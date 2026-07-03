La recta final del Torneo Apertura 2026 comienza a tomar temperatura y cada fecha adquiere un valor determinante en la lucha por el campeonato.
La Perla no afloja: goleó, recuperó la punta y le mete presión a sus perseguidores
En el inicio de la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026 de Primera A de la Liga Santafesina de Fútbol, La Perla del Oeste derrotó con autoridad a Deportivo Santa Rosa por 4 a 1 y volvió a quedar como único líder del campeonato. Colón de San Justo también ganó con una contundente goleada y continúa como escolta. La jornada seguirá este sábado.
El inicio de la 16ª jornada de la Primera División A de la Liga Santafesina de Fútbol dejó resultados contundentes, cambios importantes en la tabla y la confirmación de que la pelea por el título promete mantenerse abierta hasta las últimas fechas.
El gran ganador de la noche fue La Perla del Oeste. El conjunto de Andrés Formento mostró nuevamente todo su potencial ofensivo y derrotó por un claro 4 a 1 a Deportivo Santa Rosa.
Con esta victoria volvió a quedar como único puntero del campeonato, alcanzando los 42 puntos y sacándole tres unidades de ventaja a su inmediato perseguidor cuando solamente restan cinco fechas para la conclusión del torneo.
El equipo dirigido con gran regularidad durante toda la competencia continúa sosteniendo una campaña sobresaliente.
Fecha tras fecha demuestra equilibrio, contundencia y una identidad de juego que le permitió transformarse en el principal candidato al título. La goleada frente a Deportivo Santa Rosa fue una nueva muestra del gran presente futbolístico que atraviesa la institución.
Sin embargo, el líder sabe que no tendrá margen para relajarse. Detrás aparece un rival de enorme jerarquía como Colón de San Justo, que tampoco deja escapar oportunidades y continúa presionando en cada presentación.
Colón de San Justo no pierde pisada y sigue al acecho
El conjunto rojo y blanco respondió con otra actuación convincente. En condición de local goleó 5 a 0 a Ciclón Racing y mantuvo intactas sus aspiraciones de pelear el campeonato hasta el final.
La diferencia de tres puntos con La Perla mantiene completamente abierta la definición del Apertura. Colón SJ volvió a demostrar su poder ofensivo, una de las principales virtudes que exhibió durante toda la temporada, y confirmó que será un protagonista de primer nivel en las cinco fechas decisivas que restan por disputarse.
Otro de los adelantos tuvo como protagonista a Independiente de Santo Tomé. El conjunto santotomesino protagonizó un atractivo encuentro frente a Nobleza de Recreo y terminó imponiéndose por un categórico 6 a 2, en uno de los marcadores más amplios de la fecha.
Los tres adelantos dejaron un dato llamativo: una gran cantidad de goles. Entre los encuentros disputados se marcaron 18 tantos, reflejando el alto poder ofensivo de varios equipos y el atractivo espectáculo que viene ofreciendo la máxima categoría del fútbol liguista.
Mientras La Perla disfruta nuevamente del liderazgo en soledad y Colón de San Justo continúa muy cerca, el resto de los equipos también comienza a jugar sus últimas cartas pensando en los distintos objetivos de la temporada.
Una jornada sabatina con partidos de enorme atractivo
La fecha 16 continuará este sábado con una programación repleta de encuentros importantes, varios de ellos con incidencia directa tanto en la pelea por el campeonato como en la lucha por ingresar a las principales competencias y mejorar posiciones en la tabla.
Uno de los compromisos más esperados se jugará en Cabaña Leiva, donde La Salle recibirá a Náutico El Quillá. Se trata de dos equipos que vienen realizando una buena campaña y que buscarán sumar tres puntos fundamentales para mantenerse entre los protagonistas del certamen.
Sportivo Guadalupe, otro de los conjuntos que todavía conserva aspiraciones matemáticas de acercarse a los puestos de privilegio, enfrentará a Gimnasia y Esgrima con la obligación de ganar para no perder terreno respecto de los líderes.
En San Justo, el siempre protagonista Sanjustino será local frente a Ciclón Norte en otro compromiso de gran importancia. El Matador suma 34 puntos y necesita una victoria para continuar prendido en la conversación por el título.
La programación sabatina también ofrecerá los siguientes encuentros: Unión frente a Academia Cabrera, Cosmos ante Ateneo Inmaculada, Juventud Unida contra Universidad Nacional del Litoral, Nacional recibiendo a Newell's y Las Flores II enfrentando a Colón de Santa Fe.
Cada uno de estos partidos puede modificar el panorama de la tabla de posiciones cuando el campeonato ingresa en su etapa más apasionante.
Con cinco fechas por delante, el margen de error prácticamente desapareció para todos. Cada punto vale oro y cada triunfo puede representar un paso decisivo hacia los objetivos trazados al comienzo de la temporada.
Hasta el momento, las principales posiciones del Torneo Apertura indican que La Perla del Oeste es el único líder con 42 unidades. Lo sigue Colón de San Justo con 39 puntos, mientras que Sanjustino ocupa el tercer lugar con 34. Más atrás aparecen Sportivo Guadalupe con 30, La Salle con 25, Colón de Santa Fe con 24 y Náutico El Quillá con 23 unidades.
La emoción está garantizada. La Perla recuperó la cima en soledad, Colón de San Justo no le pierde pisada y un grupo importante de equipos buscará aprovechar cualquier traspié para seguir soñando.
La Liga Santafesina de Fútbol vuelve a ofrecer un campeonato apasionante, con finales anticipadas cada fin de semana y un desenlace que promete mantener la incertidumbre hasta la última jornada del Apertura 2026.