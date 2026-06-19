Se divide la provincia en tres zonas

¡Arranca el Handball en la Copa Santa Fe 2026!

La histórica ASH, con más de 50 años, es la encargada de dar comienzo a esta nueva edición con tres cruces este sábado. La fase clasificatoria, que inicia este fin de semana en el CEF 29, tendrá acción en Santa Fe (centro), Rosario (sur) y Reconquista (norte).