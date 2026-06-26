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Este sábado en 4 de Enero y Juan de Garay

La Copa Santa Fe a pura brazada en la histórica pileta de Gimnasia

Habrá 213 nadadores de Santa Fe y cuatro de un club de la provincia de Córdoba. Serán 30 pruebas con 14 clubes que buscarán este sábado 27 de junio los mejores lugares en la natación de la zona norte.

Más de 200 nadadores compiten este sábado en Gimnasia. Foto: Prensa Copa Santa Fe.Más de 200 nadadores compiten este sábado en Gimnasia. Foto: Prensa Copa Santa Fe.
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“En 1931 se inaugura la pileta de natación del club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, marcando un hito en la ciudad misma al ser el primer natatorio de estas características. La inauguración incluyó un torneo de natación y la celebración del 30° aniversario del club", explicaba la crónica de un club fundado el domingo 3 de marzo de 1901.

"Pequeñas resultaron las instalaciones del club para contener la enorme concurrencia… El primero en arrojarse fue el destacado nadador santafesino Pedro Candiotti, saludado con una salva de aplausos”, agregó.

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213 santafesinos y 4 "extranjeros"

Será ahí, en esa icónica esquina de 4 de enero y Juan de Garay, donde la Copa Santa Fe en natación buscará este sábado a los mejores de la zona norte de la provincia invencible. Habrá 217 deportistas inscriptos: 213 representarán a 14 clubes de la bota y los 4 restantes a una entidad de la vecina provincia de Córdoba.

Este sábado habrá un total de 30 pruebas en la pileta de Gimnasia. Foto: Prensa Copa Santa Fe.Este sábado habrá un total de 30 pruebas en la pileta de Gimnasia. Foto: Prensa Copa Santa Fe.

Como se sabe, la disciplina cuenta con el apoyo de Lotería de Santa Fe, además de la fiscalización y organización de la Federación Rosario Natación (FRN) y la Federación Santafesina de Natación (FESANA). La provincia está dividida en dos federaciones, la Federación de Santa Fe y la Federación de Rosario.

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Jornada completa

“Nosotros geográficamente nos ocupamos de todo lo que es el norte de la provincia y Rosario se ocupa de todo lo que es el sur”, explican desde la organización.

Vamos a arrancar este sábado a las 8.15 con el ablande, posteriormente estará la prueba larga de 800 con tres series. El lanzamiento oficial está programado para las 10.15, con la llegada de Capi, la mascota oficial de los Juegos Suramericanos”, explica Yanina Primón, presidenta de la Federación Santafesina de Natación (FESANA), a El Litoral.

La capital provincial recibe una nueva fecha de la Copa Santa Fe de natación. Foto: Prensa Copa Santa Fe.La capital provincial recibe una nueva fecha de la Copa Santa Fe de natación. Foto: Prensa Copa Santa Fe.

Participarán nadadores federados y promocionales en categorías infantiles; categorías únicas en menores, cadetes y mayores; habrá un total de 30 pruebas, iniciando con las de fondo para terminar con la premiación general de la natación zona norte en el marco de la Copa Santa Fe.

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