Avanza la reactivación de viviendas y 10 familias de Serodino están a un paso de cumplir el sueño de la casa propia
Las 10 unidades comenzaron a construirse en 2018. Tras múltiples demoras, el actual gobierno provincial retomó su terminación. Después de 30 años, la Provincia realizó un sorteo para adjudicar viviendas en la localidad.
Con una inversión superior a los 354 millones de pesos, las unidades habitacionales ya presentan un 75% de avance.
En una jornada histórica para Serodino (departamento Iriondo), el Gobierno Provincial realizó el sorteo público correspondiente para adjudicar 10 nuevas viviendas que estuvieron paralizadas pero la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro reactivó para su terminación.
El sorteo desarrollado por la Secretaría de Hábitat y Vivienda en las instalaciones del Club Boca Juniors marcó una jornada histórica para la comunidad, que no registraba planes habitacionales desde hace tres décadas.
Por su parte, la directora provincial de Intervención del Hábitat, Melina Giorgi, remarcó que “esta obra que había quedado paralizada, hoy está llegando a su etapa de finalización, estamos muy felices que 10 nuevas familias comiencen a cumplir el sueño de la casa propia”.
Cabe recordar que las gestiones para la construcción de estas viviendas se habían iniciado a mediados de 2018 con la cesión, por parte de la Comuna, de un terreno ubicado en la intersección de las calles Laprida y Lima. En 2019, durante la gestión del entonces gobernador Miguel Lifschitz, se realizó la licitación y se adjudicó.
Sin embargo, demoras administrativas posteriores, la paralización de la empresa adjudicataria y el impacto de la pandemia, sumado a la falta de avances durante la gestión anterior, dejaron la obra inconclusa.
Ya en julio de 2024, la Comuna y la Provincia firmaron un nuevo convenio que permitió retomar y encaminar la finalización de las viviendas, bajo la órbita local y con financiamiento provincial.
Finalmente, la presidenta comunal, Marilina Ascani, destacó que “hoy es un día profundamente especial para Serodino. Después de casi 30 años sin planes de viviendas, hoy podemos decir que el pueblo vuelve a abrir la puerta a nuevos hogares”
Un sorteo histórico para cumplir 10 sueños familiares
Desde la Secretaría de Hábitat y Vivienda detallaron que el sorteo se realizó contemplando un cupo correspondiente para bomberos voluntarios, dos cupos para personal de las fuerzas de seguridad, uno para personas con discapacidad motriz, uno para personas con otra discapacidad y cinco para demanda general.
Tras el sorteo y con mucha emoción entre los ganadores, Brisa, una de las personas adjudicadas, contó que “cuando escuché mi número quedé sorprendida, estoy muy emocionada. Es algo que anhelaba muchísimo. Para personas que venimos de abajo y ‘la peleamos’ constantemente. esto parece algo muy lejano. Es un día muy especial para mí”.
“Era la única posibilidad que teníamos de acceder a una vivienda. Cuando escuché mi nombre me temblaban las piernas, abracé a mi mujer, no lo podía creer. Estamos muy felices”, aseguró Matías, otro de los beneficiarios.
Así marchan los trabajos para terminar las nuevas viviendas
Las viviendas están emplazadas sobre las calles Laprida y Lima, y presentan un 75% de avance de obra, previéndose su finalización y entrega en los próximos meses. Se trata de prototipos de vivienda compacta y vivienda compacta adaptada para personas con discapacidad, de dos dormitorios, con cocina-comedor, baño y lavadero.
El proyecto contempla además la ejecución de infraestructura complementaria (con un avance del 55%) que incluye alumbrado público, red de agua potable, red de gas natural, red vial, desagües pluviales, veredas peatonales, rampas de accesibilidad, arborización y espacios verdes, consolidando un nuevo sector urbano planificado para la localidad.
Durante la última semana se realizaron trabajos de terminaciones y pintura en cuatro viviendas, así como la colocación de tanques de agua en las diez unidades. En las próximas semanas está prevista la instalación de griferías en baños y cocinas y la delimitación de los terrenos.