Rugby

Jockey volvió al triunfo ante su gente y recuperó terreno en la Copa Santa Fe

El equipo de Venado Tuerto superó a Gimnasia de Rosario por 38 a 28, dejó atrás una serie de resultados adversos y volvió a festejar en casa. Tras un gran primer tiempo, sufrió la reacción visitante en el complemento, pero selló el triunfo con un try de Bautista Sola en los minutos finales.