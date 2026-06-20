Handball

Los dos equipos de Independiente e IL Peretz negro avanzaron a la zona campeonato de la Copa Santa Fe

En el CEF 29 de la capital santafesina se puso en marcha otra de las disciplinas del certamen provincial. El rojo santotomesino derrotó a Alianza tanto en la rama masculina como en la femenina, mientras que en el duelo de aurinegros el equipo campeón marco diferencias y se instaló entre los 12 mejores. Próximamente jugarán la etapa clasificatoria los elencos de la zona norte y los del Gran Rosario.