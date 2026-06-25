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Leones derrotó 1 a 0 a San Jorge y avanzó a octavos de final

El único tanto del partido fue anotado por Galo Bernardini en el primer tiempo. El conjunto de la familia Messi enfrentará a Newell’s en la siguiente etapa.

Leones se clasificó y enfrentará a Newell's en octavos de final. Foto: Pablo Busso.Leones se clasificó y enfrentará a Newell's en octavos de final. Foto: Pablo Busso.
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En el marco del partido de vuelta de la tercera ronda de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, Leones de Rosario enfrentaba en el Estadio Antonio Di Giácomo de Arroyo seco al Club Atlético San Jorge tras la igualdad sin goles del cotejo de ida.

El encuentro contó con un intenso ritmo de principio a fin, con buen juego asociado y ocasiones claras en ambos conjuntos. Tanto es así que las figuras de la primera etapa fueron Ezequiel Daniele y Leonardo Ravera, los arqueros de ambos clubes.

Los 11 de Leones que sacaron pasaje a octavos de final. Foto: Pablo Busso.Los 11 de Leones que sacaron pasaje a octavos de final. Foto: Pablo Busso.

Sin embargo, a poco de concluir la primera parte, un violento centro cerrado desde el sector derecho cayó sobre el arco de Ravera, quien la sacó como pudo, quedando la pelota a merced de Bernardini, quien pudo conectar el rebote y así anotar el único gol del encuentro.

Cabe mencionar que este gol es el primero de Leones en su historia en la Copa Santa Fe, debido a que está haciendo su debut en la presente edición.

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En el complemento

Ya en la segunda etapa, ambos equipos tuvieron la oportunidad de convertir, pero por ineficacia en las definiciones y por las respuestas de los goleros, no pudieron hacerlo, finalizando de esta forma el encuentro con 1-0 en favor de los locales.

De esta manera, el equipo de la familia de Lionel Messi logró su clasificación a octavos de final del certamen donde deberá enfrentar a Newell’s Old Boys. Sin dudas será un cruce muy especial para el 10 argentino, sus hermanos y allegados, todos confesos hinchas de la lepra rosarina.

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La síntesis

LEONES FC: Ezequiel Daniele; Tobías Meoniz, Rodrigo Quinteros, Galo Bernardini, Lucas Villarino; Ramiro Roldán, Sebastián Peñaloza, Alejo Fernández; Francisco Bravo, Cristian Ortigoza, Leandro Duarte.

Suplentes: Nicolás Baleani, Federico Chapartegui, Guido Vergini, Lautaro Giménez, Valentín Lemos, Juan Vieyra, Thomas González.

DT.: Franco Ferlazzo.

Atlético San Jorge cerró una buena participación en la Copa Santa Fe. Foto: Pablo Busso.Atlético San Jorge cerró una buena participación en la Copa Santa Fe. Foto: Pablo Busso.

ATLÉTICO SAN JORGE: Leonardo Ravera; Lautaro Pignata, Francisco Vidal, Juan Barbosa, Kevin Díaz; Yosemir Viñuela; Baltasar Ojeda, Andrés Mansilla, Mauro Cuberli; Matías Aguirre, Damián Arévalo.

Suplentes: Santiago Gorosito, Luciano Ordóñez, Mateo Marcucci, Juan Pella, Carlos Gustiniano, Santiago Ruscito, Emiliano Melo.

DT.: Juan Sabia.

ÁRBITROS: Cirilo Gómez, Joaquín Dafonseca, Alexis Barquilla.

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