No le faltó nada a la segunda fecha de la Copa Santa Fe en el icónico natatorio de Gimnasia y Esgrima de 4 de Enero. Es que además del éxito en la convocatoria (más de 200 nadadoras y nadadores de 14 clubes) y la impecable organización de FESANA, Malena Santillán volvió a confirmar porqué es una de las grandes figuras de la natación argentina.
Malena Santillán “voló” en la Copa Santa Fe de natación
La nadadora tatengue marcó un nuevo record juvenil en 200 metros espalda con un tiempo de 2:08.95 durante la disputa de la competencia provincial que apoya Lotería de Santa Fe. A nivel clubes, Unión, Regatas y Jerárquicos en el podio.
La nadadora del Club Atlético Unión de Santa Fe estableció un nuevo récord juvenil en los 200 metros espalda, al detener el cronómetro en 2:08.95 durante la disputa de la Copa Santa Fe.
Con ese registro, la cordobesa mejoró la plusmarca de la categoría, que ya le pertenecía, ratificando el gran momento deportivo que atraviesa y su constante evolución en una de sus pruebas favoritas.
El nuevo récord llega en un año muy especial para Santillán, ya que fue convocada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) para integrar la selección argentina que disputará el Campeonato Pan Pacific 2026, del 12 al 15 de agosto en Irvine, California (Estados Unidos). Será una de las cinco representantes nacionales en una de las competencias más importantes del calendario internacional.
A nivel clubes, pensando en las finales del mes de agosto (posiblemente en Rosario con la imponente pileta de cara a los Juegos Suramericanos), el podio quedó así: 1) Unión; 2) Regatas; 3) Jerárquicos. Los que le siguieron fueron Reconquista Tenis, Libertad de San Jerónimo Norte y Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.
La jornada comenzó con los 800 metros libre femeninos. En la categoría 14-15 años, Camila Rucci, de Unión de Santa Fe, se quedó con el primer puesto al completar la prueba en 9:23.33. Felicitas Jacquier fue segunda con 9:40.25, mientras que Isabella Míguez Maglietta ocupó el tercer lugar con 10:58.97. En 16-18 años, Sofía Garcés consiguió la victoria con un tiempo de 9:08.13.
Entre las nadadoras 19 años y mayores, Candela Giordanino ganó la competencia con 8:58.18, seguida por Erika Yenssen (9:32.44) y Anabella Primón (9:45.30). María Grazia Ferrante Keller finalizó en la cuarta posición con 10:21.15.
En los 800 metros libre masculinos, Alan Venencia obtuvo el triunfo en la categoría 14-15 años con un registro de 9:03.63. En 16-18 años, Tomás Jouglard se impuso con 8:32.89, mientras que Lautaro Carthery fue segundo con 9:35.40.
En la categoría 19 años y mayores, Lautaro Córdoba ganó la prueba con un tiempo de 9:14.11.
En los 50 metros libre femeninos de 10-11 años, Pilar Zoe Haesler logró el primer puesto con 34.35. Iara Distefano fue segunda con 35.18 y Candela Sattler terminó tercera con 35.33. Completaron las posiciones puntuables Luisina Garbolino, Paulina Degiorgio, Isabella Cugnet, Elena Boglione y María Pilar Fradegrada.
En la categoría 12-13 años, Rocío Berardo Romitelli obtuvo la victoria con 29.64, seguida por María Inés Méndez (30.18) y Malena Grismado Caito (30.59). Catalina María Audero fue cuarta, Bianca Juárez quinta, Jazmín Peralta Clemente sexta y Catalina Albani séptima. El octavo puesto fue compartido por Luana Guerra Tersa y Catalina Temon, ambas con 33.72.
En 14-15 años, Emma Maciel ganó la prueba con 28.27. Malena Sofía Voos fue segunda con 28.66 y Elena Alcober tercera con 29.17. Melany Tacca ocupó el cuarto lugar, Micaela Sánchez Vega el quinto, Martina García el sexto y Nerina Medina Escobar el séptimo.
En la categoría 16-18 años, Ludmila Leguiza se quedó con el primer puesto al marcar 28.28. Guadalupe Salem fue segunda con 29.38, Mora Giménez tercera con 29.42 y Milena Melo cuarta con 29.91.
En los 50 metros libre masculinos de 10-11 años, Felipe Iriarte Altamirano consiguió la victoria con 29.81. Victorio Depalo fue segundo con 34.43, Santiago Medina Escobar tercero con 36.02 y Santino Costa cuarto con 36.13. También sumaron puntos Facundo Busso, Gerónimo Herrera Pedro, Francisco Ramos y Valentino Ellena.
En 12-13 años, Tomás Varisco obtuvo el primer lugar con 30.00. Lorenzo Perozzi fue segundo, Emir Villalobo Ferreyra tercero y Valentino Malbert cuarto. Ferran Luca Bertoldi Perticarari, Jerónimo Gaido Villa, Nehemías Maino y Thiago Pierini completaron las posiciones puntuables.
En la categoría 14-15 años, Ian Furlan ganó con un tiempo de 26.03. Jeremías Deltin fue segundo con 27.08, Manuel Orta tercero con 27.16 y Joaquín Cardozo cuarto con 27.72. Nicolás Silva finalizó quinto.
En 16-18 años, Jerónimo Medina obtuvo el triunfo con 25.86.
Entre los nadadores 19 años y mayores, Ulises Santiago se quedó con el primer puesto con 26.00, seguido por Benjamín Rojas (26.13) y Guillermo Galizzi (27.48).
En los 100 metros espalda femeninos de 10-11 años, Ana Schmidt logró la victoria con 1:29.28, seguida por Pilar Nava (1:29.87) y Josefina Ramírez (1:30.27). Paulina Degiorgio fue cuarta y Valentina Landa Pozzo quinta.
En la categoría 12-13 años, Brunella Del Zotto ganó con un excelente tiempo de 1:06.83. Catalina Albani fue segunda, Catalina María Audero tercera, Clarisa Rinaldi cuarta y Anna Milagros Zeballos quinta. Guadalupe Macua, Lourdes Balsamo y Mercedes Ríos completaron los puestos con puntaje.
En 14-15 años, Martina Jovellano obtuvo el primer lugar con 1:08.87. Esmeralda Fler fue segunda con 1:09.50, mientras que María de los Milagros Vega terminó tercera.
En 16-18 años, Malena Santillán se impuso con 1:02.23. Magalí González fue segunda con 1:07.25, Mora Giménez tercera con 1:09.01 y Naomi Fortina cuarta.
En los 100 metros espalda masculinos de 10-11 años, Valentino Porto Cellone ganó con 1:27.60, seguido por Victorio Depalo (1:28.43) e Ignacio Pereyra (1:36.50). Santino Martínez ocupó la quinta posición.
En 12-13 años, Adolfo Schweighofer obtuvo la victoria con 1:06.35. Octavio Grossi fue segundo, Facundo Mellano Cettour tercero, Pedro Schmidt cuarto y Joaquín Chazarreta quinto. También sumaron puntos Gerónimo Perusia e Isidro Villanueva.
En la categoría 14-15 años, Pablo Martínez ganó con 1:03.94, mientras que Joaquín Cardozo fue segundo con 1:12.55.
Finalmente, en la categoría 19 años y mayores, Benjamín Rojas se quedó con el triunfo al registrar 1:02.97.
En los 200 metros espalda femeninos, categoría 12-13 años, Jazmín Estefanía Ponce se quedó con el primer puesto al registrar 2:41.73. Morena Melo fue segunda con 2:47.83, Anna Milagros Zeballos tercera con 2:52.03 y Catalina Albani cuarta con 2:52.63. Completaron las posiciones puntuables Guadalupe Macua, Mercedes Ríos y Delfina María Tula Cámara.
En la categoría 14-15 años, Martina Jovellano consiguió una nueva victoria con un tiempo de 2:27.03. Sol Giudice fue segunda con 2:34.99, María de los Milagros Vega ocupó el tercer lugar con 2:44.12 e Isabella Míguez Maglietta finalizó cuarta con 2:53.33.
En 16-18 años, Malena Santillán volvió a imponerse con 2:08.95. Magalí González terminó segunda con 2:25.60, Guadalupe Salem fue tercera con 2:38.20 y Guadalupe Santarelli ocupó el cuarto puesto con 3:00.71.
En los 200 metros espalda masculinos, categoría 12-13 años, Adolfo Schweighofer ganó la prueba con 2:27.74. Octavio Grossi fue segundo con 2:37.88, Pedro Schmidt tercero con 2:48.66, Facundo Mellano Cettour cuarto con 2:48.70 e Isidro Villanueva sexto con 3:15.35.
En la categoría 14-15 años, Pablo Martínez obtuvo el primer puesto con 2:21.17. Joaquín Andrés Von Oertel fue segundo con 2:27.38 y Manuel Orta terminó tercero con 2:30.09.
En 16-18 años, Ignacio Uceda Felipoff se quedó con la victoria al marcar 2:13.34. En los 50 metros pecho femeninos de 10-11 años, Iara Jazmín Distefano consiguió el primer lugar con 46.13. Luisina Garbolino fue segunda con 47.63, Pilar Gallego tercera con 49.15, Alma Gaitán cuarta y Josefina Ramírez quinta. Catalina Toniutti, Josefina Carthery y Valentina Landa Pozzo completaron las posiciones con puntaje.
En la categoría 12-13 años, Victoria Molinari obtuvo la victoria con 39.60. Paulina Sotelo fue segunda con 42.30, Charlotte Eugenia Koch tercera con 43.46, Emma Carthery cuarta y Catalina María Audero quinta. También sumaron puntos Olivia Guardati, Martina Gil Acosta y Lucía Zanabria.
En 14-15 años, Valentina Guadalupe Bieler ganó la competencia con 37.70. Janna Ludmila Ubait fue segunda con 38.64, Gaia Catalina Pedrozo tercera con 39.04, Malena Sofía Voos cuarta y Victoria Guadalupe Bustos quinta.
En la categoría 16-18 años, Agustina Periotti Aragón volvió a subir a lo más alto del podio con un tiempo de 35.08. En 19 años y mayores, Ana Belén Aicardi obtuvo el primer puesto con 35.49.
En los 50 metros pecho masculinos de 10-11 años, Francisco Nolberto Ramos logró la victoria con 47.71. Facundo Busso fue segundo con 52.31, Valentino Nicolás Ellena tercero con 55.84, Lautaro Gutiérrez cuarto y Nereo Vladimir Saucedo Romero quinto. Gianfranco Gael Zarantonelli completó las posiciones puntuables.
En la categoría 12-13 años, Germán Rubén Martínez ganó con un excelente tiempo de 34.14. Benito Gregoret fue segundo con 39.09, Lorenzo Perozzi tercero con 39.75, Dante David Lobos cuarto y Pedro Martín Falkenberg quinto. También sumaron puntos Jerónimo Gaido Villa, Nehemías Maino y Gerónimo Corvalán Bornemann.
En 14-15 años, Nicolás Valentín Silva se quedó con el primer puesto al registrar 39.57. En la categoría 16-18 años, Ignacio Uceda Felipoff consiguió una nueva victoria con un tiempo de 31.14, mientras que Franco Bournissent fue segundo con 32.79.
En los 100 metros mariposa femeninos de 10-11 años, Julia Venecia Ubait volvió a imponerse con un tiempo de 1:27.12. Pilar Gallego finalizó segunda con 1:31.44, Isabella Abigail Cugnet fue tercera con 1:33.11 y Emilia Errigo ocupó el cuarto lugar con 1:33.17.
En los 100 metros mariposa femeninos de 10-11 años, Julia Venecia Ubait volvió a quedarse con la victoria al registrar 1:27.12. Pilar Gallego fue segunda con 1:31.44, Isabella Cugnet terminó tercera con 1:33.11 y Emilia Errigo cuarta con 1:33.17. Completaron las posiciones puntuables Candela Sattler, Pilar Nava, Julia Biaggini y Josefina Carthery.
En la categoría 12-13 años, Victoria Molinari obtuvo el primer puesto, seguida por Paulina Sotelo y Charlotte Koch, quienes completaron el podio. También sumaron puntos Emma Carthery, Catalina Audero, Olivia Guardati, Martina Gil Acosta y Lucía Zanabria.
En 14-15 años, Valentina Bieler volvió a imponerse en la prueba. Janna Ubait fue segunda, Gaia Pedrozo tercera, Malena Voos cuarta y Victoria Bustos quinta.
En la categoría 16-18 años, Agustina Periotti Aragón consiguió una nueva victoria, reafirmando su gran actuación durante toda la competencia.
En los 100 metros mariposa masculinos, Felipe Iriarte Altamirano ganó la categoría 10-11 años, mientras que Stefano Baroni fue el vencedor entre los 12-13 años. En 14-15 años, el triunfo quedó en manos de Tiziano Zarza y, en 16-18 años, Lautaro Biaggini volvió a subir a lo más alto del podio.
La programación continuó con las pruebas de 200 metros pecho. En damas, las victorias quedaron en poder de Charlotte Koch en 12-13 años, Valentina Bieler en 14-15 años, Agustina Periotti Aragón en 16-18 años y Ana Belén Aicardi en la categoría 19 años y mayores.
En la rama masculina, Germán Martínez ganó los 200 metros pecho en 12-13 años, Nicolás Silva hizo lo propio en 14-15 años e Ignacio Uceda Felipoff volvió a imponerse en 16-18 años.
La jornada también incluyó las pruebas de 400 metros libre. En mujeres, las vencedoras fueron Rocío Berardo Romitelli en 12-13 años, Camila Rucci en 14-15 años, Sofía Garcés en 16-18 años y Candela Giordanino entre las mayores.
En los varones, Stefano Baroni ganó la categoría 12-13 años, Alan Venencia la de 14-15 años, Tomás Jouglard la de 16-18 años y Lautaro Córdoba la categoría 19 años y mayores.
En las pruebas de 100 metros pecho, las victorias femeninas fueron para Victoria Molinari (12-13 años), Valentina Bieler (14-15 años), Agustina Periotti Aragón (16-18 años) y Ana Belén Aicardi (19 años y mayores).
Entre los varones, Germán Martínez volvió a imponerse en 12-13 años, Nicolás Silva ganó en 14-15 años e Ignacio Uceda Felipoff fue nuevamente el vencedor en 16-18 años.
La competencia finalizó con las tradicionales postas, donde los equipos de Club Atlético Unión de Santa Fe tuvieron una destacada actuación, consiguiendo varios triunfos y consolidando el liderazgo del club durante esta segunda fecha de la Copa Santa Fe. También sobresalieron las actuaciones de Club Regatas Santa Fe, Centro Deportivo Jerárquicos, Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte, Lawn Tennis Club Esperancino, Club A. Unión de Sunchales y otras instituciones que lograron importantes podios a lo largo de la jornada.