Este sábado 20 de junio, con una tanda de cinco cruces en el CEF 29 de la capital provincial, el Handball hará flamear su propia bandera en el marco de la Copa Santa Fe 2025 con el auspicio de la Lotería Santa Fe y la organización de la Asocación Santafesina de Handball (ASH).
¡Arranca el Handball en la Copa Santa Fe 2026!
La histórica ASH, con más de 50 años, es la encargada de dar comienzo a esta nueva edición con tres cruces este sábado. La fase clasificatoria, que inicia este fin de semana en el CEF 29, tendrá acción en Santa Fe (centro), Rosario (sur) y Reconquista (norte).
El Handball, uno de los 14 deportes de la inédita competencia provincial, tendrá dos fases: 1) la etapa clasificatoria; 2) la etapa campeonato. Para entender la modalidad de la primera zona, que es la clasificatoria, la provincia se dividirá en tres zonas simultáneas de juego y cada una de ellas disputará su boleto a la siguiente etapa.
La zona norte, con sede en la ciudad de Reconquista, clasificará a tres (3) equipos directamente a zona campeonato. La zona centro, con sede en la ciudad de Santa Fe, clasificará a tres (3) equipos directamente a zona campeonato. Finalmente, la zona sur, con base en la ciudad de Rosario, clasificará a cuatro (4) equipos directamente a zona campeonato.
Los cuartos puestos de las zonas centro y norte; más el quinto puesto de la zona sur (o sea, tres equipos en total) participarán de un Repechaje, con modalidad “Todos Contra Todos”, donde el primero y segundo también tendrán el incentivo de instalarse en la zona Campeonato.
Ahora bien, definidos los actores de la etapa “Campeonato” en el Handball de Copa Santa Fe, la misma se desarrollará en la sede denominada “Santa Fe Capital” con los doce (12) equipos clasificados: diez equipos de la etapa clasificatoria de las tres zonas más dos equipos de la etapa de repechaje.
Allí se conformarán cuatro grupos de tres equipos donde el primero de cada zona (cuatro equipos) clasificará a las semifinales, para definir el tercer puesto y la finalísima que coronará al Campeón 2026 de la Copa Santa de Handball.
La acción de la temporada arranca este sábado 20 de junio en el CEF 29. A las 13, por Primera Masculino, Independiente-Alianza; a las 14.30, en Primera Masculino, I.L Peretz Amarrillo-I.L Peretz Negro; a las 16, en Primera Femenino, Independiente-Alianza.