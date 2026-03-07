Departamento Las Colonias

Alumnos plantaron árboles en Plaza San Martín para iniciar el ciclo lectivo en San Agustín

En el marco del inicio del ciclo lectivo, alumnos de primer grado de la Escuela N.º 353 participaron de una plantación de árboles en la Plaza San Martín, una iniciativa impulsada por una ordenanza comunal que busca simbolizar el crecimiento educativo y el compromiso con el ambiente.