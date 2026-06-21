Contundente actuación

9 de Julio aplastó a DF Sarmiento y quedó a un paso de los octavos de la Copa Santa Fe

Con una contundente actuación como visitante, el León de Rafaela derrotó 5-0 a Domingo Faustino Sarmiento en el partido de ida de la tercera fase de la Copa Santa Fe 2026. Marcelo Varela apostó por una formación alternativa y su equipo respondió con una producción arrolladora que lo dejó con un pie en los octavos de final.