Selló su clasificación

9 de Julio ganó y ya piensa en la próxima fase de la Copa Santa Fe

El León derrotó 2 a 0 a Domingo F. Sarmiento en el Coloso Germán Soltermam y selló su clasificación a la cuarta fase de la Copa Santa Fe. Facundo Díaz y Thomas Hernández marcaron los goles del equipo rafaelino.