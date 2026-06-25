En Rosario

Pasó el Charrúa: Central Córdoba se impuso por la mínima ante Central Argentino por la Copa Santa Fe

En el estadio Gabino Sosa el elenco rosarino se quedó con la victoria 1-0 ante los de Fighiera y cerró la llave con idéntico marcador. Franco Fernández fue el autor del único gol del partido. En octavos se enfrentará al ganador de la serie entre Timbuense y Las Parejas.