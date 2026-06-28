La tercera fase de la Copa Santa Fe 2026 llegó a su fin este domingo con saldo negativo para los representantes de la Liga Rafaelina de Fútbol. Atlético de Rafaela y Brown de San Vicente no lograron revertir sus respectivas series y quedaron eliminados del certamen provincial.
Fútbol: Atlético de Rafaela y Brown se despidieron de la Copa Santa Fe
La Crema perdió 2 a 0 como local frente a Sportivo Suardi, mientras que Brown de San Vicente volvió a caer ante Sanjustino por 1 a 0. Ambos equipos quedaron eliminados en la tercera fase del certamen provincial.
En el estadio Monumental de barrio Alberdi, Atlético de Rafaela cayó 2 a 0 ante Sportivo Suardi, que hizo valer su eficacia para sellar la clasificación a la siguiente instancia.
El conjunto visitante abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo a través de Cristian Sánchez, quien convirtió de penal. Apenas comenzado el complemento, Martín Peretti amplió la diferencia y terminó de encaminar una victoria que dejó sin respuestas al equipo dirigido por Franco Mendoza.
La Crema intentó asumir el protagonismo y generar situaciones para revertir la historia, pero se encontró con un rival sólido en defensa, que aprovechó los momentos justos para golpear y administrar la ventaja hasta el final del encuentro.
Con este resultado, Sportivo Suardi avanzó de ronda y se medirá con 9 de Julio de Rafaela, por lo que finalmente no habrá clásico rafaelino en la próxima instancia.
Brown tampoco pudo en San Vicente
En San Vicente, Brown tampoco consiguió cambiar el rumbo de la serie y volvió a perder frente a Sanjustino, esta vez por 1 a 0.
Al igual que en el partido de ida, el conjunto de San Justo se impuso por la mínima diferencia. El único tanto de la tarde llegó sobre el final del encuentro, cuando Mauro Camuzzi marcó el gol que selló el 2-0 global y la clasificación visitante.
De esta manera, Brown también se despidió de la competencia, dejando sin representantes de la Liga Rafaelina en esta etapa del torneo.
Lo que viene
Con la clasificación asegurada, Sportivo Suardi enfrentará a 9 de Julio de Rafaela en la próxima fase, mientras que Sanjustino tendrá un desafío de mayor jerarquía: será el rival de Colón de Santa Fe en la cuarta fase de la Copa Santa Fe, instancia en la que el conjunto rojinegro hará su debut en la edición 2026 del certamen.