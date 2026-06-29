Liga Santafesina de Fútbol

Ciclón Racing homenajeó a Ricardo Porta, una voz emblemática del deporte santafesino

En el marco de la presentación oficial de la nueva camiseta que utiliza en la Copa Santa Fe, Ciclón Racing vivió una noche cargada de emociones al rendirle un sentido reconocimiento al reconocido relator Ricardo Porta. El histórico comunicador recibió la casaca lagunera y agradeció el gesto de una institución con la que mantiene una profunda relación afectiva.