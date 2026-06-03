Ana Aicardi no quiere quedarse con las ganas

La meta: representar a Argentina en Colombia, el objetivo: recaudar el dinero para poder viajar

La nadadora nacida en Sunchales hace 19 años, representa al Club Unión de Santa Fe desde enero de 2025. La joven deportista clasificó al Panamericano Junior a realizarse en la ciudad colombiana de Ibagué, pero necesita costear los gastos de participación, ya que no cuenta con el apoyo económico estatal.