La Copa Santa Fe de Fútbol Femenino entra en la etapa final y este fin de semana comenzaron a disputarse los partidos de ida de los cuartos de final.
Social Lux sacó ventaja en el inicio de los cuartos de final de la Copa Santa Fe
El elenco rosarino se impuso 3-1 ante Defensores de Armstrong en el partido de ida. Evelyn Peralta, Brisa Cortes y Lara Groia convirtieron para las locales, mientras que Milagros Martínez descontó para la visita. La serie se definirá el próximo fin de semana en cancha de Defe
En Rosario, Social Lux, vigente campeón del torneo organizado por el gobierno provincial, se impuso 3-1 ante Defensores de Armstrong y se ilusiona con la clasificación.
El elenco rosarino sacó ventaja de la localía, dominó el cruce de ida de principio a fin y pudo tener una ventaja mayor en el marcador, pero terminó sufriendo más de la cuenta sobre el final.
Mercadito fue amplio dominador en un partido que terminó en el entretiempo 3-0 a favor. A los 6 minutos comenzó ganando tras el gol de Evelyn Peralta, que entró al área por izquierda, se desmarcó sin problemas y sacó un remate inatajable.
A los 19, Brisa Cortes aprovechó un rebote dentro del área que le quedó perfecto para ampliar la ventaja a 2-0.
Promediando la mitad de los primeros 40 minutos, apareció Lara Groia de cabeza para sentenciar el 3-0.
Mientras el elenco rosarino ampliaba la ventaja y se adueñaba del juego, Defensores de Armstrong intentó llegar al descuento, pero las pocas oportunidades que tuvo fueron controladas por la arquera de Mercadito.
Recién sobre el final del encuentro, faltando cinco minutos para que termine, llegó el gol de la visita. Milagros Martínez de tiro libre dejó con vida al elenco de Armstrong, que ahora define la serie de local.
El próximo fin de semana, en cancha de Defensores, se jugará el partido de vuelta que definirá a uno de los equipos semifinalistas del certamen organizado por el gobierno provincial.
“Estábamos preparadas para esto”
Brisa Cortes, autora del segundo gol de Social Lux, dialogó con El Litoral luego del partido y destacó: “Creo que estábamos concentradas, preparadas para esto, es parte del fútbol el final”.
En relación al partido de vuelta, que deberán definir de visitante, la delantera destacó: “Trabajaremos duro en la semana para volver a enfocarnos y darlo todo de vuelta al 100 por ciento”.
“Nos enfrentamos a un gran equipo”
Tras la derrota, Miguel Cabrera, entrenador de Defensores dialogó con El Litoral y declaro: “Nos enfrentamos a un gran equipo, los respetamos muchísimo, son los campeones del año pasado, y tienen buen equipo”.
En relación al resultado y la definición del semifinalista de la Copa Santa Fe en Armstrong el próximo fin de semana, el DT destacó que “no es fácil, pero tampoco difícil”. “Nada es imposible en el futbol”, sentenció.
Sobre el desarrollo del partido, Cabrera afirmó que Social Lux era “un rival que sabíamos que tenía mucha intensidad”, y que “nos presionaron mucho en el comienzo del partido”.
“Cuando nos pudimos acomodar, cambió”, afirmó el DT de Defensores, en referencia al final del cruce, en donde se vio la mejor versión del equipo.
Síntesis
Social Lux (3): Estefanía Gauna, Pamela Chindamo, María Ligia Llera, Valentina Flores, Janise Busquet, Lara Groia, Evelyn Peralta, Nerina Carruchthers, Brisa Cortes, Rocío Serra, Melisa Alfonso. Suplentes: Micaela Palacios, Guadalupe Guevara, Magali Acosta, Lourdes Maldonado, Malena Biolatto, Joana Benítez, Camila González. DT: Mauro Palacios.
Defensores (1): Celeste Ceci, Ailen Cabrera, Juliana Minvet, Georgina Campos, Claudia Álvarez, Tamara Gallardo, Celeste Fiacchi, Brenda Barrios, Rocío Gallardo, Eva Pietrasarchi, Milagros Martínez. Suplentes: Camila Funes, Leila Marcianesi, Maira Rejuajo, Ángeles Menna, Natalia Celaá, Ailen Villarguel, Abigail Nanni. DT: Miguel Cabrera.
Árbitros: Hugo Masuelli, Sofía Poratti, Mauro Tessandori.
Goles: Evelyn Peralta, Brisa Cortes y Lara Groia (SL). Milagros Martínez (D).