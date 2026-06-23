Los Pumas vuelven al país para hacer su debut en el flamante Nations Championship, el certamen internacional que enfrentará a los dos hemisferios.
Felipe Contepomi confirmó Los Pumas que afrontarán los primeros partidos del Nations Championship
Hay seis jugadores que participaron del Súper Rugby Américas. El 4 de julio, será el debut con Escocia en Córdoba.
En julio, los dirigidos por Felipe Contepomi recibirán a Escocia en Córdoba (04/07), a Gales en San Juan (11/07) y a Inglaterra en Santiago del Estero (18/07).
Tal como sucedió en 2025, Los Pumas brindarán un entrenamiento a puertas abiertas en el Estadio “Mario Alberto Kempes”. El mismo se realizará el sábado 27 de julio, desde las 14, con entrada libre y gratuita. Los asistentes podrán presenciarlo desde la Platea Gasparini.
El Nations Championship es un nuevo certamen internacional que reunirá a las doce principales naciones del rugby mundial en un formato competitivo que enfrentará al hemisferio norte con el sur, en las ventanas internacionales de julio y noviembre.
Los equipos del Seis Naciones (Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia) representarán al hemisferio norte y se enfrentarán a las naciones de SANZAAR (Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica), Fiji y Japón (invitados), que representarán al hemisferio sur.
En julio, los del norte viajan al sur, mientras que, en noviembre, los del sur partirán rumbo a Europa.
Plantel
Entre los 34 jugadores convocados, hay seis que participaron este año en el Súper Rugby Américas (SRA): Luciano Asevedo de Tarucas; Juan Penoucos y Agustín Fraga de Pampas; y Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Soler de Dogos XV.
Además, vale aclarar que los jugadores involucrados en la final del Top 14 de Francia no son tenidos en cuenta para el primer partido.
Forwards: Matías Alemanno, Luciano Asevedo, Francisco Coria, Pedro Delgado, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Pablo Matera, Franco Molina, Julián Montoya, Joaquín Moro, Joaquín y Leonel Oviedo, Juan Penoucos, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Mayco Vivas Y Boris Wenger.
Backs: Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo y Santiago Carreras, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Agustín Fraga, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Agustín Moyano, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger, Faustino Sánchez Valarolo y Mateo Soler.
“Se viene un gran desafío”
Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, se refirió al regreso a la actividad con el seleccionado nacional: “Estamos muy contentos de volvernos a encontrar con el equipo y de arrancar el año jugando en casa con nuestra gente. Volvemos a Córdoba, San Juan y Santiago del Estero, tres provincias que tan bien nos recibieron en estos últimos años”.
Además, el ex capitán de Los Pumas aseguró que “se nos viene un gran desafío con el comienzo del Nations Championship, una exigente nueva competencia que nos demandará mucha preparación. El objetivo es retomar en donde dejamos el año pasado y seguir afianzándonos como equipo, buscando la mejora continua en cada entrenamiento y partido”.
A su vez, comentó sobre la incorporación de jugadores en carácter de desarrollo: “Tal como hicimos en los últimos dos años, en el plantel contaremos con jugadores desarrollo, lo cual nos resulta sumamente importante para conocerlos aún más y para prepararlos en vistas al futuro”.
Calendario completo de los Pumas para 2026
Nations Championship (julio)
• Sábado 4 de julio, a las 16: Argentina vs. Escocia – Estadio “Kempes”, Córdoba
• Sábado 11 de julio, a las 16: Argentina vs. Gales – Estadio del “Bicentenario”, San Juan
• Sábado 18 de julio, a las 16: Argentina vs. Inglaterra – Estadio “Madre de Ciudades”, Santiago del Estero
Test matches
• Sábado 8 de agosto, a las 16: Argentina vs. Sudáfrica – Estadio “José Amalfitani”, Buenos Aires
• Sábado 29 de agosto, a las 16: Argentina vs. Australia – Estadio “23 de Agosto”, Jujuy
• Sábado 5 de septiembre, a las 18: Argentina vs. Australia – Estadio “Malvinas Argentinas”, Mendoza
Nations Championship
• Viernes 6 de noviembre: Irlanda vs. Argentina – Aviva Stadium, Dublín
• Sábado 14 de noviembre: Italia vs. Argentina – Italia (estadio a definir)
• Sábado 21 de noviembre: Francia vs. Argentina – Francia (estadio a definir)
27-28-29 de noviembre – Finales de posicionamiento en Twickenham, Londres