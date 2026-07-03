En el transcurso de este primer fin de semana del mes de julio se estarán disputando tres de los cuatro compromisos de revancha en la instancia de cuartos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino.
Copa Santa Fe: Se definen los 3 primeros semifinalistas del fútbol femenino
Entre sábado y domingo se disputarán las primeras tres revanchas de la etapa de cuartos de final. El sábado, Unión se presenta en Avellaneda mientras que el domingo Colón recibe a Atlético San Jorge y ADIUR espera por Argentino de San Lorenzo. El cuadro se completará el jueves 9 en Armstrong.
Con acción en Avellaneda, en la ciudad de Rosario y en la capital provincial, quedará prácticamente definida la llave de semifinales en la búsqueda de la corona que el año pasado quedó en manos de Social Lux.
Precisamente el “mercadito” definirá su suerte el próximo jueves 9 de julio, cuando desde las 15 visite a Defensores de Armstrong buscando defender la ventaja de 3 a 1 conseguida en casa en el choque de ida. Este partido debía disputarse el domingo pero fue reprogramado en consenso entre la organización y ambos protagonistas.
Uno el sábado, dos el domingo
Volviendo a lo que sucederá el fin de semana, la actividad dará inicio en la tarde del sábado en la ciudad de Avellaneda, en donde Defensores de la Costa recibirá a Unión de Santa Fe, vigente subcampeón del certamen provincial.
En la ida disputada en el campo auxiliar Super Manuel Corral, el equipo auriazul y las tatengas igualaron en 1 en un choque tan parejo como emocionante, cuyo resultado estuvo abierto hasta el final.
Sabiendo que la clasificación se resolverá por detalles y con la chance latente de los penales, ambos equipos se vuelven a encontrar en 80 minutos que servirán para definir el primer habitante de la penúltima etapa del campeonato.
La acción de la Copa Santa Fe de fútbol femenino se trasladará al domingo, cuando desde las 15 Colón reciba a Atlético San Jorge en la cancha auxiliar Rafael Batres del extremo sur de la capital provincial.
En la que es su primera participación en la historia de este certamen, las sabaleras consiguieron un resonante triunfo como visitante y por 2 a 0 en el duelo de ida y buscarán defender esa ventaja para alcanzar las semifinales. Vale señalar que, según lo dispuesto en el cuadro de competencia, en caso de que ambos equipos avancen habrá superclásico santafesino por un lugar en la gran final.
También el domingo pero desde las 16, el tercer semifinalista se resolverá en la ciudad de Rosario, en donde ADIUR será anfitrión de Argentino de San Lorenzo. En el choque de ida, el elenco de la cuna de la bandera se impuso a domicilio y por 2 a 1, por lo que llega en ventaja a los últimos 80 minutos ante su gente. El que avance de esta llave se las verá con Social Lux o Defensores de Armstrong.
Ciclón Racing y Colón de San Justo definen su serie
En el cuarto partido que ofrece el calendario de Copa Santa Fe durante este fin de semana, se estará definiendo la undécima llave de la tercera etapa del campeonato de fútbol masculino.
En el campo de deportes 8 de Enero de la capital de la provincia, Ciclón Racing recibirá a Colón de San Justo con el objetivo de sostener la ventaja de 2 a 1 conseguida en la ida en el portón del norte santafesino.
Con la particularidad de que ambos equipos se vieron las caras este miércoles en el adelanto de la 15° fecha del Apertura de Liga Santafesina, el lagunero y el conquistador se volverán a enfrentar con la clasificación a octavos de final en disputa.
Vale señalar que el equipo que resulte vencedor de esta serie se enfrentará con el actual campeón Unión en la instancia de octavos de final.