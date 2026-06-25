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Selló su clasificación

9 de Julio ganó y ya piensa en la próxima fase de la Copa Santa Fe

El León derrotó 2 a 0 a Domingo F. Sarmiento en el Coloso Germán Soltermam y selló su clasificación a la cuarta fase de la Copa Santa Fe. Facundo Díaz y Thomas Hernández marcaron los goles del equipo rafaelino.

El León espera en la próxima instancia copera por Atlético de Rafaela o Sanjustino. Foto: Prensa 9 de JUlioEl León espera en la próxima instancia copera por Atlético de Rafaela o Sanjustino. Foto: Prensa 9 de JUlio
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9 de Julio volvió a cumplir en casa y confirmó su pase de ronda en la Copa Santa Fe. Después del contundente 5 a 0 conseguido en la ida, el conjunto rafaelino superó este miércoles por la noche a Domingo F. Sarmiento por 2 a 0 y cerró la serie con un global de 7 a 0.

El equipo dirigido por Gabriel Acastello golpeó rápido: a los 6 minutos del primer tiempo, Facundo Díaz abrió el marcador para encaminar definitivamente la clasificación. Ya en el complemento, a los 17 minutos, Thomas Hernández puso el segundo y le bajó la persiana a una llave que el León dominó de principio a fin.

Más allá de la amplia ventaja obtenida en el primer partido, 9 de Julio no especuló. Administró la diferencia, manejó los tiempos del encuentro y volvió a mostrar contundencia en los momentos justos.

El León venció 2 a 0 a DF Sarmiento. Foto: Prensa :9 de JulioEl León venció 2 a 0 a DF Sarmiento. Foto: Prensa :9 de Julio

La serie había quedado prácticamente encaminada tras la goleada como visitante, con tantos de Agustín Sequeira, David Ramírez, Facundo Díaz en dos oportunidades y Pau Epstein.

Con una formación con jugadores del plantel liguistas y algunos alternativos del Federal A, 9 de Julio formó con: Zanoni; Motta, Rossa, Gómez, Vanega; Morales, Ludueña, Juncos; Díaz, García y Salvucci. DT:Gabriel Acastello

Triunfo, festejo y cheque para el León rafaelino en la Copa Santa Fe. Foto: Prensa 9 de JulioTriunfo, festejo y cheque para el León rafaelino en la Copa Santa Fe. Foto: Prensa 9 de Julio

Lo que viene

En la próxima instancia, el elenco rafaelino espera por el ganador de la serie entre Atlético de Rafaela y Sportivo Suardi. La revancha se jugará el domingo 28, desde las 16, en Rafaela, luego del empate 0 a 0 registrado en el partido de ida.

Además, Brown de San Vicente también tendrá acción el domingo, a las 16, cuando reciba a Sanjustino con la obligación de revertir el 0-1 sufrido en la ida.

Así, 9 de Julio ya cumplió su parte: ganó los dos partidos, no recibió goles en la serie y se metió con autoridad en la cuarta fase de la Copa Santa Fe.

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