Cazzu concretó su quinto Movistar Arena y anunció su primer estadio en Jujuy
Tras reunir a más de 50.000 personas en una serie histórica de cinco funciones agotadas en Buenos Aires con “Latinaje” (la última, el sábado 28), la artista jujeña confirmó un nuevo hito en su carrera: el 12 de septiembre se presentará por primera vez en el Estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy, su tierra natal.
“La Jefa” con la estética de diabla de “Jujuy estrellado”, estrenado en vivo en el último Movistar; también es la imagen elegida para promocionar el show en su provincia. Foto: Gentileza Dale Play Live
Con un quinto Movistar Arena colmado y atravesado por la emoción, el pasado sábado 28, Cazzu cerró en Buenos Aires una serie histórica de cinco funciones completamente agotadas de su gira “Latinaje”, reuniendo a más de 50.000 personas en Villa Crespo y consolidando el momento más potente de su carrera. La artista jujeña no solo celebró el presente arrollador de su obra, sino que confirmó un nuevo hito: su primer show en estadio, nada menos que en su tierra natal.
Un pasaje de la puesta teatral de “Latinaje”, que marcó la estructura de la mayor parte de los shows en Villa Crespo. Foto: Gentileza Irish Suárez
Un cierre cargado de gratitud
El sábado, en el quinto encuentro con su público porteño, la conexión entre Julieta Cazzuchelli y su gente tuvo una intensidad particular. Desde el lanzamiento de “Latinaje” -su álbum que debutó #1 en Billboard Latin Albums y ya supera los 675 millones de reproducciones- hasta esta seguidilla de arenas sold out, el recorrido estuvo marcado por reconocimientos, récords y una expansión internacional inédita.
Sobre el escenario, la propuesta volvió a demostrar por qué “Latinaje” es mucho más que un concierto: es una obra musical, poética y teatral. Con un despliegue escenográfico monumental, vestuarios impactantes, actores y bailarines que expanden el universo conceptual del disco, y más de diez músicos en vivo, el show se renueva en cada presentación y adquiere carácter único.
La noche navegó entre la nostalgia de “Odiame”, “Sobre mi tumba”, “Me tocó perder” y “Piénsame”, y la fuerza declarativa de “Mala suerte”, “Engreído” y “Dolce”. El “Acto” urbano hizo vibrar el estadio con “Nena trampa”, “Brinca”, “Jefa”, “Mucha data”, “Miedo”, “Toda”, “Loca”, “Ahora” y “Que disparen”, mientras que “Con otra” -éxito global y ganador de dos Premios Lo Nuestro- desató una explosión colectiva que confirmó su impacto internacional.
Uno de los momentos más conmovedores volvió a ser “Chapiadora”, donde la emoción se transformó en una ola compartida. Más tarde, con su versión de “Yo Soy María”, clásico de Astor Piazzolla, Cazzu evidenció su versatilidad y su capacidad para habitar distintos géneros con la misma autoridad.
El estreno en vivo de “Jujuy estrellado” aportó otro de los instantes memorables: una imponente cabeza inflable de diabla dominó la escena mientras las bailarinas -también caracterizadas como diablas- recorrieron el campo y sumaron al público a un ritual final cargado de identidad y raíces.
El momento del estreno de “Jujuy estrellado”, el pasado sábado. Foto: Gentileza Irish Suárez
De los festivales al primer estadio en casa
El 2026 comenzó con una artista decidida a ampliar los márgenes de su propuesta. “La Jefa” abrió el año haciendo historia en los festivales de Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María y Festival Nacional de Folclore de Cosquín, donde fusionó folclore y urbano junto a una banda con instrumentos tradicionales y fue distinguida con el poncho coscoíno, símbolo de reconocimiento dentro del circuito folclórico.
Días atrás, en la Plaza General Manuel Belgrano de San Salvador de Jujuy, protagonizó un evento multitudinario que culminó con el anuncio más esperado: el 12 de septiembre de 2026 se presentará por primera vez en el Estadio 23 de Agosto, como parte del Latinaje Tour. Será su debut absoluto en formato estadio y, a la vez, un regreso consagratorio a la provincia que la vio nacer. Las entradas estarán disponibles a través de NorteTicket.
Un fenómeno global en expansión
El Latinaje Tour 2026 continuará su recorrido por Estados Unidos -con fechas agotadas en salas emblemáticas-, México, Bolivia, Guatemala, Costa Rica, Uruguay y España, donde impactará con su show en Madrid y Barcelona. La gira confirma el crecimiento internacional de una artista que en 2025 ya había marcado un hito al expandir por primera vez su tour a territorio estadounidense.
Reconocida como Artista Equal Global de Spotify y multipremiada en la región, Cazzu atraviesa una etapa de madurez artística en la que se muestra sin máscaras ni personajes, conectada con su esencia y con un discurso que reivindica las raíces latinoamericanas desde una mirada contemporánea.
Camaleónica y magnética, la jujeña convierte cada presentación en una experiencia sensorial que interpela, emociona y reafirma el rol femenino en la escena musical actual. Con el anuncio de su primer estadio en casa, “Latinaje” deja de ser solo una gira exitosa: se transforma en el capítulo más ambicioso y simbólico de una artista que no deja de crecer y que, desde Jujuy hacia el mundo, sigue alzando su voz por millones.