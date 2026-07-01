Se jugó la cuarta fecha

Copa Santa Fe: Universitario ganó y es único líder de la Zona Campeonato

El equipo de Las Delicias derrotó en su estadio a Santa Fe Rugby y aprovechó la derrota de Alma Juniors para quedar en soledad en lo más alto de la tabla de posiciones. En reserva, CRAR goleó en Rafaela y es puntero. La quinta jornada se disputará el próximo sábado 25.