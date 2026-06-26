Copa Santa Fe de fútbol

Se definen 6 clasificados a octavos del masculino y arrancan los cuartos de final del femenino

Entre el sábado y el domingo un total de 11 partidos le darán continuidad a la disputa del certamen provincial. Entre los varones, se juegan seis revanchas y un partido de ida por la tercera ronda, mientras que las damas disputarán los 4 primeros cotejos de la instancia de cuartos de final.