Un ganador con presente y futuro. El handball regional tuvo este domingo su jornada de definiciones y el festejo quedó en manos de IL Peretz.
IL Peretz cerró un semestre perfecto y se quedó con el Apertura
El conjunto dirigido por Enzo Fiorito derrotó a Independiente de Santo Tomé por 26 a 24 en el CEF 29 de Santa Fe y se consagró campeón del torneo Apertura. Además, la rama femenina de menores también festejó ante el mismo rival con idéntico resultado, coronando una primera mitad de año altamente positiva para la institución.
El equipo conducido técnicamente por Enzo Fiorito se impuso por 26 a 24 frente a Independiente de Santo Tomé y se adjudicó el torneo Apertura, cerrando de la mejor manera una primera parte del año que encontró al conjunto santafesino entre los principales protagonistas de la disciplina.
El último partido se disputó en las instalaciones del CEF 29 de la ciudad de Santa Fe y ofreció un espectáculo atractivo para los presentes. El encuentro fue intenso, parejo y con momentos de muy buen nivel, características que terminaron reflejando el trabajo realizado por ambos equipos durante el certamen.
IL Peretz logró marcar diferencias en los momentos decisivos del partido y sostuvo la ventaja con inteligencia para quedarse con una victoria merecida. Sin embargo, más allá del resultado final, uno de los aspectos más destacados de la jornada fue la posibilidad que tuvo el entrenador de darle participación a todo el plantel.
En la primera parte del compromiso ingresaron aquellos jugadores que vienen sosteniendo el rendimiento del equipo desde hace varias temporadas y que fueron fundamentales para construir la campaña que derivó en el festejo final. Posteriormente, con el desarrollo del encuentro y una vez encaminado el resultado, llegó el turno de los más jóvenes.
Los chicos que integran el proceso formativo tuvieron la oportunidad de sumar minutos importantes, adquirir experiencia y continuar su crecimiento deportivo. Una decisión que habla de la mirada a largo plazo que existe dentro de la institución y que permite consolidar una base sólida para afrontar los desafíos venideros.
La conquista del Apertura representa la recompensa a meses de esfuerzo, entrenamientos y compromiso colectivo. También constituye una señal alentadora para un grupo que pretende seguir siendo protagonista durante el resto de la temporada.
Un proyecto que sigue creciendo
La alegría de IL Peretz no se limitó únicamente al logro conseguido por el plantel principal en menores. Durante la mañana del domingo, la rama femenina de menores también celebró una victoria frente a Independiente de Santo Tomé, imponiéndose igualmente por 26 a 24.
El triunfo permitió cerrar un primer semestre cargado de aspectos positivos para el club, que continúa fortaleciendo todas sus categorías y consolidando un proyecto deportivo que apuesta al desarrollo integral de los jugadores y jugadoras.
Tras la consagración
Enzo Fiorito realizó un balance de estos primeros meses de competencia y destacó el compromiso demostrado por cada integrante de la institución.
“Se está trabajando bien ya que los deportistas muestran entusiasmo y tienen un sentido de pertenencia increíble”, expresó el entrenador en diálogo con El Litoral.
Las palabras del técnico reflejan una de las fortalezas más importantes de IL Peretz. Más allá de los resultados deportivos, el grupo ha logrado construir una identidad basada en el esfuerzo compartido, el compañerismo y el compromiso con los colores del club.
Fiorito también se mostró optimista respecto de lo que vendrá durante la segunda mitad de la temporada. Luego del receso por las vacaciones escolares de invierno, comenzará un nuevo certamen que promete ser más exigente y competitivo.
“Estamos muy bien de cara a lo que será el segundo torneo del año, donde se jugará un campeonato más ampliado. Es posible que participe un equipo de Reconquista. Todo esto está siendo evaluado. La idea es hacerlo más competitivo y entretenido para todos”, explicó.
La posibilidad de incorporar nuevas instituciones al calendario aparece como una noticia alentadora para el crecimiento de la disciplina en la región. Un torneo más amplio significaría mayores desafíos deportivos, más partidos y una oportunidad para seguir elevando el nivel general de la competencia.
Mientras tanto, IL Peretz disfruta de un presente que invita a la ilusión de las categorías menores. El título conseguido por el plantel masculino, sumado al buen rendimiento de las categorías femeninas y formativas, confirma que el trabajo desarrollado durante los últimos años continúa dando resultados.
Con una estructura consolidada, jóvenes que piden pista y un grupo humano comprometido con el proyecto, el club cierra el primer semestre de la mejor manera posible: celebrando buenos momentos, fortaleciendo su identidad y proyectando un futuro que aparece cargado de expectativas para el handball santafesino.