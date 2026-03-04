Six Sex estrena el doble single "Ultra Terrorific Fantasy x Not ur mom"
Estas canciones llegan tras haber sido adelantados en su show en Complejo C y consolidan una identidad cada vez más radical y potente, en la antesala de su presentación en el Lollapalooza Argentina y en medio de su gira mundial.
Con este lanzamiento, Six Sex no solo amplía su universo estético, sino que reafirma su lugar como una de las propuestas más disruptivas de la escena alternativa actual. Foto: Gentileza Catalina Jacobo
Six Sex estrena “UTF: Introducción”, un doble single compuesto por “Ultra Terrorific Fantasy” y “Not ur mom”, dos canciones que ya había adelantado en su show en Complejo C y en redes sociales, generando gran expectativa entre sus seguidores. El estreno llega en la antesala de su presentación en el Lollapalooza Argentina y en medio de su gira mundial, con múltiples fechas sold out en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.
“UTF: Introducción” funciona como un manifiesto sonoro de su universo artístico: dos caras de una misma identidad que combinan clubbing de vanguardia, sensualidad y rebeldía. “Ultra Terrorific Fantasy” irrumpe como una descarga de energía cruda, con sintetizadores abrasivos, bajos contundentes y una percusión vertiginosa que construyen una experiencia inmersiva orientada al pulso más extremo de la pista. En contraste, “Not ur mom” revela su costado más hipnótico y sofisticado dentro del electropop, sostenido por un groove envolvente y una interpretación vocal cargada de actitud y misterio que reafirma su magnetismo y presencia escénica.
Con “UTF: Introducción”, Six Sex no solo amplía su universo estético, sino que reafirma su lugar como una de las propuestas más disruptivas de la escena alternativa actual. El doble lanzamiento funciona como puerta de entrada a una nueva etapa creativa, donde la experimentación sonora y la potencia escénica se combinan en una declaración artística sin concesiones.
En paralelo, Six Sex continúa consolidando su expansión internacional con un tour que la llevará por Argentina, México, Chile, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, España, Francia, Alemania y Reino Unido. Como parte de la gira, participó de los festivales Cosquín Rock (Argentina) y EDC (México), y se presentará en el Lollapalooza (Argentina y Chile), Asunciónico (Paraguay), Estéreo Picnic (Colombia), Primavera Sound (España), We Love Green (Francia), Magma (Alemania), Riverland (España) y Body Movements (Reino Unido).
La portada del single, con la estética provocativa de la artista. Foto: Gentileza Dale Play Records
Gira internacional
Argentina
15.02 - Cosquín Rock - Córdoba
11.03 - Sideshow Lollapalooza - Buenos Aires
14.03 - Lollapalooza - Buenos Aires
México
21.02 - EDC Festival - CDMX
26.02 - Foro Puebla - CDMX
Chile
13.03 - Lollapalooza - Santiago de Chile
Paraguay
18.03 - Asunciónico - Asunción
Colombia
20.03 - Festival Estéreo Picnic - Bogotá
Estados Unidos
25.03 - Miami, Florida
26.03 - Dallas, Texas
27.03 - Houston, Texas [sold out]
28.03 - McAllen, Texas
02.04 - Los Angeles, California [sold out]
03.04 - San Francisco, California [sold out]
04.04 - Portland, Oregon
05.04 - Seattle, Washington
08.04 - Chicago, Illinois
09.04 - Chicago, Illinois [sold out]
10.04 - Brooklyn, Nueva York [sold out]
11.04 - Brooklyn, Nueva York
16.04 - Washington, DC [sold out]
17.04 - Atlanta, Georgia
España
04.06 - Primavera Sound - Barcelona
21/22/23.08 - Riverland - Asturias
Francia
06.06 - We Love Green - París
Alemania
09.08 - Magma - Berlín
Reino Unido
30.08 - Body Movements - Londres
A perrear
Six Sex es una artista argentina que se caracteriza por su versatilidad a través de géneros como el reggaetón, electropop, neoperreo y cumbia. Su experimentación musical desde la sensualidad, el humor, lo lúdico y hedonista la convierten en una de las voces más singulares y prometedoras de la escena.
Su primer lanzamiento de 2019, “Fantasy EP”, sienta las bases de su faceta más raver y electropop. Con ese álbum, llegó a participar en festivales como La Nueva Generación y el Festival GRL PWR.
En 2021 lanzó “Duro”, primer corte de su segundo EP. Este hit significó un antes y un después en su carrera, tanto que la artista lo interpretó en la marcha LGTBIQ+ frente a decenas de personas que lo cantaron al unísono.
En 2022 estrenó su segundo EP “Área 69”, formado por seis canciones que incursionan en el reggaetón, RKT, cumbia y neoperreo, un género urbano en pleno crecimiento. Ese mismo año se presentó en Cosquín Rock, Lollapalooza Argentina y el Primavera Sound Buenos Aires.
Al año siguiente publicó su EP “6X”, que cuenta con grandes colaboraciones como El Osito Wito y Ms Nina, además de singles producidos por Ghetto, Mad Fuentes, El Fresh y Taiu. Este EP transmite las bases de su género representativo, “hot perreo”, que se inspira en ritmos como el dembow, reggaetón, hip hop y trap.
En 2024 lanzó el EP “Satisfire”, que presentó en Niceto y en el Buenos Aires Trap. En 2025 estrenó su EP “X-Sex”, que ya superó las 26 millones de reproducciones en plataformas digitales e incluye la colaboración de Dillom, Bbynito, MCR-T, dj g2g, DBBD, Dauner y Luca Eck. El proyecto fue presentado en un show sold out en Complejo C y llevado a escenarios de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.