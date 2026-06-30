Súper Rugby Américas

Capibaras XV cerró una histórica primera temporada

La franquicia del Litoral, que representó a las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos celebró su participación debut en el rugby profesional. En “Casa Capibaras”, se destacó el crecimiento del proyecto y hubo reconocimientos a jugadores, dirigentes, sponsors y socios fundadores.