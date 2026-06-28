En uno de los 6 partidos revancha que se jugaban este domingo por la tercera ronda de la Copa Santa Fe de fútbol masculino, El Quillá recibía a Atlético Tostado en la capital provincial buscando ambos un lugar en los octavos de final luego del empate en 1 del partido de ida.
Atlético Tostado eliminó por penales a El Quillá y se clasificó a los octavos de final de la Copa Santa Fe
Tras igualar 0 a 0 en la revancha y 1 a 1 en el global, el verde no perdonó desde los 12 pasos y metió entre los 16 mejores de esta edición del certamen provincial. Milton Leiva fue el autor del penal decisivo en el Predio de la Liga Santafesina. En la próxima fase chocará con el representante de la Liga Reconquistense que se clasificó este sábado goleando como visitante.
Con el predio de la Liga Santafesina como escenario y ante un buen marco de público, ambos equipos iban por el boleto a la siguiente fase donde ya esperaba el Romang Fútbol Club luego de su resonante goleada que le dio la clasificación este sábado ante Reconquista.
Tras 90 minutos de máxima paridad, y una serie completa en la que ninguno de los dos pudo sacar ventaja, la clasificación a la siguiente fase se definió como era de suponerse con disparos desde el punto del penal.
En esa instancia, la formación tostadense tuvo 100% de eficacia y aprovechó las fallas de los jugadores del tiburón para seguir con vida en la Copa con el objetivo de ser protagonistas.
El partido
Desde el inicio mismo del encuentro controlado por el rafaelino Franco Ceballos quedó en evidencia que Atlético llegó a Santa Fe con la idea de ser protagonista. En apenas 30 segundos, el verde tuvo una chance clarísima para abrir el marcador cuando Mantovani quedó mano a mano con Appendino y provocó una imponente resolución a una mano del 1 local.
Los primeros minutos fueron claramente favorables al conjunto de Tostado, que sumaba gente en función de ataque y a partir del desnivel que provocaba su número 10, Santiago Veloso. Por eso no extrañó que a los 3 minutos Atlético tuviera su segunda posibilidad, con un tiro libre al área que un defensor de El Quillá trató de despejar y casi manda al fondo de la red.
La reacción del equipo de Mazzoni no se hizo esperar y fue así que en la primera que tuvo casi abre la cuenta en 5 minutos de juego. Primero Lucio López y luego Joaquín Felizia remataron desde el área y provocaron dos salvadas providenciales de los zagueros del verde sobre la línea.
El partido era de ida y vuelta, con el mediocampo como zona de transición permanente. A los 21 volvió a tener su oportunidad Atlético, con un hermoso tiro libre del propio Veloso que tenía destino de ángulo y Appendino alcanzó a despejar con gran esfuerzo.
Si bien los dos siguieron buscando con mucha gente en ofensiva, el tramo final del primer tiempo ganó en imprecisión, por lo que los minutos pasaron sin ocasiones para abrir el marcador.
Recién a los 46 y en la última, Jeremías Gauna se sacó a un hombre de encima y disparó de zurda abajo, generando la tercera respuesta positiva de un Appendino que a esa altura era la figura del partido. El 0 a 0 con el que se fueron a vestuarios era un resultado lógico aunque Atlético lució más peligroso en una serie que seguía cerrada.
En el complemento, la dinámica del juego no se modificó. Si bien ninguno de los dos renunció a la idea de atacar para ganarlo en los 90 minutos, el cansancio físico y la falta de ideas atentó contra la posibilidad de llegar a fondo y abrir el marcador.
En este marco, las 2 chances más claras de la etapa final fueron para Atlético. A los 11 lo tuvo una vez más Veloso con un enganche y remate que besó el palo izquierdo del arco local, mientras que a los 21 una buena acción colectiva terminó con el centro atrás de Gauna que Monzón no pudo empujar entrando por el centro del área.
Mazzoni movió el banco de El Quillá pero tampoco encontró respuestas y pese a un par de insinuaciones estuvo lejos de inquietar al arquero visitante Benegas. Ceballos marcó el final y mandó la serie a la lógica definición con disparos desde los 12 pasos.
En esa instancia, los jugadores de Atlético no fallaron y anotaron sus 4 ejecuciones, mientras que para el local Gómez desvió su remate y Paz no pudo superar la resistencia del golero del verde.
El último penal quedó en los pies de Milton Leiva, que con una ejecución a lo “Pulga” Rodríguez desató el festejo de los jugadores de Atlético y de toda la gente que llegó desde Tostado para acompañar al elenco de Mario Moreno. Protagonista en las últimas ediciones de la Copa Santa Fe y de la Copa Federación, el representante de la Liga Ceresina ya está entre los 16 mejores .
La síntesis
EL QUILLÁ: 1- Federico Appendino, 2- Pablo Bernia, 3- Lautaro Marchionatti, 4- Lucas López, 5- Santiago Ingino, 6- Juan Gómez, 7- Joaquín Felizia, 8- Valentino Peruccioni, 9- Lucio López, 10- Leandro Puig, 11-Bautista Croci. DT: Martín Mazzoni.
ATLÉTICO TOSTADO: 1- Ignacio Benegas, 2- Gonzalo Algarbe, 3- Abin Gorosito, 4- Cristian Roldán, 5- Diego Díaz, 6- Milton Leiva, 7- Marcos Mantovani, 8- Matías Cantadori, 9- Amilcar Monzón, 10- Santiago Veloso, 11- Jeremías Gauna. DT: Mario Moreno.
Goles: No hubo.
Definición por penales: Para El Quillá ejecutó y convirtió Felizia, mientras que Gómez y Paz fallaron sus remates. Para Atlético Tostado patearon y anotaron Algarbe, Demaría, Cantadori y Leiva.
Cambios: En el primer tiempo, a los 16 min. 15- Alejandro Siben por Díaz (AT). En el segundo tiempo, a los 13 min. 15- Maximiliano Piccinino por Peruccioni y 16- Mauricio Paz por Puig (EQ); a los 30 min. 17- Mariano Moreno por Monzón (AT); a los 36 min. 18- Esteban Demaria por Mantovani (AT), 17- Ignacio Presser por Ingino y 18- Facundo Losa por Lucio López (EQ)
Árbitro: Franco Ceballos (Liga Rafaelina)
Estadio: Predio Nery Pumpido - Santa Fe