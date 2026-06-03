La historia es una más de las que lamentablemente experimenta la mayoría de los deportistas amateurs de nuestro país. Pero como es lógico suponer, cuando de trata de algún deporte individual, la situación se vuelve mucho más complicada.
La meta: representar a Argentina en Colombia, el objetivo: recaudar el dinero para poder viajar
La nadadora nacida en Sunchales hace 19 años, representa al Club Unión de Santa Fe desde enero de 2025. La joven deportista clasificó al Panamericano Junior a realizarse en la ciudad colombiana de Ibagué, pero necesita costear los gastos de participación, ya que no cuenta con el apoyo económico estatal.
¿De qué se trata esta introducción? Es fácilmente deducible. El o la atleta o deportista, quien con mucho esfuerzo y sacrificio, dejando de lado muchas cosas que (sobre todo si se trata de edades que van desde la niñez hasta la adolescencia) le hubiera gustado vivenciar, alcanza logros que lo depositan en campeonatos o certámenes importantes, luego debe luchar para conseguir el dinero para poder asistir a esas competencias.
Este es el caso de Ana Belén Aicardi, quien nació hace 19 años en la ciudad de Sunchales. En contacto con El Litoral, Ana contó que comenzó a nadar a los cinco años en el Club Atlético Unión de Sunchales, dado que sus dos hermanos mayores también nadaban en la pileta del "Bicho Verde".
"Entrené y competí en Unión de Sunchales hasta fines de 2024, cuando terminé la escuela secundaria", manifestó Ana.
Al culminar los estudios secundarios en Sunchales, Aicardi se trasladó a la capital santafesina para comenzar una carrera universitaria: "Actualmente me encuentro cursando el segundo año de Licenciatura en Nutrición en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe".
Yendo a lo deportivo, al establecerse en nuestra ciudad, comenzó a nadar en Unión de Santa Fe, representando al club de la avenida desde enero de 2025.
Pero claro, los logros de Ana comenzaron en su Sunchales natal, siendo muy joven: "Desde los 15 años, edad en que comencé a estar federada, empecé a estar entre los primeros puestos a nivel nacional, con presencia en podios de campeonatos argentinos".
La sunchalense aclaró que su especialidad son "las pruebas de pecho, ya sea 50, 100 y 200 metros. Actualmente me encuentro entre las mejores nadadoras junior del país en las pruebas de pecho".
Continuando con su trayectoria, Ana señaló: "Integré distintos seleccionados nacionales convocada por la CADDA (Confederación Argentina de Deportes Acuáticos).
Además, representó a la Argentina en diversos certámenes internacionales: Trofeo Internacional Chico Piscina en Mococa (Brasil) en octubre de 2023; Copa Pacífico en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) en 2024, donde obtuvo tres medallas de oro, una de plata y otra de bronce.
Estas relevantes actuaciones hicieron que fuera convocada nuevamente para integrar la selección argentina que participará en el Campeonato Panamericano Junior Panam Aquatics 2026, campeonato que se llevará a cabo en la ciudad de Ibagué, en Colombia, desde el 6 al 12 de julio de 2026, del que formarán parte deportistas de más de 30 países, siendo una de las competencias más importantes de la categoría.
Pero surge un inconveniente, el que la misma Ana Aicardi manifestó a El Litoral: "El viaje no cuenta con apoyo económico estatal, por lo que cada deportista debe afrontar los gastos de manera particular. El costo total de participación es de 3.450 dólares".
Como es imaginable, es allí donde empiezan a aparecer otros obstáculos, los que no tiene nada que ver con la pileta y el agua: lo económico. Por eso Ana, que se ganó un lugar gracias a su esfuerzo y a su sacrificio (además de su talento) ahora se está ocupando de conseguir los medios necesarios para poder demostrar en Colombia, todo lo que sabe: "Actualmente estoy realizando una campaña para recaudar fondos y poder representar a la Argentina en el torneo. Quienes puedan, quieran y deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia al alias: colombia.ana (titular de la cuenta: Ana Belén Aicardi (Naranja X)".
"Además estoy organizando una rifa junto al Club Atlético Unión de Santa Fe y otros nadadores que participan en competencias internacionales para ayudar a cubrir los gastos. Las personas interesadas en comprar números de la rifa pueden comunicarse directamente conmigo (3493-521713). Cualquier colaboración, incluso pequeña, ayuda mucho a poder representar nuevamente a la Argentina", concluyó Ana Aicardi, quien confía en que pueda lograr el objetivo (recaudar el dinero para poder viajar) para luego cumplir con la meta (representar a Argentina en Colombia).