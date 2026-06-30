Capibaras XV puso punto final este martes a su primera temporada en el Súper Rugby Américas con un emotivo acto de cierre realizado en “Casa Capibaras”, el espacio ubicado dentro del Hipódromo de Rosario que se convirtió durante el año en el punto de encuentro de la franquicia del Litoral.
Capibaras XV cerró una histórica primera temporada
La franquicia del Litoral, que representó a las uniones de Santa Fe, Rosario y Entre Ríos celebró su participación debut en el rugby profesional. En “Casa Capibaras”, se destacó el crecimiento del proyecto y hubo reconocimientos a jugadores, dirigentes, sponsors y socios fundadores.
La jornada sirvió para celebrar un sueño cumplido: el de contar con una franquicia profesional que representara al rugby del Litoral y que lograra unir el trabajo de las uniones de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos en un proyecto común que marcó un antes y un después para la región.
Durante el encuentro compartieron sus sensaciones y realizaron un balance de la temporada distintas autoridades y protagonistas del proyecto.
Tomaron la palabra el CEO de la franquicia, Carlos Fertonani; el Head Coach, Nicolás Galatro (que estuvo acompañado por Nicolás Vergallo, uno de sus asistentes); el presidente de la Unión de Rugby de Rosario, Martín Vergara; el senador rosarino Ciro Seisas; el intendente rosarino Pablo Javkin, quien expresó que "me hice fanático de Capibaras"; y el ex Puma Leonardo Senatore, actual embajador de la franquicia.
Además de recordar los principales hitos deportivos e institucionales del año, el acto incluyó un reconocimiento especial para quienes llevaron la cinta de capitán durante la temporada: Ignacio Gandini, Manuel Bernstein e Ignacio Dogliani, tres referentes que simbolizaron el compromiso y la identidad del equipo dentro y fuera de la cancha.
La ceremonia también fue el marco para distinguir a los sponsors y a los socios fundadores, cuyo respaldo resultó fundamental para hacer realidad un proyecto que nació con el objetivo de potenciar el desarrollo del rugby profesional en la región.
De esta manera, Capibaras XV cerró oficialmente una temporada histórica. Más allá de los resultados deportivos (que fueron muy positivos), la franquicia logró consolidar una identidad propia, fortalecer los vínculos entre las instituciones del Litoral y sentar las bases para seguir creciendo en el máximo certamen profesional de rugby de Sudamérica.