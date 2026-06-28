Tercera fase

Fútbol: Atlético de Rafaela y Brown se despidieron de la Copa Santa Fe

La Crema perdió 2 a 0 como local frente a Sportivo Suardi, mientras que Brown de San Vicente volvió a caer ante Sanjustino por 1 a 0. Ambos equipos quedaron eliminados en la tercera fase del certamen provincial.