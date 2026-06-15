Handball en categoría menores

IL Peretz cerró un semestre perfecto y se quedó con el Apertura

El conjunto dirigido por Enzo Fiorito derrotó a Independiente de Santo Tomé por 26 a 24 en el CEF 29 de Santa Fe y se consagró campeón del torneo Apertura. Además, la rama femenina de menores también festejó ante el mismo rival con idéntico resultado, coronando una primera mitad de año altamente positiva para la institución.