Tras las clasificaciones conseguidas este miércoles por 9 de Julio en Rafaela y Central Córdoba y Leones en la ciudad de Rosario, continúa este fin de semana el calendario de partidos correspondientes a la Copa Santa Fe de fútbol.
Se definen 6 clasificados a octavos del masculino y arrancan los cuartos de final del femenino
Entre el sábado y el domingo un total de 11 partidos le darán continuidad a la disputa del certamen provincial. Entre los varones, se juegan seis revanchas y un partido de ida por la tercera ronda, mientras que las damas disputarán los 4 primeros cotejos de la instancia de cuartos de final.
En la rama masculina, se abrirá otra de las llaves de tercera fase al tiempo que se resolverán otras seis series rumbo a la etapa de octavos de final. En la versión femenina, se jugarán los cuatro cotejos de ida de la etapa de cuartos de final, entrando en la etapa determinante del certamen que tiene a Social Lux como vigente campeón.
Entre los varones
Comenzando con el repaso de partidos del fin de semana, el sábado desde las 19 y en la ciudad de San Justo tendrá su apertura el duelo de equipos de la Liga Santafesina, con Colón recibiendo a Ciclón Racing en el Mercedes Alesso de Bieler.
También el sábado pero a partir de las 16, Reconquista recibirá a Romang en la ciudad de Avellaneda tras el empate sin goles de los primeros 90 minutos. Un par de horas más tarde, desde las 18, el actual subcampeón Centenario de San José de la Esquina será anfitrión de Arteaga intentando desnivelar la llave tras el emotivo empate en 2 de la ida.
La acción del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia con el respaldo de la Lotería de Santa Fe tendrá continuidad el domingo con otros 4 partidos de vuelta de la tercera etapa.
Desde las 15 y en Rosario, Argentino espera por Unión de Arroyo Seco luego de empatar sin goles en el primer partido entre ambos, mientras que a partir de las 15.30 en el predio de la Liga Santafesina será El Quillá el que busque la clasificación ante Atlético Tostado tras el buen empate que consiguió en la ida y como visitante.
Finalmente y desde las 16, la Copa Santa Fe tendrá continuidad en la ciudad de San Vicente con Brown recibiendo a Sanjustino tras el 0-1 de la ida en el Portón del Norte y Atlético Rafaela espera por el Sportivo Suardi tras la igualdad sin goles de los primeros 90 minutos.
En cuanto al resto de las llaves de esta tercera ronda de la Copa, el miércoles 1° se jugará el segundo partido entre Godeken y Los Andes de Alcorta, mientras que el sábado 4 será la revancha entre Ciclón Racing y Colón de San Justo. El 12° y último cupo se resuelve el miércoles 8 entre Timbuense y Sportivo Las Parejas, quienes disputarán su partido de ida el 1° de julio.
El femenino
En cuanto a la actividad que tendrá la Copa Santa Fe de fútbol femenino, el primero de los cruces de cuartos de final se jugará este sábado a partir de las 15 en el campo auxiliar Super Manuel Corral del club Unión de Santa Fe. Allí las tatengas, actuales subcampeonas y que levantaron 3 veces el trofeo, recibirán al siempre exigente equipo de Defensores de la Costa del paraje El Timbó.
Ya en domingo y en simultáneo a partir de las 16 tendrán su puntapié inicial las series protagonizadas por Argentino de San Lorenzo y ADIUR de Rosario y el vigente campeón, Social Lux, y Defensores de Armstrong.
Finalmente a las 20, jugarán sus primeros 80 minutos Atlético San Jorge y Colón de Santa Fe. Como sucedió en las etapas previas, las revanchas se jugarán el fin de semana próximo invirtiendo las localías y con definición por penales en caso de igualdad en el mercador tras los dos encuentros.