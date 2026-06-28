Será rival de Romang FC

Atlético Tostado eliminó por penales a El Quillá y se clasificó a los octavos de final de la Copa Santa Fe

Tras igualar 0 a 0 en la revancha y 1 a 1 en el global, el verde no perdonó desde los 12 pasos y metió entre los 16 mejores de esta edición del certamen provincial. Milton Leiva fue el autor del penal decisivo en el Predio de la Liga Santafesina. En la próxima fase chocará con el representante de la Liga Reconquistense que se clasificó este sábado goleando como visitante.