Tal como viene sucediendo desde principio de año, y en coincidencia con las fechas del Torneo del Interior que organiza la Unión Argentina de Rugby (UAR), el próximo fin de semana tendrá lugar una nueva fecha de la Copa Santa Fe de Rugby.
Este sábado
Copa Santa Fe de Rugby: se disputa la cuarta fecha de la zona Campeonato
Además, tendrá lugar la quinta jornada de la competencia del Desarrollo.
La Salle, Uni, CRAI y SFRC, cuatro de los protagonistas de la Copa Santa Fe de Rugby. Fotos: Prensa Uni/El Litoral
En lo que respecta a la Zona Campeonato, será el momento de la cuarta jornada de la competencia provincial.
Se juega la cuarta fecha de la competencia. Fotos: Prensa Uni
En la “Zona Norte” (equipos de la Unión Santafesina de Rugby), se disputarán los siguientes partidos:
- Cha Roga vs. La Salle (Exequiel Adrover)
- CRAR vs. Querandí (Facundo Puntillo)
- Universitario vs. SFRC (Fabián Prats)
- Alma Jrs. vs. CRAI (Mateo Ciaccio)
- Libre: Brown SV
Además de los partidos de Primera, también juegan las Reservas y hay un partido del Nivel Desarrollo. Fotos: El Litoral
Por el Desarrollo de la USR, por la fecha 5 se juega solo el partido entre Sunchales y San Jorge (Federico Burckwardt).
Mientras que por la “Zona Sur” (clubes de la Unión de Rugby de Rosario), el crnograma es el siguiente:
Duendes vs. Caranchos y Old Resian ante Logaritmo, se enfrentarán desde las 13:45; mientras que Uni de Rosario-Gimnasia de Pergamino, Jockey de Venado Tuerto-GER y Pampas de Rufino-Jockey de Rosario, lo harán desde las 16.
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