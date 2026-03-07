Modernización del Estado: el Registro Civil de San Justo recibió nuevas computadoras

En el marco de las políticas de modernización del Estado provincial, el senador Rodrigo Borla realizó la entrega de nuevo equipamiento informático en las oficinas del Registro Civil de la ciudad de San Justo.
El senador provincial Rodrigo Borla entregó nuevos equipos informáticos al Registro Civil de la ciudad de San Justo como parte del plan de modernización del Estado que impulsa el gobierno santafesino. Además, confirmó la asignación de recursos del Fondo de Obras Menores y aportes extraordinarios por emergencia para distintas localidades del departamento.
La entrega se concretó en la sede que el organismo posee en la cabecera departamental y forma parte del proceso de actualización tecnológica que impulsa la actual gestión del gobernador Maximiliano Pullaro con el objetivo de mejorar la calidad de atención y agilizar los trámites que realizan los ciudadanos.
Según explicó el legislador, desde el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública se enviaron cinco computadoras nuevas destinadas al funcionamiento del organismo.
Cuatro de estos equipos serán utilizados específicamente para la tramitación de Documentos Nacionales de Identidad (DNI), mientras que la quinta computadora estará destinada a la confección de actas de matrimonio y otras gestiones administrativas propias del Registro Civil.
Borla destacó que la incorporación de tecnología resulta clave para optimizar los servicios públicos y facilitar los trámites a los vecinos del departamento. En ese sentido, remarcó que la modernización de las dependencias estatales permite mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer el funcionamiento de las instituciones.
Durante la misma jornada, el senador también informó sobre avances en la asignación de recursos para municipios y comunas del departamento San Justo.
En la ciudad de Santa Fe se llevó a cabo una nueva reunión de la comisión encargada de analizar los proyectos presentados por gobiernos locales en el marco del Fondo de Obras Menores, mecanismo que permite financiar inversiones en infraestructura o la adquisición de equipamiento para las administraciones locales.
En este contexto, Borla confirmó que la comuna de Colonia Esther recibirá dos aportes provenientes de dicho fondo. El primero será de 59.177.089,88 pesos y el segundo de 28.212.803,53 pesos.
Estos recursos estarán destinados a la compra de maquinaria y equipamiento para mejorar los servicios comunales, entre ellos una retropala, una niveladora de arrastre y un tractor corta césped, herramientas consideradas fundamentales para el mantenimiento de caminos, espacios públicos y tareas generales de la administración local.
Además de los fondos para obras y equipamiento, el legislador provincial informó que también se dispusieron aportes extraordinarios para atender situaciones de emergencia en distintas localidades del departamento.
En este caso, las comunas de Colonia Angeloni, Colonia Esther y La Penca recibirán cada una un aporte de 10 millones de pesos. Estos recursos están destinados a cubrir gastos de urgente ejecución vinculados a contingencias o situaciones imprevistas que requieren respuestas rápidas por parte de las administraciones locales.
Borla subrayó la importancia de este tipo de asistencias económicas para que los gobiernos comunales puedan afrontar emergencias y garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la comunidad.
De esta manera, el legislador destacó el trabajo conjunto entre el gobierno provincial y las administraciones locales para fortalecer la infraestructura, mejorar los servicios públicos y acompañar el desarrollo de las localidades del departamento San Justo.