Luego de la goleada a Estados Unidos por 78-14 en el debut, Los Pumitas deberán enfrentar ahora a Irlanda (perdieron con Inglaterra 34 a 27) en su segunda presentación en la Copa del Mundo M20.
Cinco cambios para en Los Pumitas para enfrentar a Irlanda
El partido ante el seleccionado de “El Trébol” se juega el jueves desde las 8.30 del próximo jueves. Otra vez, con varios Capibaras en cancha.
Nicolás Fernández Miranda, head coach del seleccionado, ya designó a los 23 jugadores que saldrán al campo de juego del Avchala Stadium (Tbilisi, Georgia) el próximo jueves 2 de julio desde las 08:30 h.
En la fecha 3, el martes 7 de julio, también desde las 8.30 de Argentina, el rival de Los Pumitas será Inglaterra.
Cinco cambios
Habrá cinco modificaciones en el XV inicial: Benjamín Farías Cerioni y Federico Torre ingresarán en el pack de forwards; mientras que Juan Preumayr, Luciano Avaca y Benjamín Ordiz serán las novedades entre los backs.
Con la inclusión de Ordiz en el equipo titular, son tres los jugadores de Capibaras que arrancarán el encuentro ante los irlandeses: además del mencionado Ordiz que fue suplente en el estreno, se mantienen Cúneo Y Benavides.
En tanto que, en esta oportunidad, Franco Marizza y Basilio Cañas, no fueron convocados entre los 23.
El equipo
Pasando en limpio, Los Pumitas formarán con: 1. Benjamín Farías Cerioni, 2. Manuel Cuneo Camargo, 3. Bautista Salinas Mallea, 4. Joaquín Pascual Viale, 5. Bautista Benavides, 6. Tomás Dandé (C), 7. Jerónimo Sorondo, 8. Federico Torre, 9. Juan Preumayr, 10. Federico Serpa Laporte, 11. Luciano Avaca, 12. Benjamín Ordiz Yujnovsky, 13. Pedro Coll, 14. Bautista Lescano, Simón Pfister.
En tanto que serán suplentes: 16. Nicolás Cambiasso, 17. Fabrizio Cebron, 18. Federico Narváez, 19. Felipe Hygonenq, 20. Basilio Cañas, 21. Valentino Reggiardo, 22. Manuel Giannantonio, 23. Ramón Fernández Miranda.