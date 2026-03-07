Borla destacó inversiones

Modernización del Estado: el Registro Civil de San Justo recibió nuevas computadoras

El senador provincial Rodrigo Borla entregó nuevos equipos informáticos al Registro Civil de la ciudad de San Justo como parte del plan de modernización del Estado que impulsa el gobierno santafesino. Además, confirmó la asignación de recursos del Fondo de Obras Menores y aportes extraordinarios por emergencia para distintas localidades del departamento.