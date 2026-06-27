Copa Santa Fe de fútbol femenino

Unión y Defensores de la Costa no se sacaron ventajas y el boleto a semifinales se define en Avellaneda

En la capital provincial, las tatengas y las auriazules igualaron 1 a 1 en un partido que tuvo de todo. Sarai Vergara de tiro libre anotó el gol rojiblanco mientras que Agustina Baroni había puesto en ventaja al elenco visitante, que terminó con 10 por la expulsión de su arquera Alegre.