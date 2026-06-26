Este sábado en 4 de Enero y Juan de Garay

La Copa Santa Fe a pura brazada en la histórica pileta de Gimnasia

Habrá 213 nadadores de Santa Fe y cuatro de un club de la provincia de Córdoba. Serán 30 pruebas con 14 clubes que buscarán este sábado 27 de junio los mejores lugares en la natación de la zona norte.