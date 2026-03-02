Nueva apuesta

Cazzu concretó su quinto Movistar Arena y anunció su primer estadio en Jujuy

Tras reunir a más de 50.000 personas en una serie histórica de cinco funciones agotadas en Buenos Aires con “Latinaje” (la última, el sábado 28), la artista jujeña confirmó un nuevo hito en su carrera: el 12 de septiembre se presentará por primera vez en el Estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy, su tierra natal.