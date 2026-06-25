Por el partido de vuelta de la tercera etapa de la Copa Santa Fe de Fútbol Masculino, Central Córdoba de Rosario le ganó por la mínima a Central Argentino de Fighiera y avanzó a la siguiente instancia del torneo.
Pasó el Charrúa: Central Córdoba se impuso por la mínima ante Central Argentino por la Copa Santa Fe
En el estadio Gabino Sosa el elenco rosarino se quedó con la victoria 1-0 ante los de Fighiera y cerró la llave con idéntico marcador. Franco Fernández fue el autor del único gol del partido. En octavos se enfrentará al ganador de la serie entre Timbuense y Las Parejas.
El miércoles por la noche en el estadio Gabino Sosa, los equipos disputaron el partido de vuelta correspondiente a la tercera etapa del torneo organizado por el gobierno provincial y los rosarinos se impusieron 1-0 para cerrar la fase con el mismo marcador, tras igualar sin goles en la idea el domingo.
Franco Fernández anotó el único gol del encuentro y el Charrúa clasificó a la siguiente fase en esta novena edición del certamen provincial.
En un partido que se caracterizó por la intensidad y en el que no abundaron las ocasiones de gol, las más claras fueron para la visita, pero el marcador lo abrió el local.
Desde el inicio del cruce, los de Fighiera apostaron a la presión alta y a la velocidad de los laterales. Tal es así que a los dos minutos de iniciado el partido le anularon un tanto a Franco Micheletti por un fuera de juego.
Con el medio disputando la pelota y los arcos en cero, Central Córdoba intentó acercarse de manera más clara al arco que defendió Juan Cruz Tijera a fuerza de faltas que derivaron en tiros libres. En su gran mayoría, salvo el del gol, la pelota terminó en las manos del arquero o despejados por la visita.
La apuesta de Central Argentino, en cambio, fue por la velocidad y forzando errores en el mediocampo Charrúa. Así llegó a tener dos remates en los palos.
El gol del elenco rosarino llegó justamente de la manera en la que estaba avisando: de pelota parada. A los nueve minutos del complemento, un tiro libre por la derecha llevó la pelota al palo del arquero, el rebote quedó impecable a Valentín Rovetto para tirar el centro y Franco Fernández se elevó y de cabeza mandó la pelota a la red.
Con el tanto y los cambios, el equipo dirigido por Arnaldo Sialle se sintió más cómodo y anuló los posibles contragolpes de la visita.
El Charrúa, que se incorporó directamente en esta fase como uno de los equipos preclasificados del certamen provincial, se cruzara en la siguiente etapa de la Copa Santa Fe con el ganador de la llave entre Timbuense - Sportivo Las Parejas.
“Estuvimos practicando mucho la pelota parada”
Franco Fernández fue el autor del único tanto del triunfo del Charrúa ante Argentino de Fighiera y luego del partido dialogó con El Litoral.
“Fue un partido muy trabado, se nos complicó y estuvo muy duro, pero apenas arranco el segundo tiempo se nos abrió el arco”, sentenció el goleador, en relación al gol que llegó a los 9 minutos del complemento.
En relación al tanto del triunfo, Fernández destacó: “Estuvimos practicando mucho la pelota parada para abrir el arco y así se pudo dar el gol”.
Síntesis
Central Córdoba (1): Matías Giroldi, Luca Pasinato, Stéfano Pizzio,Francisco Duré, Santiago Spelzini, Facundo Galli, Marcos Cordoba, Mirko Pfarherr, Franco Fernández, Marco Brusutti, Santiago Flores.
Suplentes: Fausto Moresco, Emanuel Rodriguez, Valentin Rovetto, Ignacio Sosa, Nery Domínguez, Cristian Sánchez, Joaquín Messi.
DT: Arnaldo Sialle.
Central Argentino (0): Juan Cruz Tijera, Patricio Frontuto, Lautaro Argutti, Lucas Farías, Manuel Eliseis, Iván Heizmann, Roberto Álvarez, Román Barcos, Mateo Troncoso, Agustín Salazar, Franco Micheletti.
Suplentes: Fabricio Casas, José Manuel Tucolli, Luciano Vangioni, Martin Inocente, Walter Cáceres, Darío Mover, Gonzalo Procichiani.
DT: Cristian Ciribe.
Goles: 9m ST Franco Fernández.
Incidencias: 46m ST expulsado Tucolli (CA)