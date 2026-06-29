Ciclón Racing protagonizó una jornada inolvidable, de esas que trascienden el resultado deportivo y quedan grabadas en la memoria colectiva de una institución.
Ciclón Racing homenajeó a Ricardo Porta, una voz emblemática del deporte santafesino
En el marco de la presentación oficial de la nueva camiseta que utiliza en la Copa Santa Fe, Ciclón Racing vivió una noche cargada de emociones al rendirle un sentido reconocimiento al reconocido relator Ricardo Porta. El histórico comunicador recibió la casaca lagunera y agradeció el gesto de una institución con la que mantiene una profunda relación afectiva.
En una velada marcada por la presentación oficial de la nueva camiseta que el club luce en la presente edición de la Copa Santa Fe, la dirigencia decidió rendir homenaje a una figura que supo acompañar durante décadas el crecimiento del deporte regional: Ricardo Porta.
La ceremonia tuvo lugar en Foxy, en un clima de enorme calidez y emoción. Dirigentes, simpatizantes, socios y allegados al club compartieron un momento especial junto a una de las voces más reconocidas de Santa Fe, del país y del mundo de las transmisiones deportivas.
Ricardo Porta construyó una extensa y prestigiosa trayectoria en los medios de comunicación. Sin embargo, más allá de los innumerables relatos y coberturas periodísticas, siempre dejó en claro cuál considera que es la verdadera esencia de su profesión.
"Antes creía que era periodista deportivo, pero después me di cuenta de que era comunicador", expresó en reiteradas oportunidades Porta, reflexionando sobre el compromiso que implica transmitir emociones, informar y representar a la comunidad a través de la palabra.
Precisamente esa capacidad para interpretar y relatar el sentimiento popular fue uno de los principales motivos que llevaron a Ciclón Racing a homenajearlo. Sus relatos acompañaron innumerables jornadas del fútbol regional y permitieron que cientos de historias deportivas llegaran a todos los rincones de la provincia.
El reconocimiento de una institución agradecida
Liria Salemi y Juan Salemi, referentes históricos y grandes impulsores de la vida institucional del club lagunero, fueron protagonistas centrales del reconocimiento. Ambos manifestaron públicamente la admiración y el cariño que sienten por Ricardo Porta, destacando no sólo su inmensa calidad profesional, sino también su enorme dimensión humana.
"Ricardo es una persona muy allegada a Ciclón Racing y por eso quisimos homenajearlo y reconocer toda su trayectoria.
Ricardo es la voz del pueblo y gracias a sus grandes relatos el fútbol de la región siempre se vio representado. Hoy, Ciclón Racing lo cuenta como un socio y amigo más del club lagunero", expresó emocionada Liria Salemi durante el acto de reconocimiento.
Una noche especial para el club lagunero
Las palabras reflejaron el sentimiento de toda la familia lagunera, que reconoce en Porta a un verdadero embajador del deporte santafesino. A lo largo de los años, sus narraciones acompañaron momentos históricos, alegrías inolvidables y también instancias difíciles, siempre con el mismo profesionalismo y pasión.
Sin ocultar su emoción, Ricardo Porta agradeció el homenaje y recibió con orgullo la nueva camiseta de Ciclón Racing, asegurando que ocupará un lugar privilegiado entre sus recuerdos más queridos.
"Gracias a Liria, a Juan y a todo el club Ciclón Racing por este enorme reconocimiento. La llevaré en mi corazón. Con los espíritus del recordado 'Jorobado' Tulli Hediguer y ahora de la luchadora, querible e inteligente Liria, junto a todos los simpatizantes del glorioso Ciclón Racing. Sólo gracias, los quiero mucho", expresó el reconocido comunicador.
Las palabras de Porta emocionaron a todos y ponen de manifiesto el profundo vínculo afectivo que mantiene con la institución.
La noche, después de la palabras de Darío Pignata sobre el homenajeado, concluyó entre aplausos, abrazos y fotografías que inmortalizaron un momento muy especial para la historia reciente del club.
Porque más allá de la presentación de una nueva camiseta, Ciclón Racing decidió detenerse para agradecer y reconocer a quienes, desde distintos lugares, contribuyen a engrandecer el deporte regional.
Y en ese selecto grupo, sin dudas, Ricardo Porta ocupa un lugar de privilegio. Una voz inconfundible, un comunicador excepcional y, desde hace tiempo, un amigo entrañable del pueblo lagunero.