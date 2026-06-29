Tras el encuentro de ida en Arroyo Seco donde Argentino y Unión habían igualado 1-1, el Sala y el Panza se jugaban la clasificación a la siguiente instancia de la Copa Santa Fe de fútbol masculino en la ciudad de Rosario.
Argentino de Rosario derrotó por penales a Unión de Arroyo Seco y clasificó a octavos de final
Fue empate 2–2 en el José Martín Olaeta: los tantos salaítos fueron convertidos por Bartalini y Aiello, mientras que Deleu y De Souza anotaron para la visita. En la próxima etapa se enfrentará con Rosario Central por un lugar entre los 8 mejores de la competencia.
El encuentro comenzó con los locales presionando y generando situaciones de riesgo, tanto es así que a los 7 minutos Thiago Bartalini se proyectó por el sector izquierdo y, con un remate cruzado, anotó el 1-0 parcial.
Tras ello, el cotejo se volvió de ida y vuelta constante, pero con aproximaciones cada vez más incisivas del elenco visitante. A raíz de ello, luego de un tiro libre ejecutado por el sector izquierdo, Matías Deleu se elevó y, con un cabezazo, igualó las acciones, finalizando el primer tiempo con un 1-1.
La paridad se rompió desde los 12 pasos
En el segundo tiempo, el cansancio de ambos equipos se sintió, luego de que el día anterior Argentino haya jugado en Buenos Aires su compromiso por la primera C de AFA y Unión haya ganado el clásico el anterior jueves. No obstante, las emociones llegarían.
Al minuto 49 de la segunda etapa y ya con 10 jugadores, Ciro Aiello aprovecharía una gran asistencia y, de pierna zurda, definiría cruzado tras la salida del arquero rival, anotando un 2-1 agónico que parecía definitivo para los locales.
De todas maneras en la última jugada de la tarde y con la rebeldía deportiva propia del momento, Martín De Souza lograría el empate a 2 en el marcador, dándole un final de película al encuentro y llevando la definición a los puntos del penal.
En la tanda de los 12 pasos, el héroe de la tarde fue el arquero del Sala, Fabricio Manduca, quien detuvo el disparo ejecutado por el guardameta visitante, Marcos Actis, posibilitando que Celes anotara el propio y luego Lastorta la enviase por encima del travesaño, sellando así el 4-3 final que derivó en la clasificación de Argentino.
En la próxima etapa de esta Copa Santa Fe que lo tiene como animador, el "salaíto" se verá las caras nada menos que con Rosario Central, que hará su estreno en la competencia con su formación de reserva de AFA.
Síntesis
ARGENTINO (R): Fabricio Manduca; Ignacio Valles, Bruno Cabrera, Tiago Celes, Thiago Bartalini; Juan Cisneros, Manuel Correa, Theo Guiñazú, Luciano Fernández; Lautaro Torres, Octavio Rubarth.
Suplentes: Sergio Zárate, Tobías Pino, Facundo Cefarelli, Facundo Velasco, Ciro Aiello, Javier Saucedo, Kevin Schmidt.
DT.: Ricardo Moreira – Lisandro Ríos.
UNIÓN (AS): Marcos Actis; Lisandro Patiño, Mateo Giordanengo, Martín De Souza, Ulises Luna; Marcelo Landriel, Ulises Vázquez; Matías Deleu, Franco Lastorta, Román Vivas; Iván Squillaci.
Suplentes: Guido Sodini, Ángel Franco, Ervin Cejas, Alejandro Tabares, Mateo Alarcón, Benjamín Chaparro, Ignacio Fernández.
DT.: Facundo Parrino.
ÁRBITROS: Alberto Ramírez, Sebastián Palavecino, Edgardo Peralta.