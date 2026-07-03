Puede haber clásico santafesino

Copa Santa Fe: Se definen los 3 primeros semifinalistas del fútbol femenino

Entre sábado y domingo se disputarán las primeras tres revanchas de la etapa de cuartos de final. El sábado, Unión se presenta en Avellaneda mientras que el domingo Colón recibe a Atlético San Jorge y ADIUR espera por Argentino de San Lorenzo. El cuadro se completará el jueves 9 en Armstrong.