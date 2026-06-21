9 de Julio dio un paso gigante hacia los octavos de final de la Copa Santa Fe 2026 al golear por 5 a 0 a Domingo Faustino Sarmiento, en condición de visitante, por el encuentro de ida de la tercera fase del certamen provincial.
9 de Julio aplastó a DF Sarmiento y quedó a un paso de los octavos de la Copa Santa Fe
Con una contundente actuación como visitante, el León de Rafaela derrotó 5-0 a Domingo Faustino Sarmiento en el partido de ida de la tercera fase de la Copa Santa Fe 2026. Marcelo Varela apostó por una formación alternativa y su equipo respondió con una producción arrolladora que lo dejó con un pie en los octavos de final.
El conjunto dirigido por Marcelo Varela presentó una formación alternativa, teniendo en cuenta la exigente agenda que afronta también en el Torneo Federal A, pero eso no le impidió mostrar una marcada superioridad desde el inicio y resolver prácticamente la serie.
El DT juliense, Marcelo Varela alineó a: Mirko Zanoni; Tomás Rouiller, Matías Ferlini, Gaetano Motta y Agustín Vanega; David Ramírez, Thomas Hernández y Joaquín Nazzi; Facundo Díaz, Pau Epstein y Agustín Sequeira.
Durante el segundo tiempo ingresaron Salvucci por Epstein, Ian Ostertag por Ramírez, Diego Taborda por Sequeira, Matías Morales por Vanega y Matías Emmert por Díaz.
Completaron el banco de suplentes Lautaro Salzgeber y Santiago Basualdo.
Un primer tiempo demoledor
El "León" golpeó apenas comenzado el encuentro. A los 2 minutos, Agustín Sequeira abrió el marcador para darle tranquilidad al equipo rafaelino.
La diferencia se amplió a los 16 minutos, cuando David Ramírez convirtió de penal el segundo tanto de la noche. El dominio visitante continuó y, a los 32 minutos, Facundo Díaz apareció para establecer el 3-0 con el que ambos equipos se fueron al descanso.
Goleada en el complemento
Lejos de conformarse con la ventaja, 9 de Julio mantuvo la intensidad en la segunda mitad.
A los 8 minutos, Pau Epstein anotó el cuarto gol, mientras que nuevamente Facundo Díaz, a los 17 minutos, selló el definitivo 5 a 0, coronando una actuación contundente del conjunto juliense.
Con esta amplia diferencia, el equipo rafaelino quedó muy bien perfilado para avanzar a los octavos de final, instancia en la que ya esperan varios de los principales clubes de la provincia.
La revancha y el próximo desafío
El encuentro de vuelta se disputaría el próximo fin de semana, con fecha tentativa para el domingo 28 de junio, en el estadio Germán Soltermam de Rafaela.
Antes de ese compromiso, el foco estará puesto en el Federal A, ya que el primer equipo de 9 de Julio recibirá este lunes 22 de junio, desde las 20.30, a El Linqueño, en un partido clave por el campeonato.
Con la amplia ventaja conseguida en la ida, el León quedó muy cerca de meterse entre los 16 mejores de la Copa Santa Fe y seguir alimentando la ilusión de enfrentar en la próxima instancia a equipos como Unión, Colón, Newell's o Rosario Central.
Los otros representantes de la Liga Rafaelina juegan este domingo
La actividad de la tercera fase de la Copa Santa Fe 2026 continuará este domingo con la presentación de los otros dos equipos de la Liga Rafaelina que siguen en carrera.
Desde las 16:00, Brown de San Vicente visitará a Sanjustino en el partido de ida de la serie, mientras que a las 17:00, Atlético de Rafaela afrontará un exigente compromiso como visitante frente a Sportivo Suardi.