contra todos.
El acto contó además con la presencia del subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Reconquista, Prof. Aldo Torterola; los secretarios de la Liga Reconquistense de Fútbol Gustavo Ramírez y Emilio Mendoza; el diputado provincial Dionisio Scarpín; concejales, funcionarios municipales, dirigentes deportivos y representantes de los clubes participantes.
De esta manera, el lanzamiento del Torneo 2026 reafirma el compromiso de la Municipalidad de Reconquista con el deporte como espacio de encuentro, formación y desarrollo comunitario.