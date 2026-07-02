En la tarde del último sábado de junio, el gimnasio del CEF N°29 de la capital provincial fue escenario de los 3 partidos correspondientes a la segunda fecha de la Zona Centro de la Copa Santa Fe de Handball.
Handball: Triunfos de Péretz y empate entre Alianza y Ministerio por la segunda fecha de la Copa Santa Fe
El equipo femenino y la formación de camiseta negra de Péretz derrotaron a los representantes de Independiente de Santo Tomé, mientras que igualaron en 17 los dos equipos santotomesinos en rama masculina. La competencia continuará entre el 24 y el 26 de julio con acción en la ciudad de Rafaela y el debut de Almagro en ambas ramas.
Tras los encuentros que le dieron inicio a esta nueva edición del certamen que organizan de manera conjunta el Gobierno de la Provincia y la Asociación Santafesina de la especialidad, se disputaron dos encuentros de la rama masculina y una de la rama femenina.
Con los resultados de los 6 partidos jugados hasta el momento, el líder que tiene el certamen de varones es el equipo de IL Peretz Negro, mientras que entre las damas la cima la comparten el propio Péretz e Independiente de Santo Tomé.
La continuidad del campeonato en su fase inicial tendrá lugar en el último fin de semana del presente mes, con un partido previsto para el próximo viernes 24 en la ciudad de Santa Fe, cinco juegos programados para el sábado 25 en Rafaela y otros 4 encuentros que se desarrollarán el domingo 26, también en La Perla del Oeste.
Vale recordar que los 3 primeros de esta primera fase en ambas ramas se clasificarán a la gran final mientras que el cuarto disputará un repechaje para ir a la pelea por el título en el final de la temporada.
Resultados y posiciones
Yendo a lo sucedido el 27 de junio pasado, la acción se abrió con el duelo femenino entre IL Péretz e Independiente de la ciudad de Santo Tomé. Sin equivalencias a lo largo de todo su desarrollo, el encuentro finalizó con el contundente triunfo del elenco de la capital provincial por 36 a 21.
Dando paso a la acción del torneo de varones, el primer encuentro lo protagonizaron el propio Péretz Negro y el rojo santotomesino, también con triunfo para los de Santa Fe por 36 a 25.
Finalmente, completando el calendario de partidos del sábado, hubo duelo de equipos de Santo Tomé, con Ministerio haciendo su estreno en la competencia midiéndose con Alianza. Contrario a lo ocurrido en los dos cotejos previos, este partido fue de absoluta paridad de principio a fin y se terminó yendo con un empate en 17 unidades.
Con estos resultados, jugadas parcialmente las 2 primeras fechas, las posiciones de la Zona Centro de la Copa Santa Fe de Handball indican que en la rama masculina el único puntero es Péretz Negro con 2 victorias en 2 presentaciones y 6 unidades.
En segundo lugar aparece Independiente que suma 3 en 2 partidos, Ministerio con 1 punto en 1 encuentro y Alianza, también con un punto pero en dos cotejos. Péretz amarillo que perdió el único partido que disputó y Almagro que todavía no debutó cierran sin unidades. Entre las damas, Péretz e Independiente suman 3, mientras que Alianza y Almagro tienen 0.
Lo que viene
En la fecha pautada para el fin de semana del 24, 25 y 26 de julio se anuncian un total de 10 cotejos. El viernes 24 en Santa Fe ciudad chocarán los varones de Ministerio e IL Péretz Amarillo a partir de las 20.
La acción se trasladará a Rafaela donde el sábado jugarán desde las 10 las damas de Almagro e Independiente, desde las 11.30 los varones de las mismas 2 instituciones, desde las 13 Alianza e IL Péretz en femenino, desde las 14.30 IL Péretz Negro con Alianza y a partir de las 16 Almagro con IL Péretz amarillo, estos dos últimos en caballeros.
Cerrando un fin de semana a puro handball en la perla del oeste, el domingo 26 desde las 10 jugarán en la cancha del CEF N°53 las damas de Alianza y Almagro mientras que desde las 11.30 chocarán los equipos femeninos de Péretz e Independiente.
A partir de las 13 será el turno de los varones de Ministerio y Almagro mientras que desde las 14.30 completarán la jornada las mujeres de IL Péretz y Almagro.
El torneo continuará el 31 de julio, 1° y 2 de agosto y tendrá su fecha final el 16 de agosto con los últimos 6 encuentros que definirán los clasificados a la Zona Campeonato y al repechaje.