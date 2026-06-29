Jockey Club de Venado Tuerto necesitaba una tarde así. Después de varias presentaciones en las que el resultado le había sido esquivo, el equipo venadense volvió a festejar ante su público al derrotar como local a Gimnasia y Esgrima de Rosario por 38 a 28, en una nueva jornada de la Copa Santa Fe de rugby.
Jockey volvió al triunfo ante su gente y recuperó terreno en la Copa Santa Fe
El equipo de Venado Tuerto superó a Gimnasia de Rosario por 38 a 28, dejó atrás una serie de resultados adversos y volvió a festejar en casa. Tras un gran primer tiempo, sufrió la reacción visitante en el complemento, pero selló el triunfo con un try de Bautista Sola en los minutos finales.
El triunfo tuvo un valor que va más allá de la tabla. Fue una victoria para cortar la mala racha, recuperar confianza y volver a encontrarse con pasajes de buen juego. Jockey tuvo un primer tiempo de alto vuelo, mostró contundencia cada vez que pisó campo rival y, aunque en el complemento debió soportar la reacción rosarina, encontró carácter para sostenerse y terminar cerrando el partido con autoridad.
El equipo venadense salió decidido a marcar condiciones desde el inicio. Con intensidad defensiva, buena presión en las formaciones y velocidad para atacar los espacios, Jockey empezó a construir una diferencia importante antes de que GER pudiera acomodarse en el partido.
A los 9 minutos llegó la primera conquista. Tras una salida con el pie de Gimnasia, Dino Prevosto tomó la pelota en defensa e inició el contraataque por la derecha. La jugada continuó con Máximo Gentili, que encaró por la banda y, llegando al fondo, descargó hacia el medio para Juan Martín Balarini. El centro enganchó hacia adentro, dejó atrás una marca y se fue directo al ingoal. Nicolás Herrmann acertó la conversión y puso el 7-0.
El golpe inicial le dio confianza al local, que pocos minutos después volvió a lastimar. A los 13, luego de un line cerca del ingoal rosarino, Balarini tomó la pelota arriba, se armó el maul y Jockey empujó con decisión hasta los últimos metros. Pedro Espíndola terminó apoyando para ampliar la diferencia y, con otra conversión de Herrmann, el marcador quedó 14-0.
Jockey estaba cómodo, dominaba el territorio y obligaba a Gimnasia a jugar cada vez más cerca de su zona de riesgo. A los 26 minutos, el local volvió a sacar rédito de su empuje. GER tenía un scrum a favor muy cerca de su propio ingoal, pero la formación venadense trabajó con potencia, recuperó la pelota y la jugó rápido hacia la derecha para que Dino Prevosto también se anote en el marcador. Esta vez la conversión no fue efectiva, pero Jockey ya ganaba 19-0.
Gimnasia encontró algo de aire a los 34 minutos, cuando consiguió descontar con un try penal que puso el encuentro 19-7. Sin embargo, la reacción visitante duró poco, porque Jockey respondió casi de inmediato con una fórmula que ya le había dado resultado.
Tres minutos más tarde, otra acción de line y maul volvió a empujar al local hacia el ingoal rosarino. Esta vez el encargado de apoyar fue Joaquín Bartolo, para estirar la diferencia y cerrar un primer tiempo muy favorable. Herrmann no pudo sumar la conversión, pero el conjunto venadense se fue al descanso arriba 24-7, con una producción sólida y una ventaja justificada por lo hecho durante los primeros 40 minutos.
Lejos de conformarse, Jockey volvió a pegar rápido en el inicio del segundo tiempo. Apenas iban 2 minutos cuando, tras un line a favor en mitad de cancha, el local jugó con velocidad para Nicolás Herrmann, que amagó el pase, rompió la primera línea defensiva y descargó para Jerónimo Tro. El jugador venadense recorrió los metros finales y apoyó debajo de la H.
Herrmann se hizo cargo de la conversión y acertó para dejar el partido 31-7. A esa altura, Jockey parecía tener el encuentro bajo control, con una diferencia amplia y un juego que encontraba respuestas en ataque y en defensa.
Pero Gimnasia no se entregó. A los 5 minutos, la visita respondió desde un line en las cinco yardas venadenses. En el intento de Balarini por disputar la pelota, la acción quedó servida para Mauricio Rosa, que tomó el balón y apoyó el try. Agustín All convirtió y el marcador pasó a estar 31-14.
Después de ese descuento, el partido entró en una etapa más incómoda para Jockey. El local ya no tuvo la misma claridad del primer tiempo, mientras que GER empezó a jugar con mayor continuidad y encontró espacios a partir de varias fases bien trabajadas.
A los 30 minutos, la visita volvió a llegar al ingoal tras una buena secuencia ofensiva que terminó con el medio scrum Santino Mutazzi apoyando la pelota. All acertó la conversión y el resultado quedó 31-21.
El propio Mutazzi volvió a aparecer cinco minutos más tarde para encender definitivamente el cierre. Con la posterior conversión de Ignacio Robles, Gimnasia quedó a solo tres puntos: 31-28. Lo que había sido una tarde controlada para Jockey se transformó, de pronto, en un partido abierto y cargado de tensión.
En los minutos decisivos, Jockey tuvo que mostrar otra virtud: la capacidad para aguantar. El equipo venadense se ordenó, defendió con firmeza y evitó que la reacción rosarina terminara en remontada.
Y sobre el cierre encontró el golpe definitivo. Tras recuperar una pelota en mitad de cancha, Bautista Sola se escapó a pura velocidad por la banda derecha y recorrió el camino hacia el ingoal para marcar el último try de la tarde. La conversión de Stefano Meucci selló el 38-28 final y desató el festejo en Venado Tuerto.
Fue una victoria trabajada, necesaria y con varios matices. Jockey tuvo un gran primer tiempo, sufrió en el segundo, pero supo resolver un partido que se le había complicado más de la cuenta. Ganó, cortó la racha negativa y volvió a tomar impulso en una competencia exigente.
El resto de la fecha
La jornada de la Copa Santa Fe se completó con otros dos encuentros por la Zona 2, con Jockey Club de Rosario derrotando como visitante a Los Pampas por 40 a 12, mientras que Logaritmo también ganó fuera de casa al imponerse sobre Old Resian por 51 a 24.
En la Zona 1, la Fusión de San Nicolás venció a Provincial de Rosario por 17-12, Duendes RC 81-0 a Caranchos y Universitario de Rosario 101-0 a Gimnasia Pergamino.
Con este resultado, Jockey Club de Venado Tuerto recuperó aire, confianza y sensaciones positivas para afrontar lo que viene. El desafío ahora será sostener ese crecimiento y transformar esta victoria en un punto de partida.