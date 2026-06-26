La figura de Leones

Galo Bernardini: “Sería un sueño que Messi venga a jugar la Copa Santa Fe el año que viene”

El defensor marcó el único tanto del encuentro, siendo también el primero de su equipo en la historia del certamen. “Sabemos a quien representamos y estamos para ganar el torneo”, afirmó. En la próxima fase chocarán con Newell’s.