En la tarde de este sábado y con la disputa de 3 encuentros en el gimnasio del C.E.F. N°29 de la capital de la provincia, tuvo su inicio la edición 2026 de la Copa Santa Fe de handball tanto en la rama masculina como en su versión femenina.
Los dos equipos de Independiente e IL Peretz negro avanzaron a la zona campeonato de la Copa Santa Fe
En el CEF 29 de la capital santafesina se puso en marcha otra de las disciplinas del certamen provincial. El rojo santotomesino derrotó a Alianza tanto en la rama masculina como en la femenina, mientras que en el duelo de aurinegros el equipo campeón marco diferencias y se instaló entre los 12 mejores. Próximamente jugarán la etapa clasificatoria los elencos de la zona norte y los del Gran Rosario.
De esta manera, está en marcha otra de las 14 disciplinas que dan vida a esta histórica temporada del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia con el respaldo de la Asociación Santafesina de Handball.
Tres grandes partidos
Respecto a lo ocurrido en el primer día de acción de la Copa, a primer turno hubo duelo santotomesino, con el choque entre los varones de Independiente y Alianza. Ambos conjuntos, siempre protagonistas de los torneos locales, animaron un duelo parejo, emotivo y con marcador cambiante, que terminó favoreciendo al rojo por un ajustado 25 a 23.
Si bien el primer tiempo había quedado en manos de Alianza por la mínima, 14 a 13, Independiente reaccionó en el complemento y con un parcial favorable de 12 a 9 atesoró el triunfo y el pasaje a la siguiente instancia de la competencia provincial.
El segundo de los 3 partidos de la jornada también fue masculino y puso cara a cara a los dos representativos de IL Péretz, el vigente campeón de la Copa Santa Fe en ambas ramas. En otro partido disputado en cada pelota, el equipo negro marcó distancias rápidamente y se escapó en el marcador para irse al descanso arriba por 7 goles, 19 a 12.
Resistiendo los embates del voluntarioso equipo amarillo, la formación vestida de oscuro supo sostener e incluso ampliar la diferencia en su favor, cerrando el resultado por 36 a 27 para terminar celebrando el boleto a la fase campeonato en la que defenderá la corona conseguida en 2025.
Finalmente, ya en horas de la tarde, se disputó el encuentro entre Independiente y Alianza de Santo Tomé pero en su versión femenina. Similar a lo que ocurrió con los caballeros, el choque entre los representantes santotomesinos fue parejo a lo largo de un primer tiempo en donde el marcador iba gol a gol y sin un dominador claro.
El 12 a 11 en favor del rojo habla a las claras de lo que fue el primer tramo de un partido que estaba para cualquiera. Sin embargo, con una gran reacción colectiva, Independiente encaminó la victoria desde el comienzo mismo del segundo tiempo y terminó quedándose con el partido por un contundente 30 a 22 que pone a las chicas del rojo entre las 12 mejores de la provincia.
El formato
Respecto del formato de disputa de esta Copa Santa Fe de handball versión 2026, vale la pena recordar que la misma se jugará en dos fases que incluyen una zona clasificatoria y la zona campeonato que definirá a los campeones.
En la primera etapa habrá tres grupos simultáneos de juego incluyendo a los equipos de la zona Norte a jugarse en Reconquista, la Centro que se juega en Santa Fe y la Sur con sede en Rosario. Las 2 primeras entregan 3 boletos a la etapa final mientras que de la rosarina saldrán 4 clasificados.
A esos 10 clubes se sumarán los 2 últimos surgidos de un repechaje que disputarán los cuartos puestos de las zonas Centro y Norte y el quinto de la Sur.
Allí se medirán todos contra todos y los dos mejores cerrarán el cuadro de la Zona Campeonato, que se disputará en la ciudad de Santa Fe dividida en 4 zonas de 3 equipos cada una en la que los respectivos ganadores conformarán la llave de semifinales por el título.