Arcángel agotó su show en Argentina en minutos y confirmó una nueva fecha

Uno de los íconos musicales latinoamericanos celebra dos décadas de una majestuosa carrera con su visita a nuestro país con dos fechas especiales en el Movistar Arena presentando “La 8va maravilla”, su nuevo álbum de estudio.
El puertorriqueño celebra 20 años de carrera con “La 8va Maravilla”, su gira histórica, que lo traerá en su primera visita como solista. Tras agotar la fecha del 28 de agosto, anunció una segunda presentación para el 30 del mismo mes.
El legado musical del puertorriqueño Arcángel habla por sí solo: los hitos, reconocimientos, galardones y colaboraciones de un referente inigualable de la escena urbana latina que traspasó miles de fronteras, marcando un capítulo que ya lleva su nombre grabado a fuego.
Ser “La 8va maravilla” podría sonar a soberbia, pero no en el caso de Austin Agustín Santos, quien se ha ganado con creces este momento de celebración junto a su gente, partiendo en una gira muy especial.
Luego de confirmar su llegada a la Argentina para el 28 de agosto en el Movistar Arena, desató la locura de todos sus fanáticos que agotaron en horas la primera función. Ahora, se habilita una nueva fecha el día 30 de agosto y las entradas se encuentran disponibles con todos los medios de pago y continúa el beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA a través de www.movistararena.com.ar.
Así, su público argentino tendrá el privilegio de disfrutar de la leyenda musical en vivo, presentando las canciones de su reciente material y fusionando recuerdos de una vida artística extraordinaria en un set de temas especialmente elegidos.