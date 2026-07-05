Una tarde muy fría no impidió que el fútbol fuera el gran protagonista en los distintos escenarios de la Liga Santafesina. La fecha 16 del Torneo Apertura dejó encuentros vibrantes, goles para todos los gustos y una tabla de posiciones que continúa ajustada en la parte alta, con varios equipos soñando con la consagración.
La lucha por el Apertura sigue al rojo vivo: La Perla continúa líder y la fecha dejó grandes victorias
La 16ª fecha una jornada cargada de emociones, goles y partidos de alto nivel pese a las bajas temperaturas. La Perla y Colón SJ cumplieron con sus compromisos y mantienen intacta la pelea por el campeonato, mientras Sanjustino volvió a demostrar que también quiere ser protagonista. Además, La Salle venció a El Quillá y Guadalupe sigue firme entre los primeros puestos.
El gran atractivo del sábado estuvo en Cabaña Leiva, donde La Salle consiguió una valiosa victoria por 2 a 1 frente a Náutico El Quillá. En un duelo intenso y muy disputado, el conjunto lasallano mostró personalidad para quedarse con tres puntos fundamentales que lo mantienen dentro del lote de protagonistas y fortalecen su ilusión de seguir escalando posiciones.
Otro de los equipos que dio una muestra de autoridad fue Sanjustino. El conjunto de San Justo derrotó con claridad por 4 a 1 a Ciclón Norte, exhibiendo un fútbol ofensivo y una gran contundencia. El resultado le permite continuar muy cerca de los líderes y ratificar que será uno de los principales animadores del certamen hasta el final.
Cosmos también festejó en una fecha muy pareja. Con un triunfo ajustado por 1 a 0 sobre Ateneo Inmaculada, el equipo consiguió tres puntos de enorme valor en un partido donde la diferencia fue mínima, pero suficiente para sumar confianza y seguir creciendo en el campeonato.
En Candioti, Juventud Unida protagonizó uno de los encuentros más entretenidos de la jornada. El elenco rojiblanco venció 3 a 2 a Universidad Nacional del Litoral en un duelo cambiante, con emociones permanentes y cinco goles que mantuvieron la incertidumbre hasta el pitazo final.
Sportivo Guadalupe también volvió a celebrar. El conjunto dirigido con gran regularidad durante todo el torneo derrotó por 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima, logrando una victoria trabajada que le permite mantenerse en el cuarto puesto y seguir muy cerca del podio.
Las Flores II, por su parte, consiguió un triunfo de enorme importancia al superar por la mínima diferencia a Colón de Santa Fe. Fue un partido muy disputado, donde el conjunto local hizo valer su eficacia para quedarse con tres unidades valiosas.
Más allá de los encuentros disputados el sábado, la fecha ya había comenzado entre semana con dos resultados que marcaron el rumbo de la lucha por el campeonato.
La Perla del Oeste goleó 4 a 1 a Deportivo Santa Rosa y conservó el liderazgo absoluto del torneo. Colón de San Justo, en tanto, no dejó dudas y superó por un contundente 5 a 0 a Ciclón Racing, manteniéndose como el principal perseguidor.
Con estos resultados, la pelea por el título continúa sin modificaciones en los primeros lugares. La Perla lidera con 42 puntos, seguido por Colón de San Justo con 39 y Sanjustino con 37. Un poco más atrás aparece Sportivo Guadalupe con 33 unidades, mientras que La Salle alcanza los 28 puntos y sigue alimentando sus aspiraciones.
La fecha también dejó otros marcadores destacados. Unión y Academia Cabrera igualaron 1 a 1 en un encuentro equilibrado; Nacional y Newell's repartieron puntos tras empatar 2 a 2; mientras que Independiente protagonizó la goleada más amplia del fin de semana al vencer 6 a 2 a Nobleza.
Resultados de la fecha 16
olón de San Justo 5 – 0 Ciclón Racing; Deportivo Santa Rosa 1 – 4 La Perla; Unión 1 – 1 Academia Cabrera; Cosmos 1 – 0 Ateneo; Sanjustino 4 – 1 Ciclón Norte; Juventud Unida 3 – 2 UNL; La Salle 2 – 1 El Quillá; Nacional 2 – 2 Newell's; Guadalupe 1 – 0 Gimnasia; Independiente 6 – 2 Nobleza; Las Flores II 1 – 0 Colón.
Principales posiciones
La Perla del Oeste, 42 puntos; Colón de San Justo, 39; Sanjustino, 37; Sportivo Guadalupe, 33; La Salle, 28, puntos. Cada jornada reafirma la competitividad que caracteriza al torneo de Primera A de la Liga Santafesina.
Restan 5 fechas decisivas y ningún equipo que pelea arriba está dispuesto a resignar terreno. La Perla continúa marcando el camino, Colón de San Justo sigue al acecho y Sanjustino no pierde de vista a los líderes.
Detrás, Guadalupe y La Salle esperan una oportunidad para descontar diferencias, en un campeonato que promete un cierre apasionante y con emociones hasta la última fecha.