Copa Santa Fe

Los técnicos de Unión y Defensores de la Costa analizaron el empate en la ida de cuartos de final

Emanuel Perisutti y Claudia Ruda destacaron el trabajo de sus dirigidas luego del 1 a 1 en el primer cotejo jugado el sábado en la Super Manuel Corral. Ambos coincidieron en que la serie está abierta y se definirá en los detalles en la revancha en Avellaneda.