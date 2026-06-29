Más de 200 deportistas y 14 clubes en Gimnasia

Malena Santillán “voló” en la Copa Santa Fe de natación

La nadadora tatengue marcó un nuevo record juvenil en 200 metros espalda con un tiempo de 2:08.95 durante la disputa de la competencia provincial que apoya Lotería de Santa Fe. A nivel clubes, Unión, Regatas y Jerárquicos en el podio.