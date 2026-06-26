Tras el triunfo del equipo de la familia Messi, desde El Litoral dialogamos con el zaguero Galo Bernardini. El número 6 fue clave en la victoria del elenco rosarino por la tercera fase de la Copa Santa Fe no solo por haber marcado el gol que catapultó a su club a octavos de final, sino también por la ardua tarea defensiva realizada posteriormente.
Galo Bernardini: “Sería un sueño que Messi venga a jugar la Copa Santa Fe el año que viene”
El defensor marcó el único tanto del encuentro, siendo también el primero de su equipo en la historia del certamen. “Sabemos a quien representamos y estamos para ganar el torneo”, afirmó. En la próxima fase chocarán con Newell’s.
Analizando el cotejo, Bernardini manifestó: “San Jorge fue un rival duro, plantaron pelea, pero nosotros tenemos un grupo hermoso y un plantel enorme, estamos para pelear grandes cosas. Se sufrió al final, pero estamos preparados, cuando hay que jugar, jugamos y cuando hay que luchar, luchamos”.
"Tenemos jugadores con una pegada excelente"
Respecto a sus sensaciones por haber marcado, el defensor añadió: “Estoy contento por el gol, pero más por el grupo. La jugada estaba trabajada, tenemos jugadores con una pegada excelente y salió bien. Le dedico el tanto a mi novia, mis papás y mis hermanos que siempre están”.
Por último y de cara a lo que avecina en el torneo, el zaguero concluyó: “Encaramos esta competencia con mucha seriedad, sabemos a quién representamos y donde toque tenemos que dar el 110%. Estamos para ganar la Copa Santa Fe, sin dudas, y sería un sueño que Lionel venga a jugar la edición del año que viene con nosotros”.
Leones enfrentará en la siguiente instancia de la Copa Santa Fe a Newell’s Old Boys por un pasaje a los cuartos de final.