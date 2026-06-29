Copa Santa Fe

Argentino de Rosario derrotó por penales a Unión de Arroyo Seco y clasificó a octavos de final

Fue empate 2–2 en el José Martín Olaeta: los tantos salaítos fueron convertidos por Bartalini y Aiello, mientras que Deleu y De Souza anotaron para la visita. En la próxima etapa se enfrentará con Rosario Central por un lugar entre los 8 mejores de la competencia.