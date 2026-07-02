En el CEF N°29 de la capital provincial

Handball: Triunfos de Péretz y empate entre Alianza y Ministerio por la segunda fecha de la Copa Santa Fe

El equipo femenino y la formación de camiseta negra de Péretz derrotaron a los representantes de Independiente de Santo Tomé, mientras que igualaron en 17 los dos equipos santotomesinos en rama masculina. La competencia continuará entre el 24 y el 26 de julio con acción en la ciudad de Rafaela y el debut de Almagro en ambas ramas.