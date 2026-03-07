Ícono musical latino

Arcángel agotó su show en Argentina en minutos y confirmó una nueva fecha

El puertorriqueño celebra 20 años de carrera con “La 8va Maravilla”, su gira histórica, que lo traerá en su primera visita como solista. Tras agotar la fecha del 28 de agosto, anunció una segunda presentación para el 30 del mismo mes.