En Rosario

Social Lux sacó ventaja en el inicio de los cuartos de final de la Copa Santa Fe

El elenco rosarino se impuso 3-1 ante Defensores de Armstrong en el partido de ida. Evelyn Peralta, Brisa Cortes y Lara Groia convirtieron para las locales, mientras que Milagros Martínez descontó para la visita. La serie se definirá el próximo fin de semana en cancha de Defe