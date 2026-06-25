Nicolás Fernández Miranda, head coach del seleccionado juvenil argentino de rugby, definió la formación para su primera presentación en una nueva edición de la Copa del Mundo.
Los cinco Capibaras entre los 23 para el debut de los Pumitas ante EE.UU.
Cúneo, Benavides y Cañas serán titulares, mientras que Marizza y Ordiz arrancarán entre los suplentes.
Los Pumitas debutarán este sábado 27 de junio ante Estados Unidos, desde las 6 de la mañana (hora argentina), en el Avchala Stadium, de Tbilisi, Georgia.
“Capipumitas”
En lo que respecta a al equipo, se da una particularidad: 5 de los 23 elegidos son jugadores que en la primera parte del año estuvieron entrenando con Capibaras XV, la franquicia del Litoral que tuvo su estreno este año en el Súper Rugby Américas (SRA).
Manuel Cúneo (San Juan Rugby), Bautista Benavides (Santa Fe Rugby Club) y Basilio Cañas (Estudiantes de Paraná) jugarán desde el arranque. En tanto que Franco Marizza (Rowing) y Benajmín Ordiz (Caranchos) estarán como eventuales relevos.
Además, y siguiendo la línea de chiocs del rugby del Litoral, Bautista Lezcano, al igual que Cañas, también del CAE, Federico Narváez (CRAR y Plaza) y Juan Preumayr, también serán parte del plantel que debutará en la competencia. En el caso de Lezcano, entre los 15, los otros dos en el banco.
El equipo
Argentina: 1. Fabrizio Cebron, 2. Manuel Cúneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dande (C), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Basilio Cañas, 9. Valentino Reggiardo, 10. Federico Serpa Laporte, 11. Benjamín Ledesma Arocena, 12. Pedro Coll, 13. Ramón Fernández Miranda, 14. Bautista Lescano, 15. Simón Pfister.
Suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Benjamín Farías Cerioni, 18. Federico Narvaez, 19. Jeremy Annand, 20. Franco Marizza Mizawak, 21. Juan Preumayr, 22. Manuel Giannantonio, 23. Benjamín Ordiz Yujnovsky
A su vez, Estados Unidos también confirmó su alineación para enfrentar a Los Pumitas: 1. Oliver Kirk, 2. Sawyer Troupe, 3. Tyler Trower, 4. Pierce Kelly, 5. Lyndon Bailey, 6. Jayden Williams, 7. Yiannis Efthymiopoulos, 8. Papaseea Matelau, 9. Spencer Huntley (C), 10. Declan Cadden, 11. Sialeafuhia Ofa, 12. Leo Keesler-Venables, 13. Dane Mitchell, 14. Marco Lapierre, 15. Gavin Holder.
Suplentes: 16. Aidan Stewart, 17. Colin Donnelly, 18. Alfie Booth, 19. Tanielu Talaepa, 20. Frank Finicle, 21. Liam Hill, 22. Joseph Sarkees, 23. William Darbishire.
Antecedentes
Si a campeonatos juveniles para menores de 20 años nos referimos, el mejor registro de Argentina fue el tercer puesto. Hecho que logró en la última edición de la copa del mundo en 2025 en Italia, como también en 2016 cuando se disputó en Inglaterra.
Del mencionado tercer puesto en Italia del año pasado, repetirán seis jugadores: Nicolás Cambiasso, Pedro Coll, Tomás Dande, Ramón Fernández, Bautista Lescano y Valentino Reggiardo.
Nuevo formato
Vale destacar que el campeonato internacional contará con nuevo formato, ya que a diferencia de las últimas ediciones que lo disputaron 12 seleccionados, en esta ocasión serán 16 los países que intentarán levantar el trofeo. E
Estarán distribuidos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno y los ganadores de cada uno de ellos clasificarán directamente a semifinales, mientras que los segundos competirán del quinto al octavo puesto. Los terceros y cuartos disputarán las posiciones del noveno al duodécimos y del decimotercero al decimosexto, respectivamente.