En un fin de semana repleto de actividades deportivas, la Copa Santa Fe parece brillar más que nunca en la cuenta regresiva a los históricos Juegos Deportivos Suramericanos2026 que llegarán en el mes de septiembre. Esta increíble edición 2026, con 14 deportes y 20 disciplinas, es la más imponente de todas.
Venado Tuerto: excelentes marcas en atletismo por la Copa Santa Fe
Se desarrolló la segunda jornada de la temporada en la competencia provincial más ambiciosa de la historia: 14 deportes y 20 modalidades. La disciplina madre brilló en el sur de la bota.
En el caso del atletismo, con un fuerte respaldo de la Lotería de Santa Fe, llegó hasta la que hoy es considerada “la mejor pista y más moderna de la Argentina”, que está enclavada en Venado Tuerto.
La pista es Clase 2, apta para competencias nacionales e internacionales. Tiene solado sintético, seis carriles completos más dos en la recta principal, y cuenta con las zonas necesarias para salto en alto, triple, con garrocha, lanzamientos de bala, jabalina y disco. También incluye cabina de control de torneos y espacios de almacenamiento.
En ese inmejorable escenario, la Copa Santa Fe desarrolló este sábado la segunda jornada en la madre de todas las disciplinas: el atletismo.
“El evento no solo destacó por las excelentes marcas obtenidas, sino también por su fuerte marco institucional, funcionando como la antesala perfecta de un año clave para la provincia, que se prepara con entusiasmo para recibir grandes citas internacionales de la talla de los Juegos ODESUR y el Campeonato Sudamericano U23”, explica la CADA en su sitio web oficial.
El torneo continúa consolidándose como una plaza clave para el desarrollo y el roce competitivo de los atletas de la región y del país, entregando duelos generacionales apasionantes y un momento de altísima emotividad. Vamos a las marcas de este sábado.
Entre los varones, Francisco Santinelli se erigió como una de las grandes figuras de la jornada al sellar un formidable doblete en la velocidad. Santinelli se impuso con autoridad tanto en los 100 metros llanos, donde cronometró 10.93 segundos, como en los 400 metros planos, registrando un sólido tiempo de 49.41.
La pista también fue testigo de un espectacular mano a mano en las pruebas de vallas. En los 110m con vallas, Lucas Vaudagna (Sonder) dominó la escena y se quedó con el triunfo al parar los relojes en 15.67.
Más tarde, el propio Vaudagna protagonizó una extenuante batalla palmo a palmo en los 400 metros con vallas, donde terminó en el segundo lugar con 54.36, siendo superado por un implacable Germán Muñoz, quien se llevó la victoria con una marca de 52.23. Con este gran registro, Muñoz ratificó su marca para el Campeonato Mundial U20 a disputarse en Oregón, Estados Unidos.
Por su parte, en la velocidad femenina, Agustina Wilhjelm se adueñó de los 100 metros llanos con un registro de 12.19, mientras que Paula Leiva hizo lo propio en los 100m con vallas deteniendo el cronómetro en 14.74.
El salto en alto femenino regaló el momento más emotivo de este sábado. La competencia marcó el regreso oficial a las pistas de Betsabé Páez (Club Quirón – Federación Metropolitana de Atletismo), quien tras varios años alejada debido a una racha de complejas lesiones, demostró que su vigencia sigue intacta. Compitiendo en calidad de invitada, Páez saltó 1.74 metros, coronando un retorno soñado.
En la premiación por la Copa, Abril Okon se alzó con el triunfo al superar el listón en 1.60 metros, en tanto que el segundo lugar del podio se definió por diferencia de nulos en favor de Milagros Lamagni sobre Denise Garetto, tras haber superado ambas los 1.50 metros.
En el salto en alto masculino, Jeremías James Peronja no tuvo mayores complicaciones para subirse a lo más alto del podio, asegurando la victoria con una marca de 1.90 metros.
Por el lado del salto en largo, Brian López ratificó que la Copa Santa Fe le sienta a la perfección. En un concurso sumamente parejo, López se impuso con un mejor intento de 6.86 metros (v.+1.0). El podio lo completaron Tomás Garategui con 6.36m y Ever Stechina, tercero con 6.32m.
El área de lanzamientos reeditó un atrapante duelo de estilos, escuelas y generaciones en la prueba de disco masculina. El joven Lázaro Bonora se quedó con el triunfo gracias a un envío de 53.31 metros, superando en esta oportunidad a la experiencia del histórico Jorge Baliengo, quien escoltó al ganador con un registro de 40.08 metros.
En la rama femenina, Milagros Menoni firmó una actuación consagratoria al dominar por completo las pruebas de fuerza, adjudicándose un doblete dorado tras imponerse en el impulso de bala con 12.13 metros y en el lanzamiento de disco con una marca de 37.83 metros.