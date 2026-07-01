Tras un partido vibrante, parejo y con alternativas cambiantes a lo largo de sus 80 minutos, Unión y Defensores de la Costa igualaron 1 a 1 en el partido de ida de la ronda de cuartos de final de la Copa Santa Fe de fútbol femenino.
Los técnicos de Unión y Defensores de la Costa analizaron el empate en la ida de cuartos de final
Emanuel Perisutti y Claudia Ruda destacaron el trabajo de sus dirigidas luego del 1 a 1 en el primer cotejo jugado el sábado en la Super Manuel Corral. Ambos coincidieron en que la serie está abierta y se definirá en los detalles en la revancha en Avellaneda.
Agustina Baroni de cabeza puso en ventaja al elenco del norte provincial en el primer tiempo, mientras que Sarai Vergara con un hermoso tiro libre estableció cifras definitivas en el complemento.
Con dos equipos que mostraron tener niveles similares, y el resultado sin diferencias del primer cruce, el pasaje a semifinales se resolverá el próximo sábado, cuando desde las 15 se vuelvan a ver las caras en Avellaneda.
Minutos después del primer partido entre ambos, El Litoral dialogó con los entrenadores de los equipos, quienes compartieron en el análisis del cotejo disputado en la capital provincial, la serie y los 80 minutos finales que se vienen.
“El empate fue justo”
A su turno, el DT de Unión, Emanuel Perisutti, expresó: “Un rival durísimo, que no te deja respirar, que te está todo el tiempo encima. Sabemos que será una llave muy dura y pudimos sacar ese empate que me parece que fue justo. Creo que tuvimos tres claras al final que nos podríamos haber llevado algo más, pero bueno esto es fútbol”.
Siguiendo por esta línea, el técnico rojiblanco recordó que “estas chicas vienen de consagrarse campeonas hace muy pocos días y tuvieron poco tiempo de descanso para preparar este partido. De todas maneras demostraron lo que trabajamos día a día, que están todas listas para disputar todos los partidos sin importar cual sea el rival.
"Es un grupo de chicas que siempre entrega todo y esperamos poder seguir por este camino”, agregó.
En el cierre, Perissutti destacó: “Tenemos jugadoras muy jóvenes que están teniendo sus primeros partidos y lo están haciendo de gran manera. Como técnico tengo la tranquilidad de que puedo poner a cualquiera de las chicas y va a cumplir con lo que le pedimos".
"Ahora se viene un viaje largo pero a la vez muy lindo que nos va a obligar a estar todos muy concentrados. Después yo creo que en el fútbol mientras uno se vacíe y deje todo, el resultado pasa a ser anecdótico”, completó el entrenador rojiblanco.
“Demostramos que tenemos con qué”
A su turno Claudia Ruda, la entrenadora de Defensores de la Costa, señaló que “es positivo el resultado porque somos visitantes. Estamos acostumbradas a conseguir un buen resultado afuera para luego cerrar en nuestra cancha. Por ahora nos está yendo bien y esperemos seguir así sabiendo que allá también va a ser un partido difícil”
En referencia al trabajo que vienen desarrollando en la institución de Avellaneda, Ruda comentó: “Siempre estamos ahí peleando y para eso trabajamos. Hace ya varios años que venimos trabajando para poder lograr un buen resultado y creo que también demostramos que tenemos con qué”.
En otro tramo de la charla, consultada sobre lo que representa para sus dirigidas medirse con un equipo como el de Unión que compite al máximo nivel en AFA, la DT de Defensores explicó: “A nosotros nos sirve mucho para sumar experiencia. También para ver y analizar y saber que podemos ir un poquito más allá”.
En el final, sobre la incidencia que significó tener que cambiar de arquera en pleno partido, Claudia Ruda manifestó: “Más allá del gol que recibió terminó siendo figura, pero también tenemos que reconocer que entró fría porque no tuvo tiempo de hacer precalentamiento".
"Son cosas que pasan, por suerte se pudo recuperar y terminó salvando el empate. El fútbol tiene estas cosas y ahora tenemos la oportunidad de definirlo de local", concluyó la DT.