Liga Santafesina, Primera A

La lucha por el Apertura sigue al rojo vivo: La Perla continúa líder y la fecha dejó grandes victorias

La 16ª fecha una jornada cargada de emociones, goles y partidos de alto nivel pese a las bajas temperaturas. La Perla y Colón SJ cumplieron con sus compromisos y mantienen intacta la pelea por el campeonato, mientras Sanjustino volvió a demostrar que también quiere ser protagonista. Además, La Salle venció a El Quillá y Guadalupe sigue firme entre los primeros puestos.