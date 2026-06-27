En el partido que abría la acción de la etapa de cuartos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino, Unión de Santa Fe recibía a Defensores de la Costa en el campo auxiliar Super Manuel Corral.
Unión y Defensores de la Costa no se sacaron ventajas y el boleto a semifinales se define en Avellaneda
En la capital provincial, las tatengas y las auriazules igualaron 1 a 1 en un partido que tuvo de todo. Sarai Vergara de tiro libre anotó el gol rojiblanco mientras que Agustina Baroni había puesto en ventaja al elenco visitante, que terminó con 10 por la expulsión de su arquera Alegre.
Entrando ya en las instancias decisivas del certamen provincial, las tatengas y el elenco auriazul animaban una llave que prometía ser pareja y emocionante entre el flamante campeón de la Liga Santafesina y uno de los elencos más competitivos que tiene el norte provincial.
En los primeros 80 minutos de acción en la capital santafesina, las tatengas y elenco de Avellaneda empataron en uno tras un muy entretenido partido en el que la visita fue superior en el primer tiempo y Unión respondió en el tramo final donde tuvo chances claras para ganarlo.
Con el 1 a 1 final, el pasaje a la etapa de semifinales de la Copa Santa Fe se resolverá la semana que viene en cancha de Defensores, con la chance latente de que haya penales en caso de seguir empatados.
Desde el arranque mismo del partido controlado por Maximiliano Crucci de la Liga Esperancina quedó en evidencia que la serie ponía frente a frente a dos equipos de niveles parejos en la que los detalles serían determinantes a la hora de resolver al equipo clasificado a semifinales.
Con un equipo juvenil pero de mucha calidad individual, Unión salió a hacer su trabajo sumando gente en ataque para abastecer a la goleadora María Gómez.
Sin embargo, se encontró con un Defensores siempre bien plantado en la última línea y predispuesto a salir rápido en ataque con Amancay Urbani como abanderada y desnivelando sobre el sector derecho del ataque visitante.
En este marco, no sorprendió que el primer tramo del juego fuera de ida y vuelta, con insinuaciones en las dos áreas pero sin llegadas de riesgo.
Recién a los 22 fue la visita la que avisó con una doble acción en el área tatengue. Fue la arquera Fabiana Díaz la que intervino con certeza ante los remates de Urbani y de Barbona. En la siguiente, a los 28, Defensores llegó de nuevo y esta vez no perdonó.
Un balón largo a espaldas de las defensoras rojiblanca encontró la solitaria presencia de Agustina Baroni para anticiparse a la salida de la 1 local y de cabeza abrir la cuenta para la formación que llegó desde Avellaneda.
En desventaja, Unión se vio obligado a salir al ataque y de la mano de Daiara Paye y Sarai Vergara tuvo un par de aproximaciones siempre bien defendidas por el elenco de la Costa con Luisiana Acosta como referente en la última. El 1 a 0 con el que se fueron a camarines terminó siendo justo a partir de la mínima ventaja que marcó la visita en ese primer tramo de la llave.
En el complemento
Con la obligación de revertir el resultado, Unión salio con aire renovada jugar el segundo tiempo y en apenas 4 minutos quedó a tiro del empate, con un centro que encontró mano a mano a Ramos que definió apenas desviado. A pesar de esa primera opción en contra, Defensores se seguía mostrando bien parado en defensa y casi no pasaba sobresaltos.
Parado definitivamente para atacar de contra, la visita no dejaba espacios a las peligrosas delanteras tatengas que siempre encontraban la respuesta de la última línea visitante.
Cuando el reloj empezaba a ser otro enemigo, Unión encontró la jugada que le permitió llegar al empate. Un balón cruzado para María Gómez dejó a la número 9 mano a mano con la arquera Alegre en el borde del área grande. En la desesperación por rechazar, la portera le cometió la falta y obligó al árbitro Crucci a mostrarle la tarjeta roja.
Rápidamente debió saltar a la cancha la arquera suplente Simona Rolon, que nada pudo hacer con el preciso tiro libre ejecutado por Sarai Vergara que se transformó en el 1 a 1 que a la postre sería definitivo.
Con una jugadora más y casi 25 minutos por delante, el equipo de Perisutti siguió yendo hasta el final en busca de la ventaja ante un Defensores que no cambió su libreto y que seguía apostando a su chance de contra. Así fue que el elenco de Avellaneda casi lo gana a los 39, cuando Urbani apareció sola entre las centrales de Unión pero definió desviado ante la arquera Díaz.
En la adicion, la arquera Rolon se hizo protagonista y figura del empate final. La número 12 primero le contuvo el disparo a Paye y luego embolso una volea de Gómez que tenía destino de red. Crucci, de buen trabajo, señaló el final y decretó un empate justo por lo hecho por unas y otras y traslada la definición a lo que suceda el próximo fin de semana en la revancha en Avellaneda.
La síntesis
UNIÓN: 1- Fabiana Díaz, 2- Agustina Frutos, 3- Fiamma Wanderkauven, 4- Milagros Guardia, 5- Lourdes Leiva, 6- Carola De Piano, 7- Sarai Vergara, 8- Ahiara Ramos, 9- María Gómez, 10- Daiara Paye, 11- Daiana Sosa. DT: Emanuel Perissutti.
DEFENSORES DE LA COSTA: 1- Giuliana Alegre, 4- Tamara Molina, 22- Luisiana Acosta, 15- Yamila Aquino, 14- Brisa Sandoval, 20- Eliana Barbona, 13- Aldana Silvestri, 10- Daiana Ortiz, 7- Amancay Urbani, 11- Aldana Benítez, 19- Agustina Baroni. DT: Claudia Ruda.
Goles: En el primer tiempo, a los 28 min. Urbani (D). En el segundo tiempo, a los 18 min. Vergara (U)
Cambios: En el segundo tiempo, a los 17 min. 12- Simona Rolon por Silvestri (D); a los 23 min 6- Brenda Alegre por Molina (D); a los 26 min. 8- Daiana Ruda por Ortiz (D), 13- Lis Fernández por Wanderkauven y 14- Shirley Gamarra por Frutos (U); a los 31 min. 15- Camila Rey por Ramos y 17- Juliana Medina por Sosa (U);
Incidencias: En el segundo tiempo, a los 16 min. expulsada Alegre (D).
Árbitro: Maximiliano Crucci (Liga Esperancina)
Estadio: Campo auxiliar Súper Manuel Corral - Unión de Santa Fe