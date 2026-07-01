En la tarde de este sábado y con el desarrollo en simultáneo de cuatro partidos en la región, se completó la cuarta fecha de la Zona Campeonato de la Copa Santa Fe de rugby en el grupo que componen los equipos de la Unión Santafesina.
Copa Santa Fe: Universitario ganó y es único líder de la Zona Campeonato
El equipo de Las Delicias derrotó en su estadio a Santa Fe Rugby y aprovechó la derrota de Alma Juniors para quedar en soledad en lo más alto de la tabla de posiciones. En reserva, CRAR goleó en Rafaela y es puntero. La quinta jornada se disputará el próximo sábado 25.
En este marco y en el predio deportivo del barrio Las Delicias de la capital provincial, Universitario hizo valer la localía y en un partido emotivo y de alternativas cambiantes terminó superando a Santa Fe Rugby por 26 a 22.
Tras haber tomado una importante diferencia en el primer tiempo, la reacción tricolor llegó en el complemento para acortar distancias y quedar a tiro de la victoria. Sin embargo, el cuervo pudo resistir los embates finales para atesorar un triunfo que lo deja como único puntero de la zona campeonato del certamen que organiza el Gobierno de la Provincia.
Además de su propio resultado, Uni aprovechó la inesperada derrota de Alma Juniors, que cayó en Esperanza ante el CRAI por un muy cerrado 18 a 14. Con este marcador, el elenco de la primera colonia agrícola quedó como escolta a 4 unidades del conjunto de la capital santafesina.
El tercero en la tabla tras esta cuarta fecha es el CRAR, que sin dejar dudas en Rafaela terminó vapuleando a Querandí por un categórico 84 a 3. Finalmente, en otro partido de trámite cerrado en Santo Tomé, La Salle se terminó llevando la victoria luego de superar a Cha Roga por 20 a 15.
Posiciones y lo que viene
Con estos resultados, y al cierre de la cuarta jornada, las posiciones son lideradas por Universitario con 20, seguido por Alma Juniors que tiene 16 y el CRAR que acumular 15. Más atrás, con 14, aparece el CRAI, seguido por La Salle que tiene 9 y Brown de San Vicente que tuvo fecha libre y suma 6. Finalmente, en la parte baja de la tabla, aparece Santa Fe Rugby con 3, Cha Roga y Querandí con 0.
En la próxima jornada, prevista para el próximo sábado 25 de julio, se darán los siguientes cruces: CRAI – Universitario, Santa Fe Rugby – CRAR, La Salle – Querandí y Brown de San Vicente – Cha Roga. Alma Juniors tendrá fecha libre.
En reserva
En cuanto al divisional de reserva, el puntero que tiene el campeonato es CRAR de Rafaela, que este sábado goleó 90 a 15 a Querandí y suma 20 puntos en sus primeras 4 presentaciones.
Más atrás, con 15, asoman el CRAI tras derrotar a Alma Juniors en Esperanza y Universitario que perdió 32 a 30 con Santa Fe Rugby. En el último partido de la fecha 4, Cha Roga festejó en Santo Tomé luego de superar 12 a 7 a La Salle.
Con estos marcadores, las posiciones en reserva quedaron de la siguiente manera: CRAR 20, CRAI y Universitario 15, Alma Juniors 10, Santa Fe RC 8, La Salle 7, Cha Roga 5, Brown y Querandí 0. La quinta fecha será el sábado 25, con los mismos cruces que en la Primera División.
Vale señalar que también el sábado y por la quinta jornada del certamen de Desarrollo, Guaycurúes sumó su primera temporada tras superar por un ajustado 22 a 19 a San Jorge Rugby.