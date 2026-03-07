Con un repaso de obras y nuevos proyectos, Amero abrió el año legislativo

En una jornada marcada por el balance de gestión y la proyección de nuevas obras, la intendente de la ciudad de Sastre, María del Carmen Amero, dejó oficialmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del Concejo este jueves por la noche.
En una jornada marcada por el balance de gestión y la proyección de nuevas obras, la intendente de la ciudad de Sastre, María del Carmen Amero, dejó oficialmente inaugurado el periodo de sesiones ordinarias del Concejo este jueves por la noche.
«Convoco a este Concejo a trabajar con responsabilidad institucional. Las diferencias se enriquecen cuando el objetivo común es el bienestar de nuestra ciudad. Necesitamos debates, pero también consensos. Necesitamos control, pero también propuestas», remarcó en su discurso de apertura ante la atenta mirada de los ediles.
Finalmente el año 2026 comenzó oficialmente para el cuerpo legislativo de la cabecera del departamento San Martín.
A lo largo de más de 15 minutos y frente a una sala Raúl Cragnolino colmada de público en general, funcionarios municipales y concejales, la mandataria sastrense brindó el tradicional discurso de apertura, donde repasó los hitos del último año y trazó la hoja de ruta para los meses venideros.
En tal sentido, Amero sostuvo que el plan 2026-2027 a se encuentra en marcha. «Este será un año de consolidación institucional y de desarrollo estratégico en el marco de los 140º Aniversario de la traza de la Colonia Sastre y en el 40º Aniversario de Sastre ciudad».
Asimismo, y en la misma línea, indicó que en el transcurso de los meses venideros se concretarán obras, habrá mantenimiento de los espacios de manera responsable y se impulsarán inversiones de forma estratégica. «La ciudad que crece no es la que promete, sino la que hace. Invito a este Concejo a acompañar esta agenda con madurez política y compromiso», indicó la jefa del Ejecutivo.
Durante su mensaje, la intendente puso especial énfasis en la administración responsable de los recursos y la necesidad de continuar trabajando en conjunto con el legislativo para el crecimiento de la ciudad.
Así, la jefa del Ejecutivo destacó los avances en materia de pavimentación, el mantenimiento de caminos rurales y la adquisición de nuevas maquinarias para la localidad-
«Realizamos el pedido ante Vialidad Provincial para la repavimentación de la Ruta 13 en el tramo Sastre-San Jorge, una obra clave para nuestra conectividad y el desarrollo productivo de la región. Además, vamos a avanzar con la mejora del acceso principal incorporando un nuevo pórtico de ingreso que mejore la jerarquice la entrada a la localidad. También estamos trabajando para tratar de pavimentar el acceso norte».
En su hoja de ruta 2026, Amero indicó puso en marcha las gestiones para avanzar con el tendido de cable preensablado en toda lo el ejido urbano. A su vez, puso principal énfasis en el armado del Centro de Monitoreo que estará ubicado en el Centro Cívico. «Contará con más de 30 cámaras de seguridad distribuidas en puntos estratégicos. Será más control, prevención y cuidado para nuestra comunidad».
Por otro lado, y entre los anuncios lanzados, se prometió la puesta en marcha de un espacio digital (página web) donde se expondrán públicamente licitaciones, presupuestos, balances e información tributaria. «La transparencia no es un discurso, es una práctica cotidiana», deslizó.
A su vez, la intendente remarcó que el 2026 será especial para la cabecera departamental, un período marcado por una agenda histórica y cultural cargada de emociones.
«Conmemoramos el 140º Aniversario de la traza de la Colonia Sastre y los 40 años del nombramiento de Sastre como ciudad, fechas que nos invita a mirar nuestras raíces y proyectarnos hacia el futuro».
A su vez, la cultural local tendrá sus celebraciones con el cumplimiento de los 55 años de la comparsa Penambí Berá, 40 del Centro de Teatro Independiente, la Banda Municipal Atilio Bianchi y el Liceo Municipal, y el Aniversario 30º del Coro local.
Sobre el cierre, Amero instó a los concejales a mantener un clima de debate constructivo. «El objetivo común debe ser siempre el bienestar de cada vecino», señaló antes de dar por iniciado el ciclo legislativo.
Tras la apertura de Amero, los ediles de los diferentes bloques – que desde ahora abrirán el debate sobre los temas que imponga la agenda legislativa – referenciaron el discurso de la intendente María del Carmen Amero. Desde la oposición lanzaron críticas al mensaje oficial y lo catalogaron como «un mensaje de grandes promesas exorbitantes» y hasta tildaron que la ciudad parecería «un pueblo suizo. Para el oficialismo fue «un mensaje positivo».
«Me llamó la atención que no se haya hablado de Salud, algo que debemos atender con urgencia. También notamos un despegue de la gestión provincial. Recodemos que anteriormente cada oración se mencionaba a Maxi (Pullaro) y ahora no se lo nombró ni siquiera una vez. Está claro que no quiere estar pegada a una gestión mala a nivel santafesino»», subrayó Sergio Balbi, representante del Justicialismo y una de las voces opositoras más fuertes dentro de la sala Raúl Cragnolino.
El edil, a su vez, el camino que guiará a su bloque en período corriente. «Creemos que la intendente, con tres mandatos consecutivos, ya tuvo tiempo suficiente. Un cuarto sería doloso para la ciudad. No vemos que le de lugar a nadie para la renovación. Vamos a aprovechar este año legislativo para ir proponiendo la localidad que queremos, la visión a futuro, y el desarrollo que deseamos para nuestras generaciones futuras».
A su vez, su compañera de bloque y quien hará su estreno en el recinto, Analía Pretto, precisó que «se ponderó un año de celebraciones en un momento donde el país no está para festejar nada», y coincidió: «Tenemos un sistema de salud nulo, donde ni siquiera nacen los chicos. Es llamativo que no se haya deslizado nada en esta materia»
Por su parte, el representante de La Libertad Avanza – otro que debutará en el Concejo – Mariano Trossero, también se mostró crítico de las palabras de la intendente. «Fue más de lo mismo. En un momento pensé que estaba en un pueblo de Suiza con todos los proyectos mencionados, por otro creí que quien emitía el discurso era el presidente Milei cuando se habló de transparencia», fustigó.
Además, adelantó la dirección en la que se encaminarán las iniciativas a lo largo de todo el 2026: «No vamos a usar el Concejo como una escribanía. Todo lo que sea productivo para la ciudad lo vamos a acompañar. Vamos a ser una oposición constructiva, pero vemos que existen cuestiones que no están bien. Este es un momento de cambio, no queremos que en este recinto se venga a levantar la mano y nada más. Nuestro eje de campaña fue la transparencia, seguridad vial que es un desastre y zoonosis, y vamos a trabajar en ese sentido».
Para el presidente de la Sala Raúl Cragnolino y representante del oficialismo, Alexis Astrada, se trató de un discurso «positivo». El edil destacó el repaso de la «fuertes obras» a nivel local y los anuncios que llegarán a beneficiar para toda la comunidad. «En el Municipio se trabaja en materia medioambiental, pero desde nuestro bloque vamos a profundizar esas tareas. Es un camino largo, un desafío enorme, pero creo que entre todos lo podemos lograr».