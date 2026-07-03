Liga Santafesina de Fútbol

La Perla no afloja: goleó, recuperó la punta y le mete presión a sus perseguidores

En el inicio de la 16ª fecha del Torneo Apertura 2026 de Primera A de la Liga Santafesina de Fútbol, La Perla del Oeste derrotó con autoridad a Deportivo Santa Rosa por 4 a 1 y volvió a quedar como único líder del campeonato. Colón de San Justo también ganó con una contundente goleada y continúa como escolta. La jornada seguirá este sábado.